HYTN beruft Fabian Monaco in sein Board of Directors

VANCOUVER, British Columbia, 20. März 2026 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) (HYTN oder das Unternehmen), ein auf Cannabis spezialisierter pharmazeutischer Hersteller, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Fabian Monaco mit sofortiger Wirkung in das Board of Directors des Unternehmens berufen wird.

Herr Monaco ist ein erfahrener Technologieunternehmer, Investor und Geschäftsführer mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Skalierung wachstumsstarker Unternehmen. Er verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Risikokapital, Private Equity und Kapitalmärkte und hat sich vor allem auf Software- und Fintech-Firmen sowie plattformbasierte Unternehmen spezialisiert. Herr Monaco ist Eigentümer der Boutique-Investmentbank und Beratungsgesellschaft Giumar Capital Inc. Darüber hinaus ist er Mitbegründer und ehemaliger Chief Executive Officer der Firma Gage Growth Corp., die im Jahr 2022 von der TerrAscend Corp. für über 500 Mio. $ übernommen wurde. Unter seiner Führung entwickelte sich Gage zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von 100 Mio. $, mehr als 15 Einzelhandelsstandorten und über 350 Mitarbeitern. Neben seinen Kenntnissen im operativen Bereich ist Herr Monaco auch Rechtsanwalt mit Kapitalmarkterfahrung und war zuvor bei großen internationalen Anwaltskanzleien und Investmentbanken tätig, wo er auf Fusionen und Übernahmen sowie Finanzierungstransaktionen spezialisiert war.

Ich freue mich sehr, HYTN in einer so spannenden Entwicklungsphase begleiten zu können, sagt Fabian Monaco. Das Unternehmen hat sich mit seiner differenzierten Strategie eine gute Marktposition aufgebaut, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team das kontinuierliche Wachstum und den langfristigen Erfolg des Unternehmens sicherzustellen.

Herr Monaco bringt eine einzigartige Kombination aus unternehmerischem Erfolg, Kapitalmarktkompetenz und praktischer operativer Erfahrung in das Unternehmen ein, die hervorragend zur Wachstumsstrategie von HYTN passt, meint Elliot McKerr, Chief Executive Officer von HYTN Innovations Inc. Seine Erfolgsbilanz im Aufbau und in der Weiterentwicklung von Unternehmen sowie seine Fähigkeit, strategische Chancen zu erkennen und zu nutzen, werden uns bei der Vergrößerung des Unternehmens und bei der langfristigen Steigerung des Aktionärswertes sehr zugute kommen.

Des Weiteren gibt das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 9. Januar 2026 und 2. März 2026 bekannt, dass die Zusammenarbeit mit der MCS Market Communication Service GmbH (Saarlandstraße 28, 58511 Lüdenscheid, Deutschland; E-Mail: info@mcsmarket.de; Tel: +49 177 248 1220) (MCS) fortgeführt wird und bestimmte Marketing- und Kommunikationsleistungen in Auftrag gegeben werden. Die Beauftragung erfolgt voraussichtlich am 23. März 2026 und wird für eine Laufzeit von rund 60 Tagen bzw. bis zur Erschöpfung des zugewiesenen Budgets vereinbart, sofern das Unternehmen den Vertrag nicht im eigenen Ermessen frühzeitig beendet oder verlängert.

Die von MCS zu erbringenden Leistungen umfassen voraussichtlich die Entwicklung digitaler Inhalte und Werbematerialien, die Suchmaschinenoptimierung, die Projektkoordination sowie Leistungen im Bereich der Medienverbreitung. Ziel ist es, den allgemeinen Bekanntheitsgrad des Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeit zu steigern. MCS wird diese Leistungen über Online-Plattformen erbringen und dabei demografische, geografische, keywordbasierte sowie interessenbasierte Targeting-Maßnahmen setzen, um relevante Anlegerzielgruppen zu erreichen.

MCS steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Das Unternehmen hat sich bereiterklärt, MCS für seine Dienste ein Honorar in Höhe von 100.000 EUR zu bezahlen. Im Rahmen der Vergütung wird das Unternehmen keine Wertpapiere ausgeben, und soweit dem Unternehmen bekannt ist, besitzen weder MCS noch seine leitenden Angestellten Wertpapiere des Unternehmens.

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN Innovations Inc. ist ein Pharmaunternehmen, das auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabinoiden aus Cannabis, spezialisiert ist. Das Unternehmen richtet sein Augenmerk darauf, staatlich regulierte Märkte durch den Einsatz von Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätssystemen in pharmazeutischer Qualität zu unterstützen. HYTN setzt bei der Markteinführung seiner Produkte auf Geschäftschancen in regulierten Märkten und auf seine integrierte Entwicklungs- und Vermarktungsplattform.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Elliot McKerr

Chief Executive Officer

HYTN Investor Relations:

1.866.590.9289

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Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie erwarten, beabsichtigen, könnte, wird, voraussehen, glauben und ähnlichen Ausdrücken oder an Aussagen zu Sachverhalten zu erkennen, die keine historischen Fakten darstellen. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Betriebsbedingungen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: den voraussichtlichen Beginn, die Dauer, den Umfang und die Fortführung der von der MCS Market Communication Service GmbH zu erbringenden Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen; die Art und den Umfang der zu erbringenden Dienstleistungen; sowie die erwarteten Ziele oder Ergebnisse dieser Dienstleistungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen, darunter unter anderem: die Annahme, dass die Marketingdienstleistungen wie geplant erbracht werden; dass das Mandat für die erwartete Laufzeit oder bis zum veranschlagten Budget fortgeführt wird; und dass das Unternehmen weiterhin Ressourcen für Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen bereitstellen wird. Diese Annahmen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die Unternehmensleitung diese Annahmen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass die Marketingdienstleistungen geändert, verzögert oder eingestellt werden oder nicht wie erwartet verlaufen; das Risiko, dass die Dienstleistungen die angestrebten Ziele nicht erreichen; operative Risiken; regulatorische Risiken; sowie Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

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