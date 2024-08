Ofenfrische Produktneuheit: Lakefields gibt Markteinführung von Premium SUPERFOOD bekannt

Die Trockenfutter-Sensation vom Bodensee

Gottmadingen, im August 2024. Der Premium Tierfutterhersteller Lakefields vom Bodensee präsentiert stolz das brandneue Premium SUPERFOOD für Hunde. Die Trockenfutterlinie setzt neue Maßstäbe im Tierfutterbereich in Sachen Qualität, Nährstoffdichte, Geschmack & Akzeptanz. Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit durch ein Team von erfahrenen Ernährungswissenschaftlern, Tierärzten und Bäckermeistern präsentiert Lakefields ein Futter, das seinesgleichen sucht. „Wir haben viel Entwicklungsarbeit, Leidenschaft und Herzblut in unser neues Premium SUPERFOOD gesteckt, und freuen uns auf viele glückliche Vierbeiner.“, sagt Holger Baur, Geschäftsführer von Lakefields.

Rezeptur der Superlative

Mit der Einführung des Premium SUPERFOODs setzt Lakefields neue Standards für die gesamte Branche. Denn die bisher einzigartige Zusammensetzung aus frischem Fleisch, nährstoff- und ballaststoffreichem Obst, Gemüse und Kräutern in Lebensmittelqualität, im Zusammenspiel mit vitaminreichen Superfoods wie Hanfsamen, Fenchelsamen, Seealge oder Lebertran macht das Futter zu einem vollwertigen und ausgewogenen Komplettmenü. Die natürliche Kombination von Vitaminen, Mineralstoffen, Omega-Fettsäuren ergänzt Lakefields durch den Zusatz von natürlichem Zink und natürlichem Inulin, womit das Futter 100% natürlich und frei von Zusatzstoffen ist. Dadurch deckt das SUPERFOOD die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse von Hunden mit sowohl niedrigem als auch hohem Energielevel.

Einzigartiges Backverfahren für beste Bekömmlichkeit

In Zusammenarbeit mit erfahrenen Bäckermeistern hat Lakefields ein spezielles, mehrstufiges Backverfahren entwickelt, das die Kroketten luftig-kross, jedoch nicht hart bäckt. Dieses Verfahren stellt sicher, dass alle natürlichen Nährstoffe in idealer Menge erhalten bleiben und die Kroketten frisch und appetitlich riechen. Das Ergebnis ist ein besonders bekömmliches Trockenfutter, das gut riecht, schmeckt und Hunde jeden Alters und Aktivitätsniveaus mit allen notwendigen Nährstoffen versorgt.

Premiumqualität vom Bodensee

Der Futterhersteller vom Bodensee ist bekannt für seine herausragende Qualität in all seinen Hundefuttern und Katzenfuttern. In der hauseigenen Manufaktur werden sowohl Nassfutter, Trockenfutter als auch die Leckerlis und Snacks hergestellt – ganz nach der Devise: Klasse statt Masse. Bei Lakefields setzt man auf regionale Zutaten in Lebensmittelqualität und auf schonende, nährstofferhaltende Herstellverfahren. Die Produkte sind frei von Getreide, Koservierungs- und Antioxidationsmitteln sowie von synthetischen Zusatzstoffen. In allen Hundefuttersorten sind außerdem nur einzelne Proteinquellen verarbeitet, wodurch das Futter als monoprotein und hypoallergen bezeichnet wird. Darum gelten die Futtersorten für Hunde und Katzen als besonders bekömmlich und schmackhaft und haben schon so manchem Vierbeiner geholfen, gesundheitliche Beschwerden in den Griff zu bekommen.

Das SUPERFOOD erhalten Sie beim Fachhändler in Ihrer Nähe oder im Onlineshop auf www.lakefields.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lakefields GmbH

Frau Alessia Spiegel

Hauptstr. 99

78244 Gottmadingen

Deutschland

fon ..: +49 (0) 77 31/91 24 72 8

fax ..: +49 (0) 77 31/91 24 72 9

web ..: https://www.lakefields.de/

email : info@lakefields.de

