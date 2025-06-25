  • Vidac Pharma erhält nach deutscher Zulassung für neue Phase-2-AK-Studie erneut „Kaufempfehlung“ von Sphene Capital

    London (Großbritannien), 21. November 2025 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein Onkologieunternehmen im klinischen Stadium, das wegweisende First-in-Class-Therapien entwickelt, die auf den einzigartigen Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, freut sich bekannt zu geben, dass Sphene Capital, das renommierte unabhängige europäische Analystenhaus, erneut eine Kaufempfehlung für die Aktien von Vidac Pharma ausgesprochen hat. Die bestätