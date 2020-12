Immer wie zuhause fühlen: Smarte Hotelzimmer mit dem Connectivity Ecosystem

Zufriedene Gäste und reduzierter Energieverbrauch

In der Gebäudeautomation gibt es unzählige Hersteller und Protokolle. Um die Situation für Anwender einfacher zu gestalten, haben Schneider Electric, Danfoss und Somfy 2018 das Connectivity Ecosystem als offenen Verbund für Gebäudeautomationslösungen gegründet, dem mittlerweile auch ASSA Abloy angehört. Das Portfolio des Verbunds umfasst Lösungen für Rollladen- und Beschattungssteuerung von Somfy, Heizungs- und Lüftungssteuerung von Danfoss, Zugangssysteme von ASSA Abloy sowie Beleuchtungssteuerung inklusive Schalterprogrammen und Smart-Panels von Schneider Electric. Auf diese Weise können gerade Gebäude mit besonders individuellen Anforderungen an Gebäudeautomation wie Hotels deutlich einfacher und schneller mit smarter Technik ausgestattet werden.

Szenarien erlauben umfassendes Wohlfühlkonzept für alle Gäste

Durch die Vernetzung aller Systeme in einem Hotelzimmer kann für jeden Gast ein individuelles Begrüßungs-Szenario aus Raumklima, Lichtstimmung, Displayinhalt und weiteren Faktoren geschaffen werden. Zudem muss der Gast nicht zwingend einen Schlüssel oder eine Zugangskarte erhalten, sondern kann über eine App auf seinem Smartphone für den Zugang zu seinem Zimmer und weiteren für ihn relevanten Bereichen berechtigt werden. Auch der Gast selbst kann für sein Zimmer individuelle Szenarien für verschiedene Uhrzeiten oder Tätigkeiten definieren. Die Energieersparnis ist ebenfalls eleganter umgesetzt, als bei den üblichen Systemen, bei denen durch Entfernen der Zugangskarte einfach der komplette Strom getrennt wird. Die Schließanlage kann beim Verlassen des Zimmers die Systeme veranlassen, sich in den Ruhezustand zu begeben. Kommt der Gast zurück und öffnet die Tür, fahren die Systeme wieder hoch und er findet alles so vor, wie er es verlassen hat – ohne erst im Dunkeln eine Karte einzustecken. Zudem ist das Facility Management jederzeit in der Lage, die Parameter aller Zimmer zu überwachen und bei Unregelmäßigkeiten einzugreifen.

Mehr dazu erfahren Sie im Video-Interview mit Udo Hoffmann, Vice President Sales Building & Infrastructure bei Schneider Electric: https://youtu.be/YckgzQOBidU

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



