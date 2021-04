IfKom im Gespräch mit Reinhold Sendker, MdB zum Telekommunikationsmodernisierungsgesetz (TKG)

IfKom trafen sich mit Reinhold Sendker, MdB CDU, Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur zum Gespräch über das kürzlich verabschiedete Telekommunikationsmodernisierungsgesetz.

Kreis Warendorf. Freckenhorst. Das kürzlich verabschiedete Telekommunikationsmodernisierungsgesetz war Gegenstand eines Gesprächs der IfKom e. V. mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Reinhold Sendker, Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Die IfKom haben sich mit Stellungnahmen zu den vormaligen Referentenentwürfen des Telekommunikationsmodernisierungsgesetzes aktiv am Gesetzgebungsverfahren beteiligt. „Dabei war für die IfKom die Festlegung einer Mindestgeschwindigkeit für einen Breitbandanschluss von großer Bedeutung“, erklärte der Bundesvorsitzende der IfKom, Heinz Leymann und fügte hinzu „Hiermit sind nicht nur regulatorische Anreize für den Aufbau eines Gigabit-Netzes geschaffen worden, sondern sie geben auch eine bundesweite Orientierung.“

Um den Breitbandausbau zu beschleunigen, sieht das TKG die generelle Möglichkeit der Verlegung von Glasfaserleitungen in geringerer Verlegetiefe und Verwendung alternativer Verlegetechniken (z. B. Trenching) vor. „Diese Regelungen werden von der IfKom ausdrücklich begrüßt“, merkte IfKom-Vorstandsmitglied Reinhard Genderka an und ergänzte „Die IfKom haben diese Regelung für einen schnelleren und kostengünstigeren Breitbandausbau immer wieder gefordert.“

Ergänzend halten die IfKom hierzu weiterhin eine Nachweispflicht vom Träger der Straßenbaulast für dringend erforderlich, wenn dieser gegen alternative Verlegetechniken eine wesentliche Beeinträchtigung des Schutzniveaus geltend macht.

Zudem begrüßen die IfKom die weiterlaufenden Fördermöglichkeiten für den Breitbandausbau. Bundesweit soll ein Volumenpaket von rund 12 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden! Wichtig ist, dass in allen beteiligten Bereichen ein deutlicher Bürokratieabbau zur Beschleunigung der Förderprozesse und der Genehmigungsverfahren realisiert wird.

„Mit der Verabschiedung des Telekommunikationsmodernisierungsgesetzes machen wir einen großen Schritt in Richtung digitaler Zukunft“, stellte der CDU-Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendker im Gespräch fest. Besonders begrüße er, dass Regelungen für eine bessere Internet- und Mobilfunkversorgung auf dem Land getroffen worden seien. Auch gebe die Novelle den Verbrauchern Mittel an die Hand, um auf Augenhöhe mit ihren Anbietern zu verhandeln. „Diese Maßnahmen sind wichtig und müssen schnell greifen. Ob ,ruckelfreier‘ Heim-Unterricht oder Homeoffice – ein funktionierender Internetanschluss gehört schließlich zur Daseinsvorsorge“, so Sendker MdB abschließend.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IfKom – Ingenieure für Kommunikation e.V.

Herr Heinz Leymann

Castroper Str. 157

44357 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0231 93699329

web ..: http://www.ifkom.de

email : info@ifkom.de

Die Ingenieure für Kommunikation e. V. (IfKom) sind der Berufsverband von technischen Fach- und Führungskräften in der Kommunikationswirtschaft. Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder – Ingenieure und Ingenieurstudenten sowie fördernde Mitglieder – gegenüber Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit. Der Verband ist offen für Studenten und Absolventen von Studiengängen an Hochschulen aus den Bereichen Telekommunikation und Informationstechnik sowie für fördernde Mitglieder. Der Netzwerkgedanke ist ein tragendes Element der Verbandsarbeit. Gerade ITK-Ingenieure tragen eine hohe Verantwortung für die Gesellschaft, denn sie bestimmen die Branche, die die größten Veränderungsprozesse nach sich zieht. Die IfKom sind Mitglied im Dachverband ZBI – Zentralverband der Ingenieurvereine e. V. Mit über 50.000 Mitgliedern zählt der ZBI zu den größten Ingenieurverbänden in Deutschland.

Pressekontakt:

IfKom – Ingenieure für Kommunikation e.V.

Herr Heinz Leymann

Castroper Str. 157

44357 Dortmund

fon ..: 0231 93699329

web ..: http://www.ifkom.de

email : info@ifkom.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Service-Pläne von Schneider Electric für weniger Wartungskosten und mehr Ausfallsicherheit