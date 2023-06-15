HYTN kündigt geplante Ausgliederung des Geschäftsbereichs der BPC-157-Peptid-Arzneimittelentwicklung an

Vancouver, British Columbia, 23. April 2026 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN) (OTC Pink: HYTNF) (FWB: 85W0) (HYTN oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass sein Board of Directors die Ausgliederung des internen Geschäftsbereichs der Entwicklung von Peptidarzneimitteln in ein eigenes neues Unternehmen (SpinCo) genehmigt hat. Im Rahmen der vorgeschlagenen Ausgliederung ist geplant, dass SpinCo voraussichtlich eine parallele Finanzierung zur Finanzierung der nächsten Entwicklungsphase abschließen und eine Börsennotierung an der Canadian Securities Exchange (CSE) anstreben wird, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Marktbedingungen.

Die geplante Ausgliederung soll den auf Peptide fokussierten Arzneimittelentwicklungsbereich von HYTN auslagern, der sich auf die präklinische Entwicklung eines subkutan injizierbaren BPC-157-Arzneimittelkandidaten für refraktäre Banderkrankungen konzentriert. HYTN hat diesen Geschäftsbereich intern aufgebaut und den erforderlichen Rahmen für Fertigung, Betrieb, Vorschriften und Qualität aufgebaut, um das Programm in die nächste Phase der klinischen Entwicklung zu führen.

Der Geschäftsbereich, der auf SpinCo übertragen werden soll, umfasst die Vermögenswerte, Betriebssysteme gemaess der Richtlinien der Guten Herstellungspraxis (GMP), den aufsichtsrechtlichen Rahmen und das damit verbundene Know-how der Entwicklung von Peptidarzneimitteln von HYTN sowie die Dokumentation, die klinischen Unterstützungsprozesse und die Infrastruktur, die für die Weiterentwicklung des Programms erforderlich sind.

HYTN hat einen kanadischen GMP-zertifizierten Auftragshersteller für sterile Arzneimittel für die anfängliche Fertigung von sterilen BPC-157-Arzneimitteln ausgewählt und sich für eine zugelassene Plattform für Medizinprodukte entschieden, die eine dosiskontrollierte subkutane Verabreichung unterstützen soll. HYTN hat zudem die erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um die Weiterentwicklung sowohl über den Weg der klinischen Studienanträge (Clinical Trial Application, CTA) als auch über das Special Access Program (SAP) zu unterstützen, und hat das Programm in Übereinstimmung mit den Grundsätzen von Health Canada, der Europäischen Arzneimittelagentur und der US-amerikanischen Food and Drug Administration strukturiert, um künftige regulatorische Optionen zu ermöglichen.

HYTN hat die für pharmazeutische Zwecke erforderliche Infrastruktur entwickelt, die für die Umsetzung des Programms in voller Übereinstimmung mit den GMP-Standards erforderlich ist. Dazu gehören Systeme für Fertigungskontrolle, Verpackung und Etikettierung, Chargenfreigabe, Lagerung, kontrollierter Vertrieb, Rückverfolgbarkeit, Dokumentation und Qualitätsüberwachung. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen spezialisierte Unterstützungssysteme für Kliniken, einschließlich Logistik, Dokumentationsunterstützung und Fallkoordination, um den Verwaltungsaufwand für Ärzte, die am Special Access Program (SAP) von Health Canada im Zusammenhang mit der Abgabe von Peptiden teilnehmen, zu verringern und gleichzeitig durch zusätzliche GMP-Maßnahmen die Flexibilität der Lieferkette für die Zukunft zu gewährleisten.

Die geplante Ausgliederung spiegelt die Auffassung von HYTN wider, dass der Geschäftsbereich der Entwicklung von Peptidarzneimitteln am besten in einem speziellen Unternehmen mit eigener Kapitalbasis, eigenem Managementfokus und eigenem Entwicklungsauftrag vorangetrieben werden kann. Obwohl das Programm innerhalb von HYTN entwickelt wurde und von der regulatorischen, Qualitäts- und Betriebsinfrastruktur des Unternehmens profitiert hat, unterscheidet es sich von den zentralen Geschäftsprioritäten, auf die sich HYTN konzentrieren will. Die geplante Ausgliederung soll eine zielgerichtete Umsetzung ermöglichen und gleichzeitig den HYTN-Aktionären den Wert erhalten, der durch die Förderung des Geschäftsbereichs durch HYTN geschaffen wurde.

Vermögensübertragung und Gegenleistung

Vorbehaltlich der endgültigen Strukturierung wird erwartet, dass die HYTN-Aktionäre im Rahmen der geplanten Ausgliederung Aktien von SpinCo erhalten. HYTN kann auch zusätzliche SpinCo-Aktien als Teilentgelt erhalten, wobei die endgültige Form und Höhe der Gegenleistung in den endgültigen Transaktionsdokumenten festgelegt werden.

Gleichzeitige Finanzierung

Gleichzeitig zum Abschluss der geplanten Ausgliederung beabsichtigt SpinCo, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 1.000.000 C$ durch die Ausgabe von Einheiten (die Einheiten) abzuschließen. Jede Einheit soll aus einer Stammaktie bestehen, wobei die endgültigen Bedingungen noch festzulegen sind.

