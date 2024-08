Rekordevent: Jetzt schnell noch für den schnelleStelle.de Firmenlauf Chemnitz anmelden

Am Mittwoch-Abend, 14. August, läuft die reguläre Online-Anmeldung für den schnelleStelle.de Firmenlauf Chemnitz aus. Wer zum Bestpreis bei dem Rekordevent dabei sein will, sollte sich jetzt sputen.

Am 4. September 2024 fällt der Startschuss für die 19. Auflage des Firmenlaufs in der Chemnitzer Innenstadt. Bis zu 10.000 Firmenläuferinnen und -läufer aus fast 600 Unternehmen werden erwartet. Pünktlich um 18:00 Uhr wird Oberbürgermeister Sven Schulze die erste Startwelle auf die knapp 5 Kilometer lange Innenstadt-Runde schicken. Im Anschluss werden im 15-Minuten-Takt weitere vier Startwellen gestartet.

Teilnahme zum Normaltarif

Bei dem sportlichen Netzwerkevent geht es zwar ausdrücklich nicht um schnelle Laufzeiten, sondern vielmehr um Teamgeist, Wir-Gefühl und Spaß am gemeinsamen Laufen. Nur wer jetzt aber noch einmal Gas gibt, kann sich die Teilnahme zum Normaltarif sichern.

Hier geht’s zur regulären Online-Anmeldung: firmenlauf-chemnitz.de

Denn die reguläre Online-Anmeldung läuft am 14. August aus. Einen Tag nach der sogenannten Meldeschranke werden die digitalen Anmeldelisten zwar vorübergehend wieder geöffnet. Allerdings kostet ein Startplatz für Spätbucher 5 Euro mehr. Zudem werden die Unterlagen dann nicht mehr bequem per Post zugeschickt, sondern müssen vor Ort abgeholt werden.

Noch wichtiger: Startplätze zum Spätbuchertarif werden nur so lange angeboten, wie der Vorrat reicht. Ist das Kontingent erschöpft – was angesichts der zu erwartenden Rekordteilnehmerzahl schon bald der Fall sein könnte -, ist eine aktive Teilnahme am schnelleStelle.de Firmenlauf Chemnitz 2024 nicht mehr möglich.

Günstig und effektiv werben

Damit entfiele dann auch die Möglichkeit, sich und sein Unternehmen von seiner sportlichsten Seite zu zeigen. Wirkungsvolle und günstige Werbeoptionen bieten sich im Rahmen der Veranstaltung etwa durch eine möglichst große Anzahl an Teilnehmern sowie ein besonders originelles Outfit.

Gesundheit und Employer Branding im Fokus

Für die Firmen bedeutet das zum einen, das sie von physisch und psychisch gestärkten Mitarbeitern profitieren. Zum anderen strahlt die Teilnahme an einem Firmenlauf auch nach außen. Unternehmen präsentieren sich dadurch als attraktiver Arbeitgeber – Stichwort: Employer Branding.

Der schnelleStelle.de Firmenlauf Chemnitz unterstützt die Marketing-Bemühungen der Firmen nach innen und außen etwa durch die Möglichkeit der Teilnahme am Kreativ-Wettbewerb. „Der Kreativ-Wettbewerb stärkt vor allem den Zusammenhalt der eigenen Mitarbeiter, denn Planung und Umsetzung kreativer Ideen sind bekanntlich nur im Team realisierbar“, erläutert Sportmacher Conrad Kebelmann.

Materialien wie einen Kreativ-Plan, Vorschläge für Fitnessübungen, Trainingspläne oder eine Firmenlauf-Playlist stehen auf der Firmenlauf-Homepage www.firmenlauf-chemnitz.de zum Download bereit. Dort findet sich auch die Möglichkeit, sich für den am 4. September 2024 stattfindenden schnelleStelle.de Firmenlauf Chemnitz anzumelden.

Firmenlauf aktiviert Zusammenhalt in Unternehmen

Die Teilnahme am Firmenlauf aktiviert nachgewiesenermaßen nachhaltig den Zusammenhalt innerhalb der Unternehmen. Die Teammitglieder bereiten sich gemeinsam vor, trainieren zusammen und inspirieren sich gegenseitig – unterstützt von Sonderwertungen wie der Wahl zur „Kreativsten Firma“.

Das steigert Wohlbefinden und Fitness. Von der gemeinschaftlichen Aktivität profitieren die teilnehmenden Unternehmen noch lange nach dem Lauf. Gerade angesichts der – auch in Folge der Corona-Pandemie – zunehmend im Homeoffice verbrachten Arbeitszeit sind reale Kontakte und Bewegung außerhalb der eigenen vier Wände von Vorteil.

