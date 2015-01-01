Naturfotografie am Werbellinsee: Thomas Rathay lädt auch Ende Mai 2026 wieder in den Naturpark Barnim ein

Vom 29. bis 31. Mai 2026 findet im seezeit-resort am Werbellinsee ein Naturfotokurs für Anfänger und Fortgeschrittene in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Thomas Rathay statt.

BARNIM, 07. April 2026 – Thomas Rathay setzt den seit 2023 angebotenen Naturfotokurs im Barnim fort und veranstaltet vom 29. bis 31. Mai 2026 erneut ein Kurswochenende am Werbellinsee im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Das Programm verbindet Theorieeinheiten im seezeit-resort mit intensiven Praxiseinheiten in der Natur und richtet sich an Einsteiger:innen ebenso wie an fortgeschrittene Fotobegeisterte.

Lernen, sehen, gestalten: Kurskonzept zwischen Theorie und Praxis

Das Kurswochenende ist als kompakter Mix aus Anleitung, Austausch und praktischer Anwendung konzipiert. Im seezeit-resort erhalten die Teilnehmenden strukturierte Theorieeinheiten, die als Grundlage für die anschließenden Fotophasen draußen dienen. Dabei geht es um das bewusste Arbeiten mit Motiv, Licht und Bildaufbau sowie um die Übertragung fotografischer Grundlagen in konkrete Natur-Situationen.

„Wir verbinden verständliche Theorie mit dem unmittelbaren Erleben draußen – weil sich fotografisches Know-how am besten festigt, wenn man es direkt in der Landschaft anwendet“, sagt Thomas Rathay, von „Das Abenteuer Fotografie“.

Durch die Kombination aus Indoor- und Outdoor-Modulen entsteht ein Lernrhythmus, der sowohl für Menschen geeignet ist, die ihre Kamera grundlegender kennenlernen möchten, als auch für Teilnehmende, die bereits Erfahrung mitbringen und ihre Herangehensweise an Naturmotive weiterentwickeln wollen. Der Fokus bleibt dabei konsequent auf Naturfotografie im geschützten Raum: Beobachten, motivgerecht arbeiten und das eigene fotografische Vorgehen reflektieren – ohne den Anspruch, eine bestimmte Stilrichtung vorzugeben.

Werbellinsee und Schorfheide-Chorin: Naturerlebnis im geschützten Raum

Der Werbellinsee und das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin bieten einen passenden Rahmen für ein Fotowochenende, das Naturerlebnis und Weiterbildung zusammenführt. Die Umgebung ermöglicht intensive Praxiseinheiten in der Natur, während der theoretische Teil im seezeit-resort einen klaren organisatorischen Ankerpunkt setzt.

„Der Werbellinsee bietet vielfältige Naturmotive und zugleich die Ruhe, sich auf das Fotografieren zu konzentrieren“, sagt Thomas Rathay. „Gerade im Biosphärenreservat wird deutlich, wie wichtig ein respektvoller Umgang mit der Umgebung ist – und wie sehr davon auch die Qualität der Bilder profitiert.“

Für Regional- und Naturmedien ist der Termin auch deshalb relevant, weil er eine kontinuierliche Kursreihe fortführt: Seit 2023 bietet „Das Abenteuer Fotografie“ Naturfotokurse im Barnim an und belegt mit dem Frühjahrskurs 2026 erneut die Ausrichtung auf Outdoor-Workshops und Naturfotografie-Angebote, die im In- und Ausland stattfinden.

Der Kurs findet vom 29. bis 31. Mai 2026 statt. Veranstaltungsort für die Theorieeinheiten ist das seezeit-resort; die Praxisteile erfolgen in der Natur rund um den Werbellinsee im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Zielgruppe sind Einsteiger:innen und fortgeschrittene Fotobegeisterte.

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Thomas Rathay PhotoDesign

Herr Thomas Rathay

Holderbuschweg 48

70563 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 176 24492316

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email : fotokurs@thomas-rathay.de

„Das Abenteuer Fotografie“ ist ein Angebot von Thomas Rathay PhotoDesign (Inhaber: Thomas Rathay). Das Unternehmen konzipiert und führt Fotokurse mit Schwerpunkt Naturfotografie sowie Outdoor-Workshops durch. Die Formate richten sich an unterschiedliche Erfahrungsstände und verbinden fotografische Grundlagen mit anwendungsorientiertem Arbeiten in der Praxis – in Deutschland sowie international.

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Herr Thomas Rathay

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