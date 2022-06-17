Hyper Bit gibt Erweiterung des strategischen Beraterteams und Abschluss von Darlehensverträgen bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 9. September 2025 / IRW-Press / HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (OTC: HYPAF) (FWB: N7S0) (das Unternehmen oder Hyper Bit) gibt bekannt, dass Herr Dominic Davis eine beratende Funktion im Unternehmen übernimmt, die neu gestaltete Unternehmenswebsite online ist und Darlehensverträge abgeschlossen wurden.

Herr Davis stammt aus Vancouver und verfügt über umfangreiche Erfahrung im gesamten Krypto-Ökosystem, von Venture-Investing über Geschäftsentwicklung bis hin zu Infrastruktur. Er begann seine Karriere im Krypto-Team eines Risikokapitalfonds, wo er sich auf Strategie und Marktforschung konzentrierte, gefolgt von der Leitung der Geschäftsentwicklung bei einem Portfoliounternehmen. Heute arbeitet er bei einem der weltweit führenden Blockchain-Infrastrukturprotokolle und bringt umfassende Branchenkenntnisse und ein solides Netzwerk mit, das sich über Anwendungen, Protokolle und Partner im gesamten Web3 erstreckt.

Herr Dallas La Porta, President, CEO und Direktor von Hyper Bit Technologies Ltd., merkte dazu wie folgt an: Wir freuen uns sehr, Herrn Dom Davis in der Hyper-Bit-Familie willkommen zu heißen. Herr Davis bringt in einer für das Unternehmen spannenden Zeit sein Fachwissen und seine Erfahrung im Bereich dezentrale Finanzen und Kryptowährungen ein. Wir gehen davon aus, dass das Mining von Dogecoin und Litecoin bald beginnen wird, und wir werden zusätzliche Mittel für den Kauf von bis zu 100 ElphaPex DG2-Minern der nächsten Generation bereitstellen, deren Lieferung für das vierte Quartal 2025 erwartet wird.

Die aktualisierte Website von Hyper Bit ist jetzt unter www.hyperbit.ca abrufbar.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80958/HyperBit_090925_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1. www.hyperbit.ca

Die neue Website bietet ein aktualisiertes, benutzerfreundliches und visuell ansprechendes Erlebnis mit verbesserter Navigation und Funktionalität, sowohl auf Desktop- als auch auf Mobilgeräten. Sie bietet eine verbesserte Leistung für vollständige Kompatibilität mit allen Browsern, Live-Kryptowährungs-Preisticker, direkte Links zu den Social-Media-Seiten von Hyper Bit, eine aktualisierte Unternehmenspräsentation und eigene Symbole zur Hervorhebung wichtiger Informationen. Die Website verfügt außerdem über eine neu gestaltete News-Seite, auf der aktuelle und ältere Pressemitteilungen schneller und einfacher zu finden sind.

Ferner meldet das Unternehmen den Rücktritt von Herrn Cole Goodwin, COO. Hyper Bit möchte sich bei Herrn Goodwin für den geleisteten Beitrag bedanken und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Darlehensvertrag

Hyper Bit hat mit vier unabhängigen Kreditgebern Darlehensverträge mit Datum vom 8. September 2025 über insgesamt 100.100 CAD abgeschlossen, die als allgemeines Working Capital verwendet werden sollen. Die Darlehen unterliegen einer Darlehensgebühr von 15 Prozent und werden mit 10 Prozent jährlich verzinst.

Web- und Marketingdienstleistungen

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es Danayi Capital Corp. (Danayi) mit Sitz in 550 – 800 West Pender Street, Vancouver, BC, V6C 2V6, und seinen Geschäftsführer Mehran Bagherzadeh (mehran@danayi.co) mit der Erbringung von Webdienstleistungen für das Unternehmen beauftragt hat. Danayi hat Online-Werbeportale eingerichtet, um das digitale Marketing zu verwalten. Danayi wird auf monatlicher Basis beauftragt und startet sofort. Als Gegenleistung für die von Danayi zu erbringenden Web- und Marketingdienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, monatlich 25.000 USD zuzüglich MWSt. zu zahlen. Danayi Capital Corp. steht im Eigentum von Mehran Bagherzadeh, ist Aktionär von Hyper Bit und hält Aktien von Hyper Bit Technologies Ltd.

