Ihr Usedomurlaub bietet Sparangebote für Gäste an

Ferienwohnungen sind ab 40 Euro pro Übernachtung für zwei Personen zu haben

Urlaub muss nicht immer teuer sein. Das beweisen die Sparangebote des Unternehmens „Ihr Usedomurlaub“. In Heringsdorf und Ahlbeck bietet Geschäftsführer Mathias Hasbargen Urlaubern Ferienwohnungen für ein kleines Budget an. Einige sind in diesem Sommer noch für ein paar Tage verfügbar.

In Heringsdorf werden zurzeit neue Appartementanlagen gebaut. „Oftmals entstehen dadurch aber keinerlei Einschränkungen“, sagt Mathias Hasbargen, der einige Ferienwohnungen auf Nachbargrundstücken vermietet, „unseren Gästen bieten wir die Ferienwohnungen daher auch gerne weiterhin an – selbstverständlich zu einem vergünstigten Preis“. Über den aktuellen Stand der Bauarbeiten informieren er und seine Kollegen gerne in einem Telefongespräch. „So können die Gäste immer noch entscheiden, ob sie das Sparangebot nutzen oder doch lieber eine unserer anderen Ferienwohnungen buchen möchten“, erklärt Mathias Hasbargen.

Die Ferienwohnung „Remise 09“ im Herzen von Heringsdorf, auf dessen Nachbargrundstück zurzeit eine neue Appartementanlage entsteht, bietet Ihr Usedomurlaub derzeit ab 40 Euro pro Übernachtung für zwei Personen an. „Remise 09“ wartet mit zahlreichen Vorzügen auf: In der Ferienwohnung befindet sich ein komplett ausgestatteter Küchenbereich, der Balkon lädt zum Entspannen ein und der Strand ist fußläufig in nur drei Minuten zu erreichen. Im Juni und August ist sie noch an einzelnen Tagen verfügbar.

Auch in der benachbarten, denkmalgeschützen „Villa Doctores“ lässt sich Urlaub für ein kleines Budget realisieren, und zwar für 70 Euro pro Übernachtung für zwei Personen. Neben einem Balkon wartet die Ferienwohnung mit einem gemütlichen Wohnbereich auf. Außerdem sind Hunde willkommen. Aktuell kann sie im Juni und Juli noch an zusammenhängenden Tagen gebucht werden. Eine Reise nach Heringsdorf lohnt sich aber nicht nur wegen der tollen Unterkünfte, sondern die Gemeinde ist unter anderem auch bekannt für ihre Bäderarchitektur, die Seebrücke sowie die Strandpromenade.

Ihr Usedomurlaub bietet auch in Ahlbeck, das zur Gemeinde Heringsdorf zählt, attraktive und vergünstigte Ferienwohnungen an. Im Westendpalais (Appartement 04), das sich kurz vor der prunkvollen Strandpromenade befindet, können Gäste ihren Urlaub ab 60 Euro pro Übernachtung für zwei Personen verbringen. Das Appartement 04 überzeugt mit hellem Wohn-Essbereich mit offener und vollausgestatteter Küche, großer Terrasse sowie mit finnischer Sauna. Das Appartement ist im Juni und Juli noch an einigen zusammenhängenden Tagen verfügbar. Auch hier ist zu beachten, dass auf dem Nachbargrundstück bis zirka Juli 2022 eine neue Appartementanlage entsteht.

Zu weiteren Sparangeboten oder zu anderen Ferienwohnungen in Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin, im Achterland, in den Bernsteinbädern oder im Hafenresort Karnin, beraten Mathias Hasbargen sowie seine Mitarbeiter gerne. Sie sind unter der Rufnummer 038378/80889 oder per E-Mail info@ihr-usedomurlaub.de zu erreichen. Selbstverständlich informieren sie auch zu den aktuellen Einreisebestimmungen nach Mecklenburg-Vorpommern, die aufgrund der Corona-Pandemie gelten.

Mehr Wissenswertes zum Thema oder auch zu den weiteren Angeboten von „Ihr Usedomurlaub“ sowie zu Ferienwohnung auf Usedom, Fewo Usedom und mehr gibt es auf https://www.ihr-usedomurlaub.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ihr Usedomurlaub.de

Herr Mathias Hasbargen

Waldbühnenweg 2a

17424 Ostseebad Heringsdorf

Deutschland

fon ..: 038378 / 80889

fax ..: 038378 / 80890

web ..: https://www.ihr-usedomurlaub.de

email : info@ihr-usedomurlaub.de

„Ihr Usedomurlaub“ ist im Februar des Jahres 2017 von Mathias Hasbargen gegründet worden. Das Unternehmen bietet seitdem Ferienwohnung auf der Ostseeinsel Usedom an. Besonders spezialisiert hat sich „Ihr Usedomurlaub“ dabei auf Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin, Bernsteinbäder sowie auf das Hafenresort Karnin, wo Hausboote zur Verfügung stehen. Das Unternehmen legt Wert darauf, allen Zielgruppen gerecht zu werden und bietet deshalb ganz unterschiedliche Ferienwohnungen für alle Altersklassen und Ansprüche an. Auch Eigentümern steht „Ihr Usedom Urlaub“ mit gleich mehreren Services zur Verfügung und hilft ihnen so bei der Vermarktung von Unterkünften auf großen Buchungsportalen, mit einem Vermietungsservice oder mit einem umfangreichen Betreuungsservice für Ferienimmobilien.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Warum die Kaltakquise nicht mehr funktioniert“: Webinar von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak