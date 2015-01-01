Immobilie geerbt? Warum jetzt Klarheit wichtiger ist als Schnelligkeit

Nach einer Erbschaft kommen viele Fragen. RS Immobilieninvest in Bergisch Gladbach

bietet sachverständige Bewertung, erstellt gerichtsfeste Gutachten und empfiehlt bei

Bedarf juristische Beratung.

Bergisch Gladbach, November 2025

Vielleicht stehen Sie gerade vor der Frage, was mit der Immobilie geschehen soll, die Sie

geerbt haben. Es ist mehr als nur ein Haus. Es ist Erinnerung, Verantwortung und

manchmal auch Überforderung zugleich. In einer solchen Situation braucht es

Menschen, die verstehen, worum es wirklich geht, und die den Weg Schritt für Schritt

begleiten.

RS Immobilieninvest aus Bergisch Gladbach unterstützt Erben und Erbengemeinschaften

genau in diesem Moment. René Schulte, Geschäftsführer und geprüfter

Sachverständiger für Immobilienbewertung (VfB e. V.), vereint das Fachwissen eines

erfahrenen Immobilienmaklers mit der Objektivität eines unabhängigen Gutachters. Diese

Kombination ist selten und für Erben ein entscheidender Vorteil. Sie bietet Klarheit, wo

Emotionen, Verantwortung und finanzielle Fragen aufeinandertreffen, und schafft eine

fundierte Basis für Entscheidungen rund um die Immobilienbewertung in Bergisch

Gladbach und den anschließenden Immobilienverkauf.

Er kann den Wert einer geerbten Immobilie nicht nur realistisch ermitteln, sondern ihn

auch verständlich erklären und in den Gesamtzusammenhang einer Erbsituation

einordnen. Auf Wunsch erstellt er zudem gerichtsfeste Verkehrswertgutachten, die bei

Erbauseinandersetzungen, steuerlichen Fragestellungen oder rechtlichen Klärungen eine

sichere Grundlage bilden. So entsteht ein objektives Fundament, das Entscheidungen

erleichtert und Konflikten vorbeugt.

„Wenn eine Immobilie vererbt wird, geht es nie nur um Zahlen“, sagt René Schulte. „Es

geht um Menschen, Erinnerungen und oft auch um eine gemeinsame Vergangenheit.

Mein Ziel ist es, aus Unsicherheit wieder Orientierung zu machen.“

Damit Erben nicht nur fachlich, sondern auch rechtlich sicher begleitet werden, arbeitet

RS Immobilieninvest eng mit Rechtsanwalt Martin Krutt von der Kanzlei Kirchner & Krutt

in Bergisch Gladbach zusammen. Martin Krutt ist auf Immobilienerbrecht spezialisiert und

verfügt über langjährige Erfahrung in der rechtlichen Begleitung von Nachlassfragen,

Erbauseinandersetzungen und Verkäufen aus dem Nachlass. Er sorgt dafür, dass

rechtliche Strukturen und individuelle Lebenssituationen in Einklang gebracht werden

können. In der Zusammenarbeit entsteht eine Verbindung aus juristischer Klarheit und

sachverständiger Praxis, die Betroffene genau dann stärkt, wenn sie es brauchen.

Wer aktuell eine Immobilie geerbt hat oder weiß, dass dieses Thema bald bevorsteht,

findet bei RS Immobilieninvest Unterstützung, die genau dort ansetzt, wo Unsicherheit

entsteht. Der kostenlose Ratgeber zur Immobilienerbschaft bietet eine erste Orientierung

und erklärt, welche Schritte jetzt wichtig sind – von der ersten Einschätzung bis zum

möglichen Immobilienverkauf in Bergisch Gladbach. Der Ratgeber steht unter

www.rs-immobilieninvest.de/ratgeber/immobilie-geerbt-was-nun zum Download bereit.

Und manchmal beginnt alles mit einem ersten Gespräch. Ein kurzer Austausch kann

helfen, die Situation einzuordnen und einen klaren Weg zu finden. Über

www.rs-immobilieninvest.de können Sie Kontakt aufnehmen und sich persönlich beraten

lassen, in Ruhe, vertraulich und mit Menschen, die verstehen, worum es geht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RS Immobilieninvest GmbH

Frau Tanja Polly

Wingertsheide 13

51427 Bergisch Gladbach

Deutschland

fon ..: 02204/9671128

web ..: http://www.rs-immobilieninvest.de

email : info@rs-immobilieninvest.de

Wir begleiten Menschen in Bergisch Gladbach beim Verkauf, bei der Bewertung und

beim Umgang mit geerbten Immobilien. Als geprüfter Sachverständiger für

Immobilienbewertung (VfB e. V.) verbindet René Schulte Fachwissen mit klarer,

transparenter Beratung. Unser Ziel ist es, Entscheidungen verständlich zu machen und

Menschen in wichtigen Lebensphasen sicher zu begleiten.

Pressekontakt:

Intrag Internet Regional GmbH

Herr Hartmut Wehrmeyer

Sophienblatt 82 – 86

24114 Kiel

fon ..: 043167070100

