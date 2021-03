Schneider Electric erweitert die Easy UPS 3L-Baureihe um USV-Kapazitäten von bis zu 600 kW

Kompakte 3-Phasen-USV-Anlagen mit Doppelwandler-Technologie für die Absicherung von IT- und Industrie-Anwendungen

Schneider Electric, der führende Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, baut sein Portfolio im Bereich der 3-phasigen USV-Anlagen weiter aus. Mit der Unterstützung für den Betrieb von externen Batterieschränken und den jetzt verfügbaren verschiedenen Leistungsgrößen von 250 bis 600 kVA (400V) eignen sich die USV-Systeme für vielfältige Anwendungen im IT- und OT-Umfeld. Eine schnelle und einfache Konfiguration sowie ein wartungsfreundlicher Aufbau erleichtern die Installation und Instandhaltung der Doppelwandler-USV-Systeme von Schneider Electric.

Mit ihrer kompakten Grundfläche, ihrem hochverfügbaren Design und ihren zuverlässigen elektrischen Spezifikationen schützt die Easy UPS 3L kritische Geräte in einer Vielzahl von Umgebungen vor Schäden durch Stromausfälle, Überspannungen und Spannungsspitzen. Die USV-Systeme erreichen im Doppelwandlermodus einen Wirkungsgrad von bis zu 96 Prozent und unterstützen so einen besonders stromsparenden Betrieb. Darüber hinaus bietet die Easy-UPS-3L-Serie ein breites Batteriespannungsfenster und ist so für eine Vielzahl von Batteriekonfigurationen geeignet. Die USV-Anlage bietet zudem eine breite Palette an Zusatzoptionen und Zubehör und ermöglicht so eine Anpassung an unterschiedliche Einsatzfelder – vom Rechenzentrum über die Absicherung von Smart-Building-Funktionen bis hin zum Industrieeinsatz. Je nach Anforderungen können bis zu 5 USV-Anlagen parallel installiert werden, um die Kapazität zu erhöhen, oder um eine 5+1-Redundanz umzusetzen. Wenn ein Leistungsblock ausfällt, wird die Last automatisch auf die verbleibenden Leistungsblöcke verteilt, sofern die Last unterhalb der Kapazität der funktionalen Leistungsblöcke im Gesamtsystem liegt.

„Mit der Erweiterung der Easy-UPS-3L-Serie erfüllt Schneider Electric einen umfassenden Marktbedarf, indem wir einfache, robuste und wettbewerbsfähige Lösungen anbieten, die Effizienz, Flexibilität, Vorhersagbarkeit und Zuverlässigkeit für die vernetzten Unternehmen von heute in den Vordergrund stellen. Die Baureihe ist einfach zu konfigurieren, lässt sich leicht installieren und in Betrieb nehmen und unterstützt eine einfache Wartung“, so Mustafa Demirkol, Global VP, 3-Phase UPS Offer Management & Marketing, Schneider Electric. „Dank einer außergewöhnlichen Kombination aus wettbewerbsfähigen Spezifikationen, einem robusten und fehlertoleranten Design, das die Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit erhöht, und einer optimierten Stellfläche ist die Easy UPS 3L die ideale Wahl für hohe Geschäftskontinuität und Kosteneffizienz, egal ob sie im Shop-Floor oder in einem Elektroraum steht.“

Kunden, die sich für die Easy UPS 3L entscheiden, profitieren zusätzlich vom Schneider Electric Service-Angebot sowie von einem breiten Netzwerk an lokalen Service-Partnern, die den Kunden während des gesamten Lebenszyklus mit einem umfassenden Spektrum an Dienstleistungen unterstützen. Ein Inbetriebnahme-Service ist im Kaufpreis der Easy UPS 3L bereits inbegriffen. Dieser stellt sicher, dass die Anlage ordnungsgemäß und sicher konfiguriert ist und gewährleistet optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Weitere Vorteile der Easy-UPS-3L-Serie:

o Widerstandsfähigkeit gegen raue Umgebungen mit konform beschichteten Leiterplatten, austauschbarem Staubfilter, einheitlichem Leistungsfaktor und starkem Überlastungsschutz

o Reduzierte Systemkomplexität und CapEx-Investitionen.

o Vielseitige Architektur und Parallelmodus für Redundanz oder für erhöhte Kapazität.

o Ermöglicht eine einfache Überwachung und Verwaltung mit der cloudbasierten Software-Suite von EcoStruxure IT via Netzwerkkarten-Erweiterung (optional).

Weitere Informationen finden sich auf der Webseite https://www.schneider-electric.com/ecostruxure-it. Die Monitoring Lösung EcoStruxure IT Expert kann 30 Tage kostenlos getestet werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

