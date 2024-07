ONE to inspire: Hase Bikes stellt das neue Kettwiesel ONE vor

Das Kettwiesel ONE vereint Ingenieurskunst, Qualität und eine einzigartige Anpassungsfähigkeit an die Fahrer:innen.

Sein markantes Design mit dem lenkenden Rad vorne und den beiden Rädern hinten ist unverkennbar: Seit fast drei Jahrzehnten schenkt das Kettwiesel von Hase Bikes seinen Fahrer:innen weltweit Freiheit und Fahrspaß auf drei Rädern. „Das erste Kettwiesel wurde 1995 gebaut, damals noch handgeschmiedet und handgeschraubt“, erzählt Firmengründer Marec Hase. „Unsere Produktionsmethoden haben sich verändert, geblieben ist, dass wir hochwertige Räder bauen, die möglichst viele Menschen mobil machen. Egal, wie alt oder groß sie sind oder welche körperlichen Voraussetzungen sie haben.“

Kettwiesel ONE: Mobilität für alle

Das Kettwiesel ONE erfüllt diesen Anspruch. „Es hat die beste und ganzheitlichste Ergonomie, die wir je für ein Bike entwickelt haben“, sagt Marec. „Durch den teleskopierbaren Vorbau passen Menschen mit einer Körpergröße von 1,10 bis 2,00 m auf das ONE. Die Sitzhöhe kann mit zwei einfachen Griffen verändert werden, auch die Sitzneigung ist variabel. Die Lenkergriffe lassen sich in Höhe, Breite und Winkel einstellen. Damit hat das Rad an sich schon eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit.“ Die meisten Einstellungen erfolgen werkzeuglos, lediglich für die Abstimmung auf die Fahrergröße sowie die Anpassung von Federung und Griffposition wird ein 5mm Sechskantschlüssel benötigt. Schönes Detail: Dieser Schlüssel wird mitgeliefert und ist versteckt, aber sicher am Rahmen befestigt.

Customizing ist der Standard

„Die enorme Anpassungsfähigkeit des Kettwiesel ONE bedeutet nicht nur hohen Komfort für die Fahrer:innen. Für manche sind selbstständige Mobilität und Fahrspaß dadurch überhaupt erst möglich“, erläutert Marec. „Gerade im Handicap- und Reha-Bereich muss ein Rad sehr genau auf die Anforderungen der Nutzer:innen angepasst sein. Das ONE bietet schon in seinen Grundfunktionen eine top Basis dafür. Darüber hinaus haben wir ein sehr großes Sortiment an Zubehör für Gepäck, Komfort und natürlich die individuelle Anpassung an physische Voraussetzungen. Hinzu kommen technische Optionen wie Automatikschaltung oder Einhandbedienung. Alles zusammengenommen kann das Kettwiesel ONE so genau auf seine Fahrer:innen abgestimmt werden wie kein anderes Dreirad.“

Hochwertige MacPherson-Federung

Fast drei Jahre hat die Entwicklung des Kettwiesel ONE gedauert. Besonders stolz sind Marec und sein Team auf das neue Fahrwerk nach MacPherson-Prinzip. Marec Hase: „Eine bessere, sensiblere Federung gibt es nicht. Mit dem neuen Fahrwerk haben wir einen Federweg von 70 mm realisiert, der auf Zuladungen bis 140 kg einstellbar ist. Damit kann man sein Bike sehr fein auf sich und die Bodenbeschaffenheit einstellen, von glatter Rennstrecke bis zum Kopfsteinpflaster.“

Cargo-Motor für zusätzliche Power

Wer Extra-Power für noch mehr Motorunterstützung möchte, sollte das Kettwiesel ONE mit stärkerem Motor testen. Hohe Zuladungen, steile Anstiege oder lange Strecken sind mit dem leistungsstarken Shimano EP8 Cargo-Motor mit 630 Wh Akku kein Problem. Geschaltet wird mit einer Enviolo-Handschaltung.

Ein Kettwiesel ONE mit Chopper-Feeling

Die Version mit Obenlenker bietet den Fahrer:innen ein mehr zweiradähnliches Lenkgefühl als das Kettwiesel mit Untenlenker. Auch die Arm- und Handhaltung entspricht eher dem „klassischen“ Radfahren und die Bedienelemente bleiben am Obenlenker gut im Blickfeld. Um nahezu barrierefrei Platz zu nehmen, wird die gesamte Lenkeinheit nach oben geklappt. Von dem bequemen Vario-Komfort-Sitz aus kann sie sich leicht wieder heruntergezogen werden.

Passt in den Kofferraum

Aufrecht geparkt nimmt das Kettwiesel ONE wenig Platz in Garage oder Fahrradraum ein. Für den Transport kann es leicht verkleinert werden: Einfach den Sitz umklappen, den Lenker nach unten drehen und den Teleskopvorbau zusammenschieben. Mit etwas Übung ist das in weniger als zwei Minuten erledigt. Mit einem handlichen Packmaß von 135 x 88 x 56 cm (L x B x H, Modell mit Untenlenker, ohne Vorderrad) passt das Kettwiesel ONE in die meisten Autos mit Steilheck oder Schrägheck.

Seit 30 Jahren entwickelt Dipl. Ing. Marec Hase, Inhaber und Geschäftsführer von HASE BIKES, außergewöhnliche Fahrräder. Seine Delta Trikes und Tandems sind im Freizeitsport gefragt, auf Radreisen, im Familienalltag und im Reha-Bereich. Ihre innovative Konstruktion, die hochwertige Technik und das mehrfach ausgezeichnete Design machen sie für jeden attraktiv, unabhängig von Alter oder körperlichen Einschränkungen. Durch ein großes Spektrum an Zubehör für verschiedene Anwendungen lassen sich HASE BIKES so individuell an die Bedürfnisse von Radfahrern anpassen, dass die Grenzen zwischen „gesund“ und „handicapped“ verschwinden.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was die Räder und die Menschen von HASE BIKES so speziell machen, besuchen Sie www.hasebikes.com.

