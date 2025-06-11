HYTN berichtet über den erfolgreichen Export von GMP-konform hergestellten Vape-Kartuschen

VANCOUVER, British Columbia, 30. April 2026 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) (HYTN oder das Unternehmen), ein pharmazeutischer Hersteller, der sich auf Produkte mit psychoaktiven und psychotropen Inhaltsstoffen, einschließlich Cannabinoide aus Cannabis, freut sich, den erfolgreichen Verkauf und Export von GMP-konform hergestellten Vape-Kartuschen mit Live Resin bekannt zu geben, die nun im regulierten Markt für medizinisches Cannabis in Australien käuflich erworben werden können.

Die Auslieferung umfasste 1.000 Vape-Kartuschen mit Live Resin zu je einem Gramm, die als Fertigprodukte nach der Guten Herstellungspraxis (GMP) hergestellt wurden. Diese marktfertigen Kartuschen, die vollständig im Einklang mit den GMP-Qualitätssystemen des Unternehmens hergestellt, verpackt, etikettiert und freigegeben wurden, zeigen, dass HYTN in der Lage ist, fertige, nicht sterile Cannabisölprodukte in einem marktüblichen Format für den globalen Vertrieb in regulierte Märkte bereitzustellen.

Im Vorfeld dieser Leistung wurde eine von Health Canada angesetzte Konformitätsprüfung mit einem positiven Inspektionsbericht abgeschlossen (Inspection Exit Notice), mit dem die Arzneimittelherstellungslizenz (Drug Establishment Licence, DEL) des Unternehmens entsprechend erweitert wurde und nun auch Öle als pharmazeutischer Wirkstoff (API) bzw. als fertige Darreichungsform umfasst. Diese Ergänzungen stärken HYTNs GMP-konforme Plattform und ermöglichen die Produktion und den Export von Cannabisprodukten auf Ölbasis sowohl als API als auch in fertiger Form für die regulierten medizinischen Märkte Deutschland, Vereinigtes Königreich und Australien.

Die erfolgreiche Markteinführung von GMP-konform hergestellten Vape-Kartuschen ist ein wichtiger operativer Meilenstein für HYTN, so Jason Broome, Chief Operating Officer von HYTN. Es handelt sich hier um eine vollwertige kommerzielle Charge, und nicht um Bulkware oder einen Probelauf im Rahmen der Produktentwicklung. Diese Kartuschen zu je einem Gramm Live Resin wurden GMP-konform als Fertigprodukte hergestellt und nun von HYTN für den Verkauf im australischen Markt ausgeliefert. In Verbindung mit unserer erweiterten DEL-Produktpalette führt dies zu einer enormen Verbreiterung des Angebots an Produktformaten und Dienstleistungen, die wir den regulierten internationalen Märkten anbieten können.

Die Markteinführung baut auf den früheren Entwicklungsarbeiten von HYTN im Bereich der Vape-Kartuschen auf internationaler Ebene auf und umfasst unter anderem das laufende GMP-Stabilitätsprogramm, Validierungsmaßnahmen im Bereich der Kartuschen sowie frühere Aufträge. Damit bestätigt sich einmal mehr, dass HYTN in der Lage ist, Produkte von der Entwicklung und Validierung über die vollständig GMP-konforme Herstellung bis hin zum Export und zur Markteinführung in regulierten Märkten zu bringen.

HYTN wird auch in Zukunft Marktchancen für ölbasierte Produkte einzeln sondieren und dabei Produktspezifikationen, Qualitätsstandards, die Bedürfnisse der Importeure, Marktzulassungsverfahren, Geschäftsbedingungen sowie regulatorische Anforderungen auf lokaler Ebene berücksichtigen.

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN Innovations Inc. ist ein Pharmaunternehmen, das auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabinoiden aus Cannabis, spezialisiert ist. Das Unternehmen richtet sein Augenmerk darauf, staatlich regulierte Märkte durch den Einsatz von Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätssystemen in pharmazeutischer Qualität zu unterstützen.

HYTN setzt bei der Markteinführung seiner Produkte auf Geschäftschancen in regulierten Märkten und auf seine integrierte Entwicklungs- und Vermarktungsplattform.

Über die Gute Herstellungspraxis

Bei der Guten Herstellungspraxis (GMP) handelt es sich um Qualitätsstandards, die auf die Herstellung, Testung und Qualitätskontrolle von pharmazeutischen Produkten anzuwenden sind. GMP-Systeme dienen dazu, sicherzustellen, dass die Herstellung und Kontrolle von Produkten stets in Übereinstimmung mit den geltenden Qualitätsstandards und regulatorischen Anforderungen erfolgt.

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Elliot McKerr

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: die Fähigkeit des Unternehmens, Cannabisprodukte auf Ölbasis, einschließlich Vape-Kartuschen, im Rahmen seiner GMP-Qualitätssysteme und des DEL-Rahmenwerks herzustellen, zu verpacken, auf den Markt zu bringen, zu exportieren und zu vermarkten; die Auswirkungen des erfolgreichen Inspektionsberichts des Unternehmens gegenüber Health Canada und die Aufnahme von Öl in den DEL-Anwendungsbereich; die Fähigkeit des Unternehmens, Ölprodukte sowohl als API in Großmengen als auch in Fertigformaten zu liefern; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche internationale Produktprogramme zu verfolgen; die zukünftige Nachfrage nach GMP-konform hergestellten Cannabisprodukten in Australien und anderen regulierten medizinischen Märkten; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, durch die Erweiterung der Produktformate wiederkehrende oder erweiterte Geschäftstätigkeiten zu generieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen, darunter unter anderem: die Annahme, dass das Unternehmen die für die Herstellung und den Export von GMP-konformen Produkten erforderlichen Lizenzen, Mitarbeiter, Infrastruktur, Qualitätssysteme und Betriebskapazitäten aufrechterhalten wird; dass die geltenden regulatorischen, qualitativen, importbezogenen und marktzulassungsrechtlichen Anforderungen weiterhin erfüllt werden; dass australische und andere internationale Geschäftspartner weiterhin GMP-konforme Cannabisprodukte nachfragen werden; dass sich die Kundennachfrage nach ölbasierten und fertigen Cannabisprodukten entwickeln oder fortsetzen wird; und dass das Unternehmen über ausreichende Ressourcen verfügen wird, um entsprechende kommerzielle Möglichkeiten zu verfolgen.

Obwohl das Management diese Annahmen für angemessen hält, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: regulatorische Risiken in Kanada, Australien und anderen internationalen Märkten; Änderungen der Anforderungen hinsichtlich Import, Qualität, Markteinführung oder Produktformaten; Verzögerungen oder Ausfälle bei der Erlangung oder Aufrechterhaltung erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen, Registrierungen oder Kundenzulassungen; Veränderungen der Kundennachfrage oder des Auftragsvolumens; Betriebs- und Qualitätssicherungsrisiken; Störungen in der Lieferkette; Wettbewerbsdruck; Preisdruck sowie Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken.

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