Neue Service-Pläne von Schneider Electric für weniger Wartungskosten und mehr Ausfallsicherheit

Bis zu 75 Prozent geringeres elektrisches Ausfallrisiko von Komponenten und 40 Prozent weniger Wartungskosten

Schneider Electric, einer der führenden Anbieter bei der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, hat auf der Hannover Messe 2021 seine neuen EcoStruxure Service-Pläne vorgestellt. Die Pläne vereinen Wartungs- und Serviceleistungen mit innovativen digitalen Services, sind individuell auf Kundenziele abgestimmt und steigern die Leistung elektrischer Komponenten und Systeme.

Sorgenfreie Zukunft mit hoher Kontinuität

60 Prozent der Unternehmen machen sich derzeit bereit für die Zukunft und starten mit ihrer digitalen Transformation. Die Digitalisierung der elektrischen Infrastruktur spielt hier eine zentrale Rolle, um die tägliche Betriebszeit zu erweitern und die Risiken gering zu halten – beispielsweise für Brände. Ein Brand ist eine der größten Gefahren bei elektrischen Anlagen und ist zu 56 Prozent auf mangelnde Wartung zurückzuführen. Auch bei der Personalstruktur gilt es, einige Herausforderungen zu meistern. So fehlt oft das Fachwissen, um Fernwartungen durchzuführen. Aber auch andere Qualifikationsdefizite oder der Know-how-Verlust durch das Ausscheiden von qualifizierten Mitarbeitern in den Ruhestand erschweren Instandhaltungsaufgaben und können ein Problem für Unternehmen darstellen.

Die neuen EcoStruxure Service-Pläne von Schneider Electric wirken dem entgegen. In einem einzigen Vertrag wird eine für den Kunden individuelle Kombination aus Vor-Ort-Services, digitalen Services und Beratung angeboten. Eine durchgängige Service-Erfahrung des Kunden steht für den Tech-Konzern an oberster Stelle, sodass die Kunden am Ende genau den speziellen EcoStruxure Service-Plan auswählen können, der am besten zu ihren betrieblichen Herausforderungen passt.

„Viele unserer Kunden konzentrieren sich darauf, die unternehmerische Stärke wiederzuerlangen, die sie vor der Krise hatten“, sagt Frederic Godemel, EVP of Power Systems & Services bei Schneider Electric. „Deshalb haben wir unsere neuen EcoStruxure Service-Pläne entwickelt: Damit wir sie auf ihrem individuellen Weg zur Verbesserung ihrer unternehmerischen Widerstandskraft begleiten können. Mit einer idealen Kombination aus traditionellen Vor-Ort-Services und leistungsstarken neuen digitalen Services basierend auf IoT-Technologien bieten wir wirksame Rezepte für absolute Sorgenfreiheit. Wie bei einem guten Versicherungsschutz können sich unsere Kunden auf ihr Hauptgeschäft konzentrieren, da sie wissen, dass der Zustand ihrer elektrischen Anlagen und die Qualität der Stromversorgung unter fachkundiger Obhut stehen.“

Die richtigen Verträge zur Strategieverfolgung

Mit den EcoStruxure Service-Plänen führt Schneider sein kontinuierliches Engagement für die Unterstützung seiner Kunden in Richtung Zukunftssicherheit fort. Über die traditionellen Vor-Ort-Services hinaus handelt es sich um ein IoT-fähiges Bündel von Expertenunterstützung, bei dem Daten, Analysen, Software und Fachwissen zu erheblichen Verbesserungen in den Bereichen Anlagenmanagement, Anlagensicherheit und Versorgungssicherheit, betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit führen. Zudem profitieren Kunden von dem enormen internen Wissen, von lokaler Expertise und dem umfangreichen weltweiten Partnernetzwerk des Energiespezialisten. Und egal ob vor Ort oder über die Cloud – die neuen EcoStruxure Servicepläne helfen dabei, Geschäftskontinuität und Energiemanagement zu optimieren.

Angetrieben durch Software, Analytik und digitale Geräte

EcoStruxure Service-Pläne basieren auf vernetzten Komponenten, beispielsweise mittels digitaler Geräte des Automatisierungsexperten. Das Unternehmen verfolgt seine digitale Philosophie weiter, rüstet Bestandsanlagen nach und stattet hierfür seine Komponenten mit den neuesten Sensortechnologien aus. Diese bilden die Grundlage für eine zustandsorientierte Wartung durch Analysen, wie sie die robuste EcoStruxure-Architektur und -Plattform von Schneider Electric bietet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Eröffnet: Zaha Hadid Ausstellung „Abstracting The Landscape“ Galerie Gmurzynska Zürich bis 31. Juli 2021