Der Nettoerlös aus der Finanzierung wird voraussichtlich für die Weiterentwicklung der SAP- und CTA-Aktivitäten, Herstellungs-, regulatorischen und operativen Arbeitsstränge, die Erweiterung der Patientendatenerhebung und der unterstützenden Infrastruktur, die Finanzierung eines Teils der an HYTN zu zahlenden Gegenleistung sowie als allgemeine Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Management und Unternehmensführung

Nach Abschluss der geplanten Ausgliederung wird erwartet, dass SpinCo über ein engagiertes und geeignetes Managementteam und Board of Directors für den präklinischen Arzneimittelentwicklungsbereich verfügt. Fabian Monaco, Board-Mitglied von HYTN, wird voraussichtlich der CEO und Jason Broome, derzeit COO von HYTN, wird als Chief Science Officer fungieren, und es wird erwartet, dass das Board von SpinCo zunächst Elliot McKerr, CEO von HYTN, umfassen wird, wobei alle weiteren Berufungen nach Abschluss bekannt gegeben werden.

Das Unternehmen hat die geplante Ausgliederung oder Finanzierung noch nicht abgeschlossen, und es kann keine Gewähr gegeben werden, dass die Transaktionen zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen bzw. überhaupt durchgeführt werden. Der Abschluss des vorgeschlagenen Ausgliederungsverfahrens ist voraussichtlich an die üblichen Bedingungen geknüpft, einschließlich der Genehmigung durch das Board, der endgültigen Dokumentation, gegebenenfalls der gerichtlichen Genehmigung, der Einhaltung des Wertpapierrechts, gegebenenfalls der Überprüfung durch die Canadian Securities Exchange und anderer Genehmigungen, die unter den gegebenen Umständen erforderlich sind.

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN ist auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Verkauf von hochwertigen Produkten spezialisiert, die psychoaktive und psychotrope Wirkstoffe, einschließlich aus Cannabis gewonnene Cannabinoide, enthalten. HYTN sich zum Ziel gesetzt, der führende Anbieter dieser Produkte in allen staatlich regulierten Märkten zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Sondierung von Marktchancen und die rasche Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine hochwertige Entwicklungsplattform.

Über die Gute Herstellungspraxis (GMP)

Die Richtlinien der Guten Herstellungspraxis (GMP) sind von zentraler Bedeutung für die Verbesserung der Produktqualität, da sie strenge Standards für die Herstellung, Prüfung und Qualitätssicherung festlegen. Diese Richtlinien sind für ein entsprechendes Risikomanagement bzw. eine Risikominderung wesentlich und gewährleisten die konsistente und kontrollierte Herstellung von Produkten nach den besten Qualitätsstandards. Durch die Priorisierung der Sicherheit hilft die GMP sicherzustellen, dass Produkte keine unannehmbaren Risiken für die Verbraucher darstellen. Die Einhaltung der GMP ist in vielen Ländern vorgeschrieben und wird mit den nationalen Vorschriften in Einklang gebracht, um globale Qualitätsstandards aufrecht zu erhalten und den internationalen Handel mit regulierten Produkten zu erleichtern.

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: den Abschluss, die Struktur, den Zeitplan und die Bedingungen der geplanten Ausgliederung des Geschäftsbereichs zur Entwicklung von Peptidwirkstoffen des Unternehmens in die SpinCo; die Übertragung von Vermögenswerten, Betriebssystemen, regulatorischen Rahmenbedingungen, Unterlagen, Infrastruktur und damit verbundenem Know-how an die SpinCo; den voraussichtlichen Erhalt von Aktien der SpinCo durch die HYTN-Aktionäre sowie etwaige zusätzliche Gegenleistungen, die HYTN erhalten soll; den Abschluss, den Umfang, die Bedingungen und die Verwendung der Erlöse aus der geplanten gleichzeitigen Finanzierung; die Absicht von SpinCo, eine Börsennotierung an der Canadian Securities Exchange zu erwirken; die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus der Finanzierung; den erwarteten Zeitplan für den Abschluss der geplanten Transaktionen; die voraussichtliche Zusammensetzung des Managementteams und des Board of Directors von SpinCo; die Weiterentwicklung des BPC-157-Programms, unter anderem über die SAP- und CTA-Wege; die Einbindung von Drittproduzenten und Geräteplattformen; die Entwicklung von Logistik-, Dokumentations- und Fallkoordinationssystemen für Kliniken; und die Erwartung des Unternehmens, dass das Geschäft mit der Entwicklung von Peptidwirkstoffen am besten durch ein eigenständiges Unternehmen mit eigener Kapitalbasis, eigenem Managementfokus und eigenem Entwicklungsauftrag vorangetrieben wird.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Annahme, dass die Parteien in der Lage sein werden, endgültige Transaktionsdokumente zu akzeptablen Bedingungen auszuhandeln und abzuschließen; dass alle erforderlichen Genehmigungen des Board of Directors, der Aktionäre, der Gerichte, gemäß Wertpapierrecht, der Börse und der Aufsichtsbehörden, sofern erforderlich, rechtzeitig oder überhaupt eingeholt werden; dass die geplante Vermögensübertragung, die Ausschüttung an die Aktionäre, die Finanzierung und die Börsennotierung im Wesentlichen wie derzeit vorgesehen verlaufen werden; dass SpinCo in der Lage sein wird, ausreichende Finanzmittel für die nächste Entwicklungsphase zu beschaffen; dass geeignete Vereinbarungen hinsichtlich Management, Board of Directors und Dienstleistern abgeschlossen werden; dass die ausgewählten Vereinbarungen zur Fertigung und zur Geräteplattform zu akzeptablen Bedingungen verfügbar bleiben; dass die geltenden Zulassungsverfahren, einschließlich der SAP- und CTA-Wege, verfügbar bleiben und die geplante Entwicklungsstrategie unterstützen können; und dass das Unternehmen und SpinCo über ausreichende Ressourcen verfügen, um die vorgeschlagenen Transaktionen und die damit verbundenen Arbeitsabläufe durchzuführen. Diese Annahmen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen.

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