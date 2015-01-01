  • Whirlpool oder Badefass aus Holz – welche Outdoor-Lösung ist nachhaltiger?

    Der Vergleich zwischen konventionellen Whirlpools und Badefässern aus Holz zeigt deutliche Unterschiede bei Materialökologie, Energieverbrauch und Langlebigkeit im Außenbereich.

    Wer den eigenen Garten um eine Bademöglichkeit im Freien erweitern möchte, steht häufig vor der Wahl zwischen einem elektrisch betriebenen Whirlpool aus Kunststoff und einem Badefass aus Holz. Beide Varianten versprechen Entspannung, unterscheiden sich jedoch erheblich in ihrer Umweltbilanz.

    Konventionelle Whirlpools bestehen überwiegend aus Acryl, GFK oder ABS-Kunststoff. Die Herstellung dieser Materialien ist energieintensiv und basiert auf fossilen Rohstoffen. Hinzu kommt, dass Whirlpools permanent Strom benötigen, um Wassertemperatur, Filtration und Jetpumpen aufrechtzuerhalten. Der jährliche Stromverbrauch eines durchschnittlichen Outdoor-Whirlpools liegt je nach Modell und Nutzung zwischen 2.500 und 4.000 Kilowattstunden. Zudem erfordern sie regelmäßig chemische Wasserpflegemittel wie Chlor oder Brom.

    Ein Badefass aus Holz setzt dagegen auf einen nachwachsenden Rohstoff. Holz bindet während seines Wachstums CO? und lässt sich am Ende der Nutzungsdauer biologisch abbauen oder thermisch verwerten. Viele Badefässer werden mit einem Holzofen beheizt, wodurch der Betrieb ohne elektrische Energie auskommt. Das Wasser wird nach jeder Nutzung oder in regelmäßigen Abständen gewechselt, sodass der Einsatz chemischer Zusätze entfällt oder stark reduziert werden kann.

    Auch bei der Langlebigkeit schneidet Holz gut ab, sofern geeignete Holzarten zum Einsatz kommen. Lärche, Thermoholz oder Eiche widerstehen Feuchtigkeit und Witterung auf natürliche Weise. Die handwerkliche Verarbeitung in Fassbindertradition sorgt für dichte Fugen und stabile Konstruktionen, die bei sachgemäßer Pflege viele Jahre halten.

    Ein weiterer Aspekt betrifft die Reparaturfähigkeit. Während defekte Kunststoffteile eines Whirlpools häufig komplett ausgetauscht werden müssen, lassen sich einzelne Dauben oder Beschläge eines Holzfasses gezielt erneuern. Das verlängert die Nutzungsdauer und reduziert Abfall.

    Im Gesamtbild zeigt der Vergleich, dass Badefässer aus Holz in den Kategorien Materialherkunft, Betriebsenergie, Chemikalieneinsatz und Entsorgung Vorteile gegenüber konventionellen Whirlpools aufweisen. Wer Wert auf eine ökologisch vertretbare Lösung für den Außenbereich legt, findet in der Holzvariante eine fundierte Alternative.

    Die Achleitner Holzwaren KG mit Sitz in Frankenmarkt, Österreich, ist Hersteller von Fassbinderarbeiten und fertigt unter anderem Badefässer, Holzbadewannen, Tauchbecken und Saunazubehör in handwerklicher Tradition.

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    Achleitner Holzwaren KG
    Frau Petra Achleitner
    Stauf 4
    4890 Frankenmarkt
    Österreich

    fon ..: +43 (0)7684-6372
    web ..: https://www.holzprodukte-achleitner.at/
    email : office@holzprodukte-achleitner.at

    In unserem Betrieb legen wir wert auf altes Handwerk und neues Wissen. Wir bieten eine bunte Palette an Erzeugnissen aus Holz, deren Qualität und Ausführung unsere Kunden seit Jahren überzeugen.

    Die Firma Holzprodukte Achleitner ist spezialisiert auf sämtliche Faßbinderarbeiten und bietet Saunakübel, Tauchbecken, Holzbadewannen, Weinregale, Blumenkübel, und viele weitere Holzprodukte aus eigener Produktion. Mit hochwertiger Handwerksarbeit für Wellness, Sauna und Spa ergänzen wir eine große Auswahl an Geschenksideen aus Holz.

    Achleitner – Ihr Spezialist für Holzprodukte!

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    Petra Achleitner
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