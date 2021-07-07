Hyper Bit schließt Anzahlung für Hosting in spezieller Quebec-Kryptoanlage ab und verkündet Wandelschuldverschreibung zur Bestellung von bis zu 100 DG2-Kryptominern der nächsten Generation

Vancouver, British Columbia – 14. August 2025 / IRW-Press / Hyper Bit Technologies Ltd. (CSE: HYPE) (OTCID: HYPAF) (FWB: N7S0) (das Unternehmen oder Hyper Bit) gibt bekannt, dass es Dogecoin Mining Technologies Corp. (DMTC) ein Darlehen gewährt hat, um die Anzahlung für die 11-MW-Krypto-Mining-Anlage in Quebec, Kanada, abzuschließen, in der die ElphaPex-Mining-Rigs des Unternehmens untergebracht werden sollen.

Dallas La Porta, President, CEO und Direktor von Hyper Bit Technologies Ltd., erklärte: Wir freuen uns sehr über die Lieferung unserer ersten Bestellungen von DG1+-Minern. Diese Colocation-Zahlung ist der letzte Schritt bei der Vorbereitung der Lieferung und Einrichtung unserer ersten Bestellung von Rigs, und wir gehen davon aus, dass wir in Kürze mit dem Mining beginnen können. Wir haben nun Vorauszahlungen für die erwartete Lieferung unserer ElphaPex DG2-Miner der nächsten Generation im vierten Quartal geleistet und sind auf dem besten Weg, unser am 21. Juli angekündigtes Ziel zu erreichen, innerhalb von 60 Tagen 100 Miner zu bestellen.

Vereinbarung über Wandelschuldverschreibungen

Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass es die am 21. Juli 2025 bekannt gegebenen Darlehensvereinbarungen über 453.500 $ für 90-Tage-Wandelschuldverschreibungen überarbeitet hat, um den Kauf von bis zu 75 weiteren ElphaPex DG2-Minern zu ermöglichen und die Gesamtbestellung damit auf 100 Miner zu erhöhen.

Das Unternehmen beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von unbesicherten Wandelschuldverschreibungen (die Schuldverschreibungen) mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 521.525 $ (der Nennbetrag) durchzuführen, verbunden mit einem ursprünglichen Emissionsabschlag von 15 %, was einem Bruttoerlös von bis zu 453.500 $ entspricht (das Angebot).

Sofern der Kapitalbetrag nicht zuvor umgewandelt wird, erfolgt die Rückzahlung spätestens um 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) am Fälligkeitstag (dem Fälligkeitstag), der drei (3) Monate nach dem Ausgabedatum (dem Ausgabedatum) liegt. Am Fälligkeitstag hat das Unternehmen das Recht, den Kapitalbetrag zu einem Preis von 0,30 $ pro Einheit (der Umwandlungspreis) in Einheiten des Unternehmens (Einheiten) umzuwandeln.

Der Nennbetrag kann nach Wahl des Inhabers jederzeit nach dem Ausgabedatum, jedoch spätestens am Fälligkeitstag, ganz oder teilweise zum Umwandlungspreis in Einheiten umgewandelt werden.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine Warrantaktie) zu einem Preis von 0,40 $ pro Warrantaktie innerhalb von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Nach der Umwandlung unterliegen die Aktien und Warrants einer Haltefrist von vier Monaten.

Über ElphaPex DG2

Der DG2 von ElphaPex ist einer der neuesten hochmodernen ASIC-Miner für das Schürfen von Dogecoin und Litecoin. Der ElphaPex DG2 hat eine der höchsten Hashrates auf dem Scrypt-Algorithmus mit einer maximalen Hashrate von 18 GH/s bei einem Stromverbrauch von nur 3.960 W. Dies führt zu einer beeindruckenden Energieeffizienz von 0,22 J/MH. Der ElphaPex DG2 läuft auf dem Scrypt-Algorithmus und bietet ein duales Schürferlebnis für Dogecoin (DOGE) und Litecoin (LTC).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80703/Hyperbit_140825_DEPRCOM.001.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80703/Hyperbit_140825_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 1. ElphaPex DG2 Mining-Rig für Dogecoin und Litecoin

Über Hyper Bit Technologies Ltd.

Hyper Bit Technologies Ltd. ist ein zukunftsorientiertes, diversifiziertes Technologieunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den strategischen Einsatz von Krypto-Mining-Operationen und Blockchain-basierten Innovationen spezialisiert hat. Angesichts des weltweit steigenden Interesses an digitalen Vermögenswerten – angetrieben durch den Aufstieg der Blockchain, der dezentralen Finanzdienstleistungen (DeFi) und der zunehmenden Akzeptanz durch institutionelle und private Anleger – hat sich Hyper Bit zum Ziel gesetzt, Werte im gesamten Krypto-Ökosystem freizusetzen und gleichzeitig Wachstum für seine Stakeholder zu erzielen. Hyper Bit Technologies Ltd. ist Mitglied der Blockchain Association of Canada und der American Blockchain & Cryptocurrency Association.

Hyper Bit Technologies Ltd. ist Mitglied der Blockchain Association of Canada und der American Blockchain & Cryptocurrency Association.

IM NAMEN DES BOARDS

(gezeichnet) Dallas La Porta_

Dallas La Porta, President, CEO und Direktor

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Telefon: 1-604-602-4935

Fax: 1-604-602-4936

E-Mail: team@hyperbit.ca

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion und damit verbundene Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Keine Investition ist ohne Risiko. Kryptowährungen sind besonders volatil und daher besonders riskant. Unternehmen, die Technologien entwickeln und in das Krypto-Mining investieren, können durch die innewohnende Volatilität potenziell negativ beeinflusst werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie immer einen Anlageberater konsultieren sollten, um festzustellen, ob eine Gelegenheit für sie geeignet ist.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

