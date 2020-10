IfKom begrüßt Zusammenarbeit zwischen Telekom und Telefónica

Die IfKom e. V. begrüßen die Kooperationsvereinbarung zwischen den im Wettbewerb stehenden Netzbetreibern für das politische Ziel einer flächendeckenden Gigabit-Versorgung in Deutschland bis zum Jahr

Der Verband der Ingenieure für Kommunikation (IfKom e. V.) begrüßt die Vereinbarung zwischen der Deutschen Telekom und der Telefónica Deutschland / o2 über die Nutzung des Breitbandnetzes der Telekom. Beide Unternehmen haben mitgeteilt, ihre Kooperation auf die Glasfasernetze zu erweitern. Damit erhält erstmals ein Wettbewerber Zugang zu den Glasfasernetzen der Deutschen Telekom bis zum Haus (FTTH). Die bisherige Zusammenarbeit der Unternehmen war auf den Zugang mittels VDSL-Netz bzw. Vectoring begrenzt.

Für die IfKom ist jede Vereinbarung zum beschleunigten Ausbau des Breitbandnetzes zu begrüßen. In diesem Fall einer Zusammenarbeit erwarten die IfKom auch einen weiteren Schub in Richtung Glasfasernetze. Denn nicht nur der Tiefbau wird damit effizienter, auch die Vermarktungschancen dürften bei mehreren Wettbewerbern steigen. Derzeit wünschen sich viele Netzbetreiber eine höhere Take-up-Rate. Insbesondere die Deutsche Telekom konnte nach einer aktuellen VATM / DIALOG CONSULT-Marktstudie bisher nur einen Anteil von unter 20% ihrer Glasfaseranschlüsse (FTTB und FTTH) tatsächlich vermarkten, aber auch die anderen Netzbetreiber haben insgesamt erst weniger als die Hälfte ihrer Glasfaseranschlüsse aktiv schalten können. Immerhin nimmt nach den Ergebnissen der genannten Studie die Zahl der gigabitfähigen Anschlüsse in diesem Jahr um gut 10 Millionen auf voraussichtlich insgesamt rund 28 Millionen Anschlüsse zu.

Nach Auffassung der IfKom kann mit solchen Kooperationsvereinbarungen zwischen den im Wettbewerb stehenden Netzbetreibern das politische Ziel einer flächendeckenden Gigabit-Versorgung in Deutschland bis zum Jahr 2025 wirksam unterstützt werden. Mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen in Telekommunikations-Sachanlagen von 9,7 Milliarden Euro ist im Jahr 2020 der bisher höchste Wert zu erwarten, alleine die Deutsche Telekom ist in Deutschland mit rund 4,4 Milliarden Euro dabei.

Die IfKom sprechen sich zwar grundsätzlich für einen Rechtsanspruch auf einen Breitbandanschluss aus, so wie es bereits im Koalitionsvertrag festgelegt wurde, begrüßen aber jede kommerzielle und freiwillige Vereinbarung zwischen den Marktteilnehmern, die eine regulatorische Zwangsregelung in den Hintergrund treten lässt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IfKom – Ingenieure für Kommunikation e.V.

Herr Heinz Leymann

Castroper Str. 157

44357 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0231 93699329

web ..: http://www.ifkom.de

email : info@ifkom.de

Die Ingenieure für Kommunikation e. V. (IfKom) sind der Berufsverband von technischen Fach- und Führungskräften in der Kommunikationswirtschaft. Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder – Ingenieure und Ingenieurstudenten sowie fördernde Mitglieder – gegenüber Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit. Der Verband ist offen für Studenten und Absolventen von Studiengängen an Hochschulen aus den Bereichen Telekommunikation und Informationstechnik sowie für fördernde Mitglieder. Der Netzwerkgedanke ist ein tragendes Element der Verbandsarbeit. Gerade ITK-Ingenieure tragen eine hohe Verantwortung für die Gesellschaft, denn sie bestimmen die Branche, die die größten Veränderungsprozesse nach sich zieht. Die IfKom sind Mitglied im Dachverband ZBI – Zentralverband der Ingenieurvereine e. V. Mit über 50.000 Mitgliedern zählt der ZBI zu den größten Ingenieurverbänden in Deutschland.

Pressekontakt:

IfKom – Ingenieure für Kommunikation e.V.

Herr Heinz Leymann

Castroper Str. 157

44357 Dortmund

fon ..: 0231 93699329

web ..: http://www.ifkom.de

email : info@ifkom.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Quadstation-Brandenburg.de – Geschenkgutscheine für die Quadvermietung oder für geführte Quadtouren sichern.