Ihr Knuspriger Weihnachtsbraten zum Abholen, ob Enten- oder Gänsebraten inkl. Beilagen fertig zubereitet

Pünktlich zum Advent oder zu Weihnachten für die ganze Familie oder für die große Runde zum Genießen. Genießt unseren knusprigen Gänse- und Entenbraten fertig zubereitet und schonend vorgegart.

Entdecken Sie die unwiderstehliche Verlockung von köstlichem Gänsebraten und Entenbraten zum Abholen – exklusiv für Ihr Weihnachtsfest!

Tauchen Sie ein in eine Welt voller kulinarischer Genüsse und lassen Sie sich von unseren meisterhaft zubereiteten Festtagsbraten verzaubern. Unser Team aus erfahrenen Köchen hat jeden einzelnen Bissen mit liebevoller Hingabe perfektioniert, um Ihnen ein unvergessliches Geschmackserlebnis zu garantieren.

Was macht unsere Gänse- und Entenbraten so außergewöhnlich? Die Antwort liegt in unserer unvergleichlichen Kombination aus handverlesenen Zutaten, traditionellen Rezepten und einem unermüdlichen Streben nach Perfektion. Jeder Braten wird sorgfältig ausgewählt, um sicherzustellen, dass er höchsten Qualitätsstandards entspricht und Ihren Gaumen aufs Höchste verwöhnt.

Wir verstehen, dass Ihr Weihnachtsfest einzigartig sein sollte – und genau deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren Festtagsbraten individuell anzupassen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von köstlichen Beilagen, Soßen und Gewürzen, um Ihren Braten zu einem wahren Meisterwerk der Geschmackskunst zu machen. Gleichzeitig können Sie sicher sein, dass unsere Braten nach höchsten Hygienestandards zubereitet und verpackt werden, damit Sie sich voll und ganz auf das genussvolle Fest konzentrieren können.

Unser Ziel ist es, Ihnen ein stressfreies Weihnachtsfest zu ermöglichen. Deshalb bieten wir Ihnen die bequeme Option, Ihren Gänse- oder Entenbraten bei uns abzuholen. Sparen Sie wertvolle Zeit und genießen Sie die Vorfreude auf das Fest, während wir uns um den Rest kümmern. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie uns Ihre Feier mit dem perfekten Braten krönen.

Verwöhnen Sie sich und Ihre Lieben in diesem Jahr mit einem Festtagsbraten, der alle Erwartungen übertrifft. Gönnen Sie sich den Luxus von Qualität, Geschmack und Komfort. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihren einzigartigen Gänse- oder Entenbraten für Weihnachten zu reservieren. Denn bei uns steht Ihre Zufriedenheit an erster Stelle – und das schmeckt man in jedem Bissen.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.wirtshaus-wandsbek.de/aktionen/weihnachtsbraten-hamburg

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Coopers Wandsbek GmbH

Herr Lucas Teschner

Bahngärten 28

22041 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 69798431

web ..: http://www.wirtshaus-wandsbek.de

email : info@wirtshaus-wandsbek.de

Von original Münchener Weißwürsten, über Schweinsbraten, bis hin zu originellen österreichischen und schwäbischen Schmankerln – bei uns bleiben keine Wünsche offen. Die beste Haxe Hamburgs, sowie unser Original Wiener Kalbschnitzel wartet auf Euch im Coopers Wirtshaus Wandsbek.

Wir stehen für süddeutsche, bürgerliche und gehobene Küche im gemütlichen und klassisch-bayrischen Wirtshausambiente, die mit unserem freundlichen Service und zünftiger Stimmung abgerundet wird.

Unser Team gibt jeden Tag das Beste, um Euch den Aufenthalt in unserem Hause so angenehm wie möglich zu gestalten. All unsere Speisen sind nach original bayerischem Vorbild und die Oktoberfeststimmung wird durch unsere Servicekräfte, traditionell in Dirndl und Lederhose gekleidet, natürlich noch unterstützt.

Wir servieren Euch Frische und Qualität aus dem Süden, direkt in unserer schönen Hafenstadt. Entflieht dem Alltagsstress und genießt frei nach traditioneller bayrischer Mentalität ein kühles Bier, natürlich frisch vom Fass, aus der bekanntesten Brauerei Königs Pilsener. Sonn‘ Dich bei einem kühlen Pils im Biergarten oder genieße es auch bei schlechtem Wetter gut gelaunt im Wirtshausambiente klassisch blau-weiß.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

