Hypothekendarlehen für Rentner – Alternative zu Teilverkauf und Leibrente

Mit dem Best Ager Darlehen bietet Allianz Kredit-Experte Jens Schmidt eine Alternative zu Teilverkauf oder Leibrente. Vorteile: Niedrige Zinsen, 25 Jahre Zinsfestschreibung und tilgungsfreie Raten.

Kredit-Experte Jens Schmidt, Ansprechpartner für das Best Ager Darlehen der Allianz, freut sich über die zahlreichen Vorteile gegenüber der Leibrente oder dem Teilverkauf. Denn hier bleibt der Immobilienbesitzer alleiniger Eigentümer seiner Immobilie.

Das Angebot richtet sich an Menschen schon ab 60 Jahre. Geboten wird ein klassisches Hypothekendarlehen gegen Eintragung einer erstrangigen Grundschuld. Die Besonderheit: Die Raten können auch tilgungsfrei sein, so dass man zu Lebzeiten nur die günstigen Zinsen zahlt. Dabei gewährt die Allianz erstaunlich niedrige Zinsen.

Dank 25-jähriger Zinsfestschreibung genießen seine Kunden langfristige Sicherheit. Denn außer der monatlichen Rate erhebt der Kreditgeber keine weiteren Gebühren (lediglich die Kosten der Eintragung, also für den Notar und das Grundbuchamt) gehen zu Lasten des Darlehensnehmers.

Voraussetzung zur Darlehensgewährung ist, dass mindestens ein Darlehensnehmer 60 Jahre alt. Er muss Eigentümer einer selbst bewohnten und schuldenfreien Immobilie in Deutschland sein.

Das Best Ager Darlehen kann also auch noch beantragen, wer 70, 80 oder älter ist. Eine Alterslimitierung gibt es nicht. Bei Verheirateten muss einzelne Darlehensnehmer mindestens rund 700 EUR an Einkünften während des Rentenbezugs nachweisen, bei unverheirateten Paaren müssen es 1.000 EUR pro Person sein. Hier kann auch eine in Zukunft zu erwartende Witwerrente oder Witwenrente berücksichtigt werden.

Das Darlehen muss vom Darlehensnehmer nicht zwingend zu Lebzeiten zurück bezahlt werden. Verstirbt einer der im Objekt lebenden Darlehensnehmer, kann das Darlehen durch den hinterbliebenen Darlehensnehmer fortgeführt oder durch Ihre Erben vorzeitig entschädigungslos zurückbezahlt werden. Mit der Rückzahlung des offenen Kreditbetrages ist das Darlehen erledigt.

Alternativ ist auch eine Fortführung der Finanzierung möglich, was bedeutet, dass die Erben in ihrer Entscheidung frei sind, die Immobilie zu übernehmen oder zu verkaufen. Bereits nach 10 Jahren kann das Darlehen ohne besonderen Grund einseitig vom Darlehensnehmer mit einer Frist von 6 Monaten gekündgt werden. Auch dann fallen keine Vorfälligkeitszinsen an.

Die maximale Darlehenshöhe beträgt 40 % das aktuellen Sachwertes der Immobilie. Dieser Wert wird bereits am Telefon anhand des Alters, der Größe und Lage der Immobilie sowie anhand der Ausstattung und des Renovierungsstandes kalkuliert. Sehr abgeschieden gelegene Einheiten können nicht beliehen werden.

.Rechenbeispiel: Wird für die Immobilie des Interessenten ein Wert von 400.000 EUR errechnet, kann er ein Darlehen bis zu einer Höhe von 160.000 EUR erhalten.

Das Angebot ist befristet. Jens Schmidt, Kredit-Experte der Allianz, steht für Ihre Anfrage aus ganz Deutschland zur Verfügung. Die Beratung ist immer kostenlos und verpflichtet zu nichts. Das praxiserfahrene Team hat das Best Ager Darlehen bereits zahlreich vermittelt. Viele zufriedene Kundenstimmen zeugen vom guten Kundenservice und der reibungslosen Abwicklung:

– „Herr Schmidt, vielen Dank noch einmal für Ihr Engagement. Meine Frau ist Lehrerin, mit ihren Worten würde ich sagen: Eins plus!“

– „Wir hätten das nie erwartet, das uns im Alter noch einmal so viel Geld zur Verfügung steht.“

– „Ich habe in Ihrer Kreditabteilung angerufen und mich persönlich beim Sachbearbeiter bedankt.“

– „… nochmals vielen Dank für den tollen Support bzgl. der Darlehensangelegenheit!“

– „Mein Mann ist im Pflegeheim und ich kann mir nun die Reisen leisten, die ich zur Entspannung brauche. Die letzten Jahre haben mich so viel Kraft gekostet und jetzt muss ich nicht mehr auf jeden Euro achten.“

Anfragen aus ganz Deutschland:

Tel. 0421-83673100

E-Mail: jens.schmidt@allianz.de

Jens Schmidt (Kredit-Experte)

Hauptvertretung der Allianz in Bremen

