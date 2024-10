Hyporest: Das erste geschmacksneutrale Dextrosepräparat ohne süßen Geschmack

Dextrose, endlich ohne süßen Beigeschmack

Köln 15.10.2024. Wer einen erhöhten Bedarf an schnell _verfügbaren _Kohlenhydraten hat oder rasch Energie braucht, greift meist zu Traubenzucker. Er wird umgehend vom Körper aufgenommen und trägt zu einer Normalisierung des Blutzuckerspiegels bei. Allerdings schmecken alle handelsüblichen Produkte sehr süß. Das mögen einerseits nicht alle Personen, andererseits führt es bei anderen oft dazu, dass mehr davon konsumiert wird, als nötig ist. Hyporest ist die neue Alternative auf dem Markt: Dextrose, aber ohne Geschmack und einfach zu dosieren.

Hyporest schließt eine Lücke im Regal: Das innovative Dextrosepräparat liefert zügig und zuverlässig benötigte Energie, hinterlässt aber weder einen zuckrigen Geschmack noch ein klebriges Gefühl im Mund. Denn: Die dosierbaren kleinen Tabletten sind von einer hauch-dünnen Schutzschicht ummantelt, die dafür sorgt, dass das Produkt geschmacksneutral ist. Sind sie einmal geschluckt, löst sich die Schicht in kürzester Zeit auf. Dadurch steht die Dextrose dem Körper praktisch genauso schnell zur Verfügung wie klassischer Traubenzucker. Hyporest ist damit auch Maltodextrin überlegen, das zwar nicht so süß schmeckt, vom Körper aber wesentlich langsamer resorbiert und verstoffwechselt wird.

Nur so viel Zucker wie nötig

Zudem hilft Hyporest, auch bei erhöhtem Kohlenhydratbedarf Zucker maßvoll zu konsumieren: „Wer keine Lust auf Süßes hat oder bewusst darauf verzichten will, findet in dem Präparat eine ideale Lösung, die zudem leicht zu dosieren ist“, sagt Julius Grennigloh, Gründer und der euvorio GmbH und Erfinder von Hyporest. Der Kölner ist Typ-1-Diabetiker und war lange unzufrieden mit den Angeboten auf dem Markt. „In vielen Situationen, etwa mitten in der Nacht, nach dem Zähneputzen oder unterwegs, in denen ich meinen Blutzuckerspiegel regulieren musste, wollte ich nicht ständig zu Softdrinks oder Süßigkeiten greifen. Das war mir unangenehm und meist fehlte auch schlicht der Appetit“, so Grennigloh. „Hyporest ermöglicht es mir, den Genuss von Süßem selbst zu bestimmen, und stellt dabei sicher, dass ich bei Unterzucker nur die notwendige Menge Dextrose zu mir nehme, die mein Körper benötigt – ohne Gefahr zu laufen, vom süßen Geschmack zu einer Überkompensation verführt zu werden. Seitdem ich Hyporest nutze, hat sich mein Zuckerkonsum erheblich reduziert“, erklärt der Erfinder.

Diabetiker, Sportler und Berufstätige profitieren

Hyporest verspricht aber nicht nur Diabetikern mehr (Entscheidungs-) Freiheit im Alltag. Ebenso profitiert jeder, der sich in Zeiten gesteigerter Leistungsanforderungen wie Training, Wettkampf, Arbeit oder Studium eine neue Art der Dextrosezufuhr wünscht. Um die einzigartige Rezeptur zu schützen, ist das Produkt sowohl in Deutschland als auch international zum Patent angemeldet. Hyporest wird in Deutschland unter strengen Qualitätsstandards hergestellt und besitzt eine PZN-Nummer. Die Dextrose-Alternative ist zunächst in ausgewählten Apotheken sowie im unternehmenseigenen Onlineshop erhältlich: hypoorest.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

euvorio GmbH

Herr Julius Grennigloh

Grüner Weg 42

50825 Köln

Deutschland

fon ..: 02212923611

web ..: https://hyporest.com

email : grennigloh@euvorio.com

Die euvorio GmbH ist ein innovatives Unternehmen, das sich der Entwicklung zukunftsweisender Nahrungsmittel widmet. Mit einem klaren Fokus auf die Identifizierung von Marktlücken bieten wir Alternativen mit echtem Mehrwert. Mit Hyporest hat das Unternehmen das weltweit erste geschmacklose Dextrosepräparat auf den Markt gebracht. Es ermöglicht Menschen mit erhöhtem Energiebedarf, darunter auch Diabetikern, ihren Blutzuckerspiegel ohne den typischen süßen Beigeschmack zu regulieren. Geschäftsführer und Gründer Julius Grennigloh, selbst Typ-1-Diabetiker, entwickelte Hyporest aus der eigenen Erfahrung, um eine praktische Lösung zu schaffen, die mehr Flexibilität und Freiheit im Alltag bietet.

Pressekontakt:

uspect GmbH Agentur für Markenkommunikation

Herr Tim Angermeyer

Josef-Ruhr-Straße 30

53879 Euskirchen

fon ..: 022517938055

email : angermeyer@uspect.de

