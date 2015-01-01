IKK BB Firmenlauf Potsdam: Jetzt noch schnell anmelden und laufend netzwerken

Der IKK BB Firmenlauf ist Potsdams größtes Business-Networking-Event und zieht Hunderte Unternehmen an, die dort laufend das eigene Netzwerk stärken können. Es empfiehlt sich eine schnelle Anmeldung.

Am 19. Mai 2026 werden wieder mehr als 6.000 Läuferinnen und Läufer aus gut 350 Unternehmen aus der Region beim IKK BB Firmenlauf Potsdam an den Start gehen. Ein neuer Teilnahmerekord ist in Sichtweite. Das größte Business-Networking-Event Potsdams ist zudem eine gute Gelegenheit, das eigene Netzwerk zu stärken. Aufgrund der großen Nachfrage empfiehlt sich eine schnelle Anmeldung.

Am Freitag, dem 24. April 2026, also wenige Wochen, bevor der Startschuss für den IKK BB Firmenlauf Potsdam fällt, läuft die reguläre Online-Anmeldung aus und die Produktion der Startunterlagen beginnt. Wer noch nicht für das größte Business-Networking-Event der Region angemeldet ist oder noch zusätzlichen Bedarf hat, kann dies bis dahin nachholen und die entsprechenden Startplätze bequem online buchen.

Hier für den IKK BB Firmenlauf Potsdam anmelden: https://www.firmenlauf-potsdam.de/

Auch nach dem Erreichen der sogenannten Meldeschranke ist eine Anmeldung möglich. Nach einer kurzen Schließzeit wird die Online-Anmeldung am Dienstag, dem 28. April, wieder geöffnet – allerdings unter geänderten Bedingungen. So werden die Startunterlagen nicht mehr automatisch per Post zugestellt, sondern zur Abholung vor Ort hinterlegt. Darüber hinaus steigen die Kosten um 5 EUR pro Startplatz. Und: Startplätze zum Spätbuchertarif werden nur so lange angeboten, wie der Vorrat reicht.

Miteinander ins Gespräch kommen

Für die Teilnahme am Firmenlauf spricht, dass dort Entscheiderinnen und Entscheider, Teams, Nachwuchskräfte und Branchenexperten ungezwungen, persönlich und zugleich geschäftsrelevant miteinander ins Gespräch kommen können. Kontakte, die auf der „Netzwerkparty der sportlichen Art“ gemacht werden, wirken oft weit über den Event-Tag hinaus und legen die Basis für langfristige Beziehungen, mögliche Kooperationen oder neue berufliche Perspektiven.

Der IKK BB Firmenlauf Potsdam verbindet Sport und Wirtschaft auf einzigartige Weise hat sich in den 17 Jahren seines Bestehens zum Treffpunkt des Business-Ökosystems der Region gemausert. „Die Firmenlauf-Teilnahme ist damit ein Muss für jedes Unternehmen, das seine Netzwerke stärken möchte“, erklärt Veranstalter Conrad Kebelmann.

Sind Mitbewerber oder Partner am Start?

Ob Geschäftspartner, Kunden oder Mitbewerber beim Firmenlauf am Start sind, können Interessierte in dieser Liste sehen: https://www.firmenlauf-potsdam.de/laufende-firmen

Mit dabei sind etwa 2M Gruppe GmbH, ADAC Berlin-Brandenburg e. V., Brandenburger Lokalradios GmbH, Campo Sportivo GmbH, DEKRA Automobil GmbH, Dr. Knabe, e.discom Telekommunikation GmbH, Endress+Hauser SE+Co.KG, Extra Dry Trocknungstechnik GmbH, Hoffbauer-Stiftung, IKK Brandenburg und Berlin, impeak GmbH, Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., Lafim-Diakonie, Lichtenauer Mineralquellen GmbH, Medical Care Personalagentur GmbH, PERI Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG, PLANUNGXGRUPPE Architekten Generalplaner GmbH & Co.KG, ProPotsdam GmbH, Schachtschneider Automobile, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, SV Babelsberg 03, Verein Oberlinhaus, ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Sportmacher GmbH

Herr Conrad Kebelmann

Dreiserstr. 4

12587 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 34 64 95 877

web ..: https://www.firmenlauf-potsdam.de/

email : info@diesportmacher.de

Mit mehr als 6.000 Teilnehmenden ist der IKK BB Firmenlauf das größte Sportevent in Potsdam. Die „Netzwerkparty der sportlichen Art“ bietet Geschäftsführenden sowie Verantwortlichen aus HR und Marketing seit nunmehr 17 Jahren einen verlässlichen und zugleich emotional wirksamen Hebel, um zentrale Unternehmensziele zu unterstützen. Eine Investition in Gesundheitsförderung, Teamkultur und regionale Präsenz.

Pressekontakt:

Die Sportmacher GmbH

Herr Jörn Brien

Dreiserstr. 4

12587 Berlin

fon ..: 030 34 64 95 877

email : info@diesportmacher.de

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