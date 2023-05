iMetal Resources schließt Digitally-Enhanced-Prospecting-Untersuchung auf seinem Konzessionsgebiet Ghost Mountain ab

Vancouver, British Columbia, Kanada – 4. Mai 2023 / IRW-Press / – iMetal Resources, Inc. (TSX.V: IMR) (OTCQB: IMRFF) (FRANKFURT: A7V) (iMetal oder das Unternehmen) gibt den Abschluss der Digitally Enhanced Prospecting-(DEP)-Untersuchung auf seinem 220 Hektar großen Konzessionsgebiet Ghost Mountain bekannt. Dieses liegt 42 km nordöstlich von Kirkland Lake und 5 km direkt westlich der Minen Holt und Holloway von Agnico Eagle entfernt sowie innerhalb von 1 km der Verwerfungszone Porcupine-Destor.

Saf Dhillon, Chief Executive Officer, sagte: Ghost Mountain liegt in der Nähe mehrerer aktiver Goldexplorations- und Minenbetriebe, darunter die Minen Holt und Holloway von Agnico Eagle sowie McEwen Minings Mine Black Fox. Die DEP-Untersuchung ist der nächste Schritt unseres Explorationsprogramms, um Ghost Mountain in die Bohrphase zu bringen.

Waring Minerals Inc. führte das DEP-Programm auf Ghost Mountain durch. Eine UAV LiDAR-Vermessung wurde geflogen, um Ausbisse auf dem Konzessionsgebiet für Beprobung und Kartierung ausfindig zu machen. Die DEP-Ergebnisse werden mit den Ergebnissen der AeroVision® aus dem Jahr 2022 kombiniert, um die nächsten Schritte der Exploration zu lenken, die auch die Definierung der endgültigen Bohrziele umfassen soll. Mehrere Zielgebiete hoher Priorität wurden identifiziert und beprobt.

Die Geologie auf Ghost Mountain kann man in einen Süd- und einen Nordabschnitt unterteilen. Der Nordabschnitt ist von mafischem bis ultramafischem Intrusivgestein der Kidd-Munro-Gruppe unterzogen, während der Südabschnitt des Konzessionsgebiets von einer gemischten Gruppe felsischem bis mafischem Metavulkangestein und klastischen Metasedimentgesteinen des Destor-Porcupine-Komplexes unterzogen ist. Beides sind wichtige regionale Ansammlungen, und sie beherbergen zahlreiche erstklassige Gold- und VMS-Lagerstätten.

Das Unternehmen schloss 2022 eine magnetische AeroVision®-Untersuchung ab. Die Verarbeitung und Interpretation der Vermessungsdaten führte zu einer detaillierten geostrukturellen Karte, zahlreichen hochauflösenden magnetischen Karten, zwei 3-D-Modellen der magnetischen Suszeptibilität und einer prädiktiven Zielkarte, die drei solide Ziele für eine potenzielle Goldmineralisierung aufzeigte.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Scott Zelligan, P. Geo (Ontario), VP Exploration von iMetal und gemäß National Instrument 43-101 qualifiziert, überprüft und genehmigt.

Über iMetal Resources Inc.

iMetal ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erkundung und Erschließung seines Portfolios an Ressourcenkonzessionsgebieten in Ontario und Quebec gerichtet ist. Eines seiner Vorzeigekonzessionsgebiete – Gowganda West – ist ein Goldprojekt im Explorationsstadium, das an die Lagerstätte Juby grenzt und sich im Gebiet Shining Tree im südlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels, etwa 100 Kilometer südsüdöstlich der Goldregion Timmins, befindet. Die 665 Hektar große Goldlagerstätte Kerrs umfasst eine Reihe von goldhaltigen pyritisierten Quarzgangverdrängungsbrekzien mit einer historischen Ressource aus dem Jahr 2011, 90 Kilometer ostnordöstlich von Timmins. Das 220 Hektar große Konzessionsgebiet Ghost Mountain, 42 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake, liegt 5 Kilometer westlich von Agnico Eagles Mine Holt and Holloway.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS,

Saf Dhillon

President & CEO

iMetal Resources Inc.

info@imetalresources.ca

Tel. (604-484-3031)

Suite 550, 800 West Pender Street, Vancouver, British Columbia, V6C 2V6.

imetalresources.ca

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle darin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen die Explorationsergebnisse, die Variationen der Mineralisierungsergebnisse, die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, die Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Unwägbarkeiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

iMetal Resources Inc.

Saf Dhillon

Suite 550, 800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

Kanada

email : saf@imetalresources.ca

Pressekontakt:

iMetal Resources Inc.

Saf Dhillon

Suite 550, 800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

email : saf@imetalresources.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Augenlasern Linz – www.augenarzt-jirak.at First Class Metals: Bodenprobennahmen 2022 bestätigen Potenzial für Goldmineralisierung bei Esa