IKKUNA – der Fensterprofi in Berlin und ganz Europa

Der Fensterbauer IKKUNA bietet moderne, maßgeschneiderte Fenster-, Tür- und Fassadensysteme für private und gewerbliche Kunden in Berlin und ganz Europa. Hochwertige Fenster treffen auf Top-Service.

Das Fensterbau-Unternehmen IKKUNA verfügt bisher insbesondere in Hamburg und Berlin über Referenzen, ist aber auch deutschlandweit und international tätig. Das Unternehmen bedient gewerbliche und private Kundschaft aus ganz Europa. IKKUNA bietet Fenster der höchsten Qualität, verbunden mit einem passenden Sicherheitskonzept. Persönliche Beratung und ein starker Kundenfokus sind bei IKKUNA selbstverständlich.

Großes Netzwerk – vielfältige Produkte

IKKUNA hat ein großes Partnernetzwerk, das auf ein nahezu unerschöpfliches Portfolio an Standard-Fenstern bis hin zu Sicherheitsfenstern zugreifen kann. Auch für anspruchsvolle Aufträge und Sonderwünsche ist das Unternehmen bestens gerüstet. IKKUNA kümmert sich um alle Aufgaben, von der Anfrage bei Produzenten über die Beauftragung der Handwerkerinnen und Handwerker bis hin zur Abrechnung aller am Bau beteiligten Gewerke sowie der fachgerechten Fenstermontage.

Als Fensterbau-Unternehmen ist IKKUNA produktunabhängig und kann daher flexibel agieren. Das Unternehmen greift auf den passenden Produzenten zurück, der den individuellen Gestaltungs- und Sicherheitsanforderungen der Kundinnen und Kunden gerecht wird. Und das in höchster Qualität und zu fairen Preisen! Gerne erstellt das Unternehmen ein individuelles Angebot mit transparentem Kostenvoranschlag.

Das Produktsortiment von IKKUNA umfasst:

– Fenster

– Senkfenster

– Denkmalschutzfenster

– Sicherheitsfenster

– Rahmenlose Schiebeanlagen

– Insektenschutz

– Sonnenschutz

– Haustüren

– Exklusive Wintergärten

– Sonderkonstruktionen

Rundum-Service von der Beratung bis hin zur Montage

Als Komplett-Projektierer für Fenster setzt IKKUNA auf einen umfassenden Service und die höchste Qualität. Das Unternehmen übernimmt sämtliche Aufgaben rund um die Fenstermontage – von der Suche nach geeigneten Produzenten über die Koordination aller beteiligten Gewerke bis hin zur fachgerechten Montage der Fenster, Türen und Co. Durch die Zusammenarbeit mit einem breiten Partnernetzwerk kann IKKUNA individuelle Lösungen für jeden Kundenwunsch bieten, vom Standardfenster bis hin zu Sicherheitsfenstern und Sonderanfertigungen. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf Transparenz und erstellt auf Wunsch ein individuelles Angebot mit detailliertem Kostenvoranschlag.

IKKUNA steht neben der Top-Qualität seiner Fenster auch für eine besonders ausführliche persönliche Beratung und einen starken Kundenfokus. Das Unternehmen findet für jede Kundin und jeden Kunden das perfekte Produkt, das nicht nur schützt, sondern auch dem Zuhause ein Gesicht gibt. Der umfassende Service des Unternehmens bezieht sich sowohl auf Fenster als auch auf die weiteren Produkte von IKKUNA, wie Türen und Fassadensysteme für Neubau, Bestand und Denkmalschutz. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf die Sicherheit und Qualität der Bauelemente und lässt gleichzeitig auch die Optik nicht aus den Augen. IKKUNA begegnet seiner Kundschaft stets auf Augenhöhe, achtet auf Fairness und verliert dabei nie die Menschlichkeit aus den Augen.

Handwerkskunst – Qualität „Made in Germany“

IKKUNA bietet nicht nur Funktionalität, sondern auch ein ansprechendes Design der Fenster und Türen, damit diese sich perfekt in das Gebäude einfügen. Um dieses funktional-ästhetisch hochanspruchsvolle Ziel zur vollsten Kundenzufriedenheit zu erreichen, arbeitet das Unternehmen mit allen gängigen Materialien, wie Holzfenster, Holz-Alu, Holz-Bronze, Aluminium und Stahl. Mit einer breiten Palette an Fenster- und Türtypen sowie -systemen begeistert IKKUNA auf ganzer Linie. Das Unternehmen setzt dabei auf Handwerkskunst und Qualität „Made in Germany“.

IKKUNA – der zuverlässige Partner im Fensterbau

Als deutschlandweit tätiger Fensterbauer bietet IKKUNA hochwertige und maßgeschneiderte Lösungen für alle Arten von Fenstern, Türen und Fassadensystemen. Mit einem starken Fokus auf Kundenbedürfnisse und individuelle Beratung ist das Unternehmen ein zuverlässiger Partner für private und gewerbliche Kundschaft in ganz Europa.

Im Beerenweg 1F in 22761 Hamburg, wo das Unternehmen seinen Firmensitz hat, sind von Montag bis Donnerstag von 07:30 bis 17:00 Uhr sowie am Freitag von 07:30 bis 14:00 Uhr die Türen des Unternehmens geöffnet. Termine sowie Beratungen können unter der +40 325952800 vereinbart werden.

