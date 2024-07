Further Foods, Tochtergesellschaft von CULT Food Science, gibt offizielle Markteinführung von Noochies! in Kanada bekannt

Noochies! Gefriergetrocknete Hunde- und Katzensnacks stehen jetzt in Kanada und den USA zum Verkauf

Toronto, Ontario, 4. Juni 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00), eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Further Foods Inc. Noochies! Gefriergetrocknete Hunde- und Katzensnacks für den Direktvertrieb an Verbraucher in Kanada auf den Markt gebracht hat. Noochies!-Produkte werden unter www.noochies.co/ vertrieben.

Wichtige Eckdaten

– Noochies! Gefriergetrocknete Hunde- und Katzensnacks, die weltweit ersten gefriergetrockneten, protein- und nährstoffreichen Leckerli für Haustiere, die ohne Massentierhaltung hergestellt werden, sind nun in ganz Kanada erhältlich.

– Noochies! enthalten Bmmune®, eine zum Patent angemeldete Nährhefe voller Vitamine und Aminosäuren, die entwickelt wurde, um den Proteinbedarf von Hunden und Katzen zu übertreffen.

– Die Einführung von Noochies! in Kanada ermöglicht weitere Partnerschaften mit Influencern und auf Haustiere ausgerichteten Communitys.

– Further Foods hat zuvor Pilothouse, die führende digitale Agentur für Performance-Marketing, beauftragt, den Direktverkauf von Noochies! in den USA zu skalieren und wird nun seine Marketingaktivitäten auf Kanada ausweiten.

Noochies! Gefriergetrocknete Hunde- und Katzensnacks werden nach einem zum Patent angemeldeten Verfahren der Gefriertrocknung hergestellt, das ein hochwertiges, tierleidfreies und umweltfreundliches Produkt gewährleistet. Die Leckerli sind reich an Proteinen, Ballaststoffen, B-Vitaminen und fermentierten Inhaltsstoffen, was die Gesundheit der Haustiere unterstützt. Bmmune®, der grundlegende Inhaltsstoff, übertrifft die Branchenstandards für Protein und Aminosäuren und ist somit eine geeignete Alternative zu traditionellen tierischen Inhaltsstoffen.

Die Markteinführung in Kanada folgt der erfolgreichen Einführung von Noochies! auf dem US-Markt, wo die Produkte aufgrund ihres ernährungsphysiologischen Nutzens und ihrer nachhaltigen Produktionsmethoden positiv aufgenommen wurden. CULT erwartet eine starke Nachfrage in Kanada und plant, die Noochies!-Produktlinie in den kommenden Monaten um Nahrungsergänzungsmittel und diätetisch vollständiges Futter für Hunde und Katzen, zu erweitern.

Joshua Errett, Gründer von Noochies!, fügte hinzu: Die Einführung von Noochies! auf dem kanadischen Markt ist ein spannender Meilenstein. Unsere Leckerlis bieten bedeutende gesundheitliche Vorteile und steht im Einklang mit dem wachsenden Trend einer verantwortungsbewussten Tierhaltung und nachhaltigen Nahrungsquellen.

Kommentar des Managements

Mitchell Scott, CEO von CULT, kommentierte: Die Einführung von Noochies! auf dem kanadischen Markt ist ein wichtiger Schritt für CULT. Diese Einführung verbessert nicht nur unsere Reichweite, sondern stärkt auch unser Engagement für Nachhaltigkeit und Tierschutz. Wir sind überzeugt, dass Noochies! bei kanadischen Haustierhaltern, die hochwertige, ethische Haustierprodukte suchen, Anklang finden werden.

Dienstleister-Projekte

Das Unternehmen hat Triple Bull Consulting Inc. (Triple Bull) mit der Erbringung von Marketing- und Investorenkommunikationsdienstleistungen für einen Zeitraum von vier Monaten (die Laufzeit) beauftragt. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, Triple Bull eine monatliche Gebühr in Höhe von 2.000 $ plus GST zu zahlen und ein monatliches Budget für die Erstellung und Verteilung von Inhalten für die Laufzeit zur Verfügung zu stellen. Das Budget für die Erstellung und Verteilung von Inhalten beträgt für den ersten Monat 18.000 $; das Budget für die weiteren Monate der Laufzeit wird monatlich festgelegt, wird jedoch nicht 18.000 $ übersteigen. Zu den Dienstleistungen gehören das Kuratieren von Inhalten, das Filtern und Verteilen von Inhalten, die Erstellung von Analysen und das Verfolgen des Webverkehrs, Marktforschung und Persona-Entwicklung, die Einrichtung und Verwaltung digitaler Marketingkampagnen, monatliche Analyseberichte und andere damit verbundene Kommunikationsdienste für Investoren. Triple Bull kann bestimmte dieser Dienstleistungen auf Social-Media-Plattformen abwickeln. Triple Bull ist ein in British Columbia eingetragenes Unternehmen im Besitz von Lisa McClain. Nach Kenntnisstand des Unternehmens besitzt Triple Bull (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) zum heutigen Zeitpunkt keine Wertpapiere des Unternehmens und steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an Triple Bull als Gegenleistung für seine Marketing- und Investorenkommunikationsdienste ausgeben.

Über CULT Food Science

CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulären Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren.

Über Further Foods

Further Foods revolutioniert die Ernährung von Haustieren durch seine innovative Marke Noochies! Noochies! nutzt fortschrittliche Technologien der zellulären Landwirtschaft, um Tiernahrungsprodukte mit hervorragenden Nährwertprofilen und ethischen Standards herzustellen. Noochies! hat kürzlich die weltweit ersten gefriergetrockneten, protein- und nährstoffreichen Leckerbissen für Haustiere eingeführt, die ohne Massentierhaltung hergestellt werden. Die Produkte von Noochies! sind derzeit in den Vereinigten Staaten bei ausgewählten Einzelhändlern und im Internet unter www.noochies.co/ erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter sedar.com.

