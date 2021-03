Das Schweigen des Sokrates oder warum der Mensch vom Affen nicht kommt

Für ihr neues Buch „Das Schweigen des Sokrates oder warum der Mensch vom Affen nicht kommt“ hat die Autorin Monika Witsch Gedichte aus unterschiedlichsten Themengebieten zusammengetragen.

In ihrem neuesten Gedichtband vereint Monika Witsch Sprache und Bild und schafft damit ein ganz besonderes und ausdrucksstarkes Werk. Denn jedem einzelnen Gedicht ist eine farbige Illustration beigefügt. Die Autorin möchte damit erreichen, dass die Malerei an den Stellen übernimmt, wo die Worte fehlen und es einem die Sprache verschlägt. So werden die Bilder Farbe und Form der Sprachlosigkeit und stellen, soweit ein solches Experiment überhaupt möglich ist, gemeinsam mit den Versen das Unsagbare dar. Zusammen wollen Sprache und Bild anregen, sich mal wieder aufzuregen. Thematisch decken die in klassischer Reimform verfassten Gedichte eine große Bandbreite ab, so dass für jeden etwas dabei ist. Ein Buch zum Verschenken oder selbst Lesen.

Die Autorin studierte Pädagogik, Soziologie und Politikwissenschaften. Anschließend promovierte, habilitierte und lehrte sie in der Bildungsphilosophie. Später korrigierte sie ihren bisherigen Weg und lebt heute als freischaffende Künstlerin.

„Das Schweigen des Sokrates oder warum der Mensch vom Affen nicht kommt" von Monika Witsch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22217-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