Hyper Bit gibt außerdem bekannt, dass es seine Marketingvereinbarung mit Departures Capital Inc (Departures Capital) mit Wirkung vom 11. Juni (die Marketingvereinbarung) geändert hat; Departures Capital ist ein Marketingunternehmen, das Investor-Relations-Dienstleistungen einschließlich E-Mail-Marketing, Lead-Generierung, digitale Medien, ausgelagerte Werbung und andere damit verbundene Dienstleistungen erbringt, um Hyper Bit dabei zu unterstützen, die Bekanntheit des Unternehmens zu steigern und seine Online-Präsenz in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorgaben der Canadian Securities Exchange (die CSE) zu verbessern. Die Laufzeit der Marketingvereinbarung bleibt unverändert bei sechs (6) Monaten, beginnend am 11. Juni 2025 und endend am 11. Dezember 2025. Als Gegenleistung für die Bereitstellung seiner zusätzlichen Dienstleistungen im Rahmen der Marketingvereinbarung hat Departures Capital Anspruch auf eine Barzahlung von bis zu 15.000 USD. Hyper Bit gewährt im Zusammenhang mit der Marketingvereinbarung keine Aktienoptionen und gibt keine anderen Wertpapiere aus. Departures Capital ist ein Unternehmen, das nach dem Recht der Provinz British Columbia besteht (E-Mail: contact@departurescapital.com, Telefonnummer: 519-590-6985; Anschrift: #1500-409 Granville St Vancouver, BC Canada V6C 1T2). Departures Capital ist ein vom Unternehmen unabhängiger Dienstleister. Aaron Missere ist der Geschäftsführer von Departures Capital.

Über Hyper Bit Technologies Ltd.

Hyper Bit Technologies Ltd. ist ein zukunftsorientiertes, diversifiziertes Technologieunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den strategischen Einsatz von Krypto-Mining-Operationen und Blockchain-basierten Innovationen spezialisiert hat. Angesichts des weltweit steigenden Interesses an digitalen Vermögenswerten – angetrieben durch den Aufstieg der Blockchain, der dezentralen Finanzdienstleistungen (DeFi) und der zunehmenden Akzeptanz durch institutionelle und private Anleger – hat sich Hyper Bit zum Ziel gesetzt, Werte im gesamten Krypto-Ökosystem freizusetzen und gleichzeitig Wachstum für unsere Stakeholder zu erzielen. Hyper Bit Technologies Ltd. ist Mitglied der Blockchain Association of Canada und der American Blockchain & Cryptocurrency Association.

Bleiben Sie über unsere neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden, indem Sie die Unternehmensnachrichten auf Hyperbit.ca abonnieren und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen: X.com, TikTok, Instagram und LinkedIn. Hyper Bit Technologies Ltd. ist in Kanada (CSE: HYPE), in den USA (OTC: HYPAF) und in Europa (FWB: N7S0) börsennotiert.

IM NAMEN DES BOARDS

(gezeichnet) Dallas La Porta

Dallas La Porta – President, CEO und Direktor

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Telefon: 1-604-602-4935

Fax: 1-604-602-4936

E-Mail: team@hyperbit.ca

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf den Abschluss des Angebots und der erwarteten Verwendung des Erlöses aus dem Angebot. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Keine Investition ist ohne Risiko. Kryptowährungen sind besonders volatil und daher besonders riskant. Unternehmen, die Technologien entwickeln und in das Krypto-Mining investieren, können durch die innewohnende Volatilität potenziell negativ beeinflusst werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie immer einen Anlageberater konsultieren sollten, um festzustellen, ob eine Gelegenheit für sie geeignet ist.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hyper Bit Technologies Ltd.

Robert Eadie

580 Hornby Street, Suite 750, Box 113

V6C 3B6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@hyperbit.co.in

Pressekontakt:

Hyper Bit Technologies Ltd.

Robert Eadie

580 Hornby Street, Suite 750, Box 113

V6C 3B6 Vancouver, BC

email : info@hyperbit.co.in

