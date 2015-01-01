-
Immobilie geerbt? Warum jetzt Klarheit wichtiger ist als Schnelligkeit
Nach einer Erbschaft kommen viele Fragen. RS Immobilieninvest in Bergisch Gladbach
bietet sachverständige Bewertung, erstellt gerichtsfeste Gutachten und empfiehlt bei
Bedarf juristische Beratung.
Bergisch Gladbach, November 2025
Vielleicht stehen Sie gerade vor der Frage, was mit der Immobilie geschehen soll, die Sie
geerbt haben. Es ist mehr als nur ein Haus. Es ist Erinnerung, Verantwortung und
manchmal auch Überforderung zugleich. In einer solchen Situation braucht es
Menschen, die verstehen, worum es wirklich geht, und die den Weg Schritt für Schritt
begleiten.
RS Immobilieninvest aus Bergisch Gladbach unterstützt Erben und Erbengemeinschaften
genau in diesem Moment. René Schulte, Geschäftsführer und geprüfter
Sachverständiger für Immobilienbewertung (VfB e. V.), vereint das Fachwissen eines
erfahrenen Immobilienmaklers mit der Objektivität eines unabhängigen Gutachters. Diese
Kombination ist selten und für Erben ein entscheidender Vorteil. Sie bietet Klarheit, wo
Emotionen, Verantwortung und finanzielle Fragen aufeinandertreffen, und schafft eine
fundierte Basis für Entscheidungen rund um die Immobilienbewertung in Bergisch
Gladbach und den anschließenden Immobilienverkauf.
Er kann den Wert einer geerbten Immobilie nicht nur realistisch ermitteln, sondern ihn
auch verständlich erklären und in den Gesamtzusammenhang einer Erbsituation
einordnen. Auf Wunsch erstellt er zudem gerichtsfeste Verkehrswertgutachten, die bei
Erbauseinandersetzungen, steuerlichen Fragestellungen oder rechtlichen Klärungen eine
sichere Grundlage bilden. So entsteht ein objektives Fundament, das Entscheidungen
erleichtert und Konflikten vorbeugt.
„Wenn eine Immobilie vererbt wird, geht es nie nur um Zahlen“, sagt René Schulte. „Es
geht um Menschen, Erinnerungen und oft auch um eine gemeinsame Vergangenheit.
Mein Ziel ist es, aus Unsicherheit wieder Orientierung zu machen.“
Damit Erben nicht nur fachlich, sondern auch rechtlich sicher begleitet werden, arbeitet
RS Immobilieninvest eng mit Rechtsanwalt Martin Krutt von der Kanzlei Kirchner & Krutt
in Bergisch Gladbach zusammen. Martin Krutt ist auf Immobilienerbrecht spezialisiert und
verfügt über langjährige Erfahrung in der rechtlichen Begleitung von Nachlassfragen,
Erbauseinandersetzungen und Verkäufen aus dem Nachlass. Er sorgt dafür, dass
rechtliche Strukturen und individuelle Lebenssituationen in Einklang gebracht werden
können. In der Zusammenarbeit entsteht eine Verbindung aus juristischer Klarheit und
sachverständiger Praxis, die Betroffene genau dann stärkt, wenn sie es brauchen.
Wer aktuell eine Immobilie geerbt hat oder weiß, dass dieses Thema bald bevorsteht,
findet bei RS Immobilieninvest Unterstützung, die genau dort ansetzt, wo Unsicherheit
entsteht. Der kostenlose Ratgeber zur Immobilienerbschaft bietet eine erste Orientierung
und erklärt, welche Schritte jetzt wichtig sind – von der ersten Einschätzung bis zum
möglichen Immobilienverkauf in Bergisch Gladbach. Der Ratgeber steht unter
www.rs-immobilieninvest.de/ratgeber/immobilie-geerbt-was-nun zum Download bereit.
Und manchmal beginnt alles mit einem ersten Gespräch. Ein kurzer Austausch kann
helfen, die Situation einzuordnen und einen klaren Weg zu finden. Über
www.rs-immobilieninvest.de können Sie Kontakt aufnehmen und sich persönlich beraten
lassen, in Ruhe, vertraulich und mit Menschen, die verstehen, worum es geht.
Wir begleiten Menschen in Bergisch Gladbach beim Verkauf, bei der Bewertung und
beim Umgang mit geerbten Immobilien. Als geprüfter Sachverständiger für
Immobilienbewertung (VfB e. V.) verbindet René Schulte Fachwissen mit klarer,
transparenter Beratung. Unser Ziel ist es, Entscheidungen verständlich zu machen und
Menschen in wichtigen Lebensphasen sicher zu begleiten.
