HYTN geht Partnerschaft mit der britischen Firma 4C Labs ein und validiert GMP-Zertifizierung

Vancouver, British Columbia, 10. September 2024 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) (HYTN oder das Unternehmen), ein Pharmaunternehmen, das auf die Entwicklung, Formulierung und Herstellung von psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabis und Psilocybin, spezialisiert ist, gibt mit Stolz bekannt, dass mit der Firma 4C LABS, einer führenden Import- und Vertriebsfirma für Cannabis-Arzneimittel im Vereinigten Königreich, international geltende Vereinbarungen zur Herstellung und Preisgestaltung unterzeichnet wurden. Diese Vereinbarungen zielen darauf ab, die Produktion von Cannabisprodukten sowohl in loser als auch fertig verpackter Form für den Vertrieb im Vereinigten Königreich und in anderen Weltmärkten zu ermöglichen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird HYTN als Hersteller, Verpacker und Exporteur von Cannabisprodukten in pharmazeutischer Qualität fungieren, die 4C LABS ankaufen und anschließend importieren und auf dem britischen Markt vertreiben kann.

Die GMP-Lizenz (Gute Herstellungspraxis), die HYTN von Health Canada erhalten hat, und die PIC/S-Zertifizierung der australischen Therapeutic Goods Administration (TGA) sind wichtige Referenzen, die Partnerschaften mit international anerkannten Händlern möglich machen. Diese Referenzen bilden zusammen mit dem Know-how und den Lizenzen von 4C LABS für den Cannabisbetrieb im Vereinigten Königreich eine solide Grundlage für die geschäftliche Zusammenarbeit mit 4C LABS. Im Rahmen der betreffenden Vereinbarungen hat HYTN die Absicht, neue Produkte für 4C LABS herzustellen und gleichzeitig auch als Co-Produktionszentrum für die Herstellung bestehender Produkte, die aktuell an verschiedenen Standorten produziert werden, aufzutreten. Damit soll die betriebliche Effizienz beider Unternehmen gesteigert werden. Die Vereinbarungen sehen keine fixen oder obligatorischen Bestellungen bzw. Mindestbestellungen durch 4C LABS vor.

Diese Partnerschaft ist eine Bestätigung für die laufenden regulatorischen Maßnahmen auf Seiten von HYTN, so Elliot McKerr, Chief Executive Officer von HYTN. Und weiter: Durch die Vereinigung des umfassenden Know-hows von 4C LABS im Hinblick auf die Beschaffung von Cannabis und den Bedarf der Konsumenten mit unseren eigenen modernen, GMP-zertifizierten Herstellungsverfahren sind wir für die Belieferung der internationalen Märkte mit hochwertigen Cannabisprodukten bestens gerüstet. Diese Kooperation unterstreicht nicht nur unsere Bemühungen beim Ausbau der globalen Präsenz des Unternehmens, sondern ist auch ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg, den HYTN bei der Herstellung nicht-steriler Arzneimittel beschreitet.

Greg Dobbin, Chief Executive Officer von 4C LABS, fügt hinzu: Mit HYTN als Partner haben wir einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. HYTN hat Zugriff auf hochwertige Cannabisblüten aus Kanada, erfüllt konsequent die strengen GMP-Standards und verfügt über eine innovative Produktionsplattform. Damit können wir unseren Kunden Produkte von höchster Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten.

Der Schwerpunkt dieser Partnerschaft liegt zunächst auf der Belieferung des britischen Marktes; darüber hinaus orten aber beide Unternehmen auch enorme Wachstumschancen in Deutschland und Australien. Der deutsche Markt für medizinisches Cannabis entwickelt sich mit einem geschätzten Wert von 2 Mrd. CAD J Green. International Cannabis Business Conference (8. Juli 2024) – Germanys Medical Cannabis Industry Is Booming

rasch zu einem der größten in Europa; der australische Markt, der im Jahr 2022 auf über 200 Mio. AUD J. Ryan, Pennington Institute (Dezember 2023), Cannabis in Australia

geschätzt wurde, ist ebenfalls im Wachsen begriffen. Nachdem für diese Märkte eine GMP-zertifizierte Produktion und ein GMP-zertifizierter Vertrieb erforderlich sind, sind sich beide Unternehmen einig, dass diese Partnerschaft den nötigen Rahmen für eine globale Expansion bietet.

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN Innovations Inc. ist ein Pharmaunternehmen, das auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabinoiden aus Cannabis und Tryptaminen aus Psilocybe, spezialisiert ist. HYTN hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum führenden Anbieter dieser Produkte in allen staatlich regulierten Märkten zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die strategische Sondierung von Marktchancen und die effektive Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine fortschrittliche Entwicklungsplattform.

Über 4C LABS Ltd.

4C LABS ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen für medizinisches Cannabis, das sich dem Aufbau einer vertikal integrierten, qualitätsorientierten Infrastruktur für die Beschaffung und Lieferung hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte in das Vereinigte Königreich, in die EU sowie in andere regulierte Weltmärkte verschrieben hat.

Neben dem Fokus auf der Produkteinführung in regulierten Märkten legt 4C LABS einen weiteren Schwerpunkt auf die Forschung und Entwicklung neuer und innovativer pflanzlicher Fertigprodukte für therapeutische Zwecke, die in den 4C-Produktkatalog aufgenommen werden können.

Über die Gute Herstellungspraxis (GMP)

Die Leitlinien der Guten Herstellungspraxis bieten eine Orientierungshilfe bei der Herstellung, Prüfung und Qualitätskontrolle und stellen sicher, dass ein hergestelltes Produkt bedenkenlos für den menschlichen Verzehr oder Gebrauch geeignet ist. In vielen Ländern ist die Anwendung GMP-konformer Verfahren durch die Hersteller gesetzlich vorgeschrieben. Sie haben eigene GMP-Leitlinien erstellt, die mit ihren Rechtsvorschriften übereinstimmen.

Über das Pharmaceutical Inspection Convention und Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)

Das Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) ist eine globale Initiative, mit der die Gute Herstellungspraxis (GMP) in den 56 Mitgliedstaaten vereinheitlich werden soll, um dadurch den internationalen Handel mit pharmazeutischen Produkten zu vereinfachen. Das PIC/S wurde gegründet, um die Qualität und Sicherheit von Human- und Tierarzneimitteln zu gewährleisten. Es fördert harmonisierte GMP-Standards sowie die gegenseitige Anerkennung von Inspektionsergebnissen durch die Zulassungsbehörden, um das Zulassungsverfahren für Arzneimittelhersteller zu vereinfachen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über: (i) die potenzielle Ausweitung der Partnerschaft auf zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen; (ii) das erwartete Wachstum des Marktanteils in Großbritannien, Deutschland und Australien als Ergebnis dieser Partnerschaft; (iii) die erwarteten Vorteile aus der Nutzung von GMP-Zertifizierungen bei der Durchdringung neuer internationaler Märkte; und (iv) das Potenzial, durch die Partnerschaft mit 4C Labs Umsatz- und Produktionsaktivitäten zu generieren. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten, gehören unter anderem: das Versäumnis des Unternehmens, einen ausreichenden Cashflow aus dem operativen Betrieb zu erwirtschaften, um seinen gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen nachzukommen; das Versäumnis des Unternehmens, Zugang zu Fremd- und Eigenkapitalquellen zu erhalten; Änderungen des regulatorischen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist; Wettbewerbsfaktoren, Preisdruck sowie Angebot und Nachfrage in der Branche des Unternehmens; und allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Vorsichtshinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

