Herstellung von natürlichem Premium Hundefutter und Katzenfutter in der Lakefields Manufaktur

Hochwertige, artgerechte und nährstoffreiche Ernährung für ein gesundes und glückliches Tierleben!

Gottmadingen im Juli 2024 – Die Lakefields Manufaktur setzt sich aus Überzeugung für das lange, gesunde und glückliche Leben von Hunden und Katzen ein. Mit hochwertigem Hunde- und Katzenfutter stellt das Unternehmen sicher, dass die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse der vierbeinigen Familienmitglieder erfüllt werden. Die Manufaktur vom Bodensee stellt Premium Hunde- und Katzenfutter her, das höchsten Ansprüchen gerecht wird und eine ausgewogene Ernährung gewährleistet. Hier mehr erfahren: https://www.lakefields.de/produktuebersicht/

Das naturbelassene Hunde- und Katzenfutter der Lakefields Manufaktur zeichnet sich durch seine einzigartige Qualität aus. Es bietet eine artgerechte und nährstoffreiche Ernährung für Hunde und Katzen, ohne künstliche Zusätze, Zucker, Getreide, Soja oder minderwertige Inhaltsstoffe. Sowohl das Trockenfutter als auch das Nassfutter von Lakefields sind auf die Bedürfnisse der Vierbeiner abgestimmt und sorgen für deren optimale Versorgung.

Lakefields legt großen Wert auf Qualität und Handwerkskunst. Daher werden die Rezepturen von Ernährungswissenschaftlern und Tierärzten entwickelt und von geschultem Fachpersonal in der eigenen Manufaktur hergestellt. Jeder Schritt der Herstellung wird sorgfältig kontrolliert, um sicherzustellen, dass die hohen Qualitätsstandards von der Rohzutat bis hin zum Endprodukt eingehalten werden.

Das Premium Hundefutter und Katzenfutter der Lakefields Manufaktur fördert eine natürliche und artgerechte Ernährung der Haustiere. Durch die hochwertigen Zutaten und deren schonende Verarbeitung entstehen Produkte, die nicht nur schmackhaft, sondern auch gesund sind.

Von Nass- und Trockenfutter sowie Leckerlis für Hunde bis hin zu Nassfutter für Katzen bietet Lakefields eine vielfältige Auswahl an gesunden und schmackhaften Optionen für Haustiere an. Die Produkte sind nicht nur als Alleinfuttermittel, sondern auch als Ergänzungsfuttermittel oder als Leckerlis einsetzbar.

Die Lakefields Hundefuttersorten eignen sich für jede Hunderasse und besonders für ernährungssensible Hunde. Das Hundefutter gibt es in den Sorten Rind, Wild, Lamm und Huhn und in verschiedenen Futtergrößen. Zur Auswahl stehen Dosenfleisch-Menüs und Trockenfleisch-Menüs als Alleinfuttermittel sowie die PUR-Reinfleischdosen und verschiedene Leckerlis als Ergänzungsfutter.

Die Dosenfleisch-Menüs enthalten frisches Fleisch, Gemüse, Obst und Kartoffeln aus nachhaltiger Landwirtschaft, während die PUR-Dosen zu 100% aus Muskelfleisch bestehen.

Für Welpen bietet Lakefields Dosenfleisch- und Trockenfleisch-Menüs in den Sorten Rind und Huhn an.

Hier mehr erfahren: https://www.lakefields.de/produkt-kategorie/hundefutter/

Das Lakefields Katzenfutter ist ein Alleinfutter für Katzen jeden Alters und wurde speziell für ernährungssensible Katzen konzipiert. Das Nassfutter gibt es in den Sorten Huhn, Rind, Huhn und Pute sowie Rind und Pute. Wie das Hundefutter kommt auch das Katzenfutter ohne minderwertige Nebenerzeugnisse, Zucker, Getreide, Soja oder Zusätze jeglicher Art aus, um die Gesundheit und das Wohlbefinden jeder Katze zu fördern.

Hier mehr erfahren: https://www.lakefields.de/produkt-kategorie/katzenfutter/

Durch die große Produktauswahl an Premium Hunde- und Katzenfutter ist bei Lakefields für jeden Vierbeiner das Passende dabei. Tierbesitzer können sich sicher sein, dass ihre Lieblinge durch das Lakefields Premium-Tierfutter eine ausgewogene und gesunde Ernährung erhalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lakefields GmbH

Frau Alessia Spiegel

Hauptstr. 99

78244 Gottmadingen

Deutschland

fon ..: +49 (0) 77 31/91 24 72 8

fax ..: +49 (0) 77 31/91 24 72 9

web ..: https://www.lakefields.de/

email : info@lakefields.de

Die Lakefields Manufaktur setzt neue Maßstäbe im Bereich der Tiernahrung mit ihrem ehrlichen, nachhaltigen und regional produzierten Futter für Hunde und Katzen vom Bodensee. Mit einem großen Herz für Tiere und die Natur legt das Unternehmen den Fokus auf Wertschätzung und einen respektvollen Umgang gegenüber allen Lebewesen und der Umwelt. Das Unternehmen teilt die Ansicht, dass jeder Hund und jede Katze ein langes, gesundes und glückliches Leben verdient. Eine ausgewogene Ernährung bildet hierfür die beste Grundlage, weshalb die Manufaktur hochwertiges Hunde- und Katzenfutter herstellt, das höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Pressekontakt:

Lakefields GmbH

Frau Alessia Spiegel

Hauptstr. 99

78244 Gottmadingen

fon ..: +49 (0) 77 31/91 24 72 8

web ..: https://www.lakefields.de/

email : info@lakefields.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

TRESCO im Fokus: Kompetenz in der Kabelverlegung und Energiesysteme Ramp Metals: Wie geht es nach dem spektakulären Goldfund weiter?