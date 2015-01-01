  • Ihr Geschäft für Feinkost aus Wiesbaden – OlioCeto

    Feinkostgenuss aus Wiesbaden: OlioCeto bietet erlesene Öle, Essige, Dips und Spirituosen aus aller Welt sowie regionale Spezialitäten – perfekt zum Genießen oder als stilvolles Geschenk.

    Wer hochwertige Delikatessen liebt, wird bei OlioCeto in Wiesbaden fündig. Das Feinkostgeschäft bietet eine vielfältige Auswahl an edlen Ölen, aromatischen Essigen, Dips, Saucen und ausgewählten Spirituosen. Feinschmecker entdecken hier Spezialitäten aus dem Mittelmeerraum ebenso wie Produkte aus den USA oder Australien. Ergänzt wird das Sortiment durch regionale Delikatessen, die das Angebot geschmackvoll abrunden.
    Wer auf der Suche nach einem besonderen Geschenk ist, kann sich auf die persönliche Beratung von Inhaber Frank Mayer verlassen. Neben passenden Produktempfehlungen erhalten Kundinnen und Kunden auch kreative Geschenk- und Rezeptideen. Auf Wunsch werden ausgewählte Produkte zudem liebevoll als Präsent verpackt.

    Regionale Produkte und besondere Spirituosen

    Im Wiesbadener Ladengeschäft finden Besucher sowohl internationale Klassiker als auch zahlreiche Spezialitäten regionaler Manufakturen. Dazu gehören unter anderem Herbertha Gin aus Wiesbaden, Amato Gin aus der Taunustraße, Wiesbadener Senf, Currysauce, Kräuteröl oder Salatsauce. Auch Taunusbienen Bio-Honig gehört zum Angebot.
    Für Spirituosenliebhaber ist besonders der Freimut Wodka aus Wiesbaden interessant, der weltweit zu den besten seiner Kategorie zählt und sowohl im Geschäft als auch im Online-Shop erhältlich ist.

    Feinkost bequem online bestellen

    Der Onlinehandel mit Lebensmitteln wächst in Deutschland kontinuierlich. Aktuelle Daten von HDE und IFH Köln zeigen, dass sich der Umsatz in den vergangenen Jahren deutlich erhöht hat. OlioCeto hat diese Entwicklung früh erkannt und bietet seine Feinkostprodukte daher nicht nur im Ladengeschäft, sondern auch online an. So können Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland hochwertige Delikatessen bestellen und sich echte Genussmomente direkt nach Hause liefern lassen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    OlioCeto
    Herr Frank Mayer
    Kirchgasse 35 – 43
    65183 Wiesbaden
    Deutschland

    fon ..: 0611 9745990
    fax ..: 0611 9745991
    web ..: http://www.oliocetowiesbaden.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    OlioCeto
    Herr Frank Mayer
    Kirchgasse 35 – 43
    65183 Wiesbaden

    fon ..: 0611 9745990
    web ..: http://www.oliocetowiesbaden.de
    email : pr@dsa-marketing.ag


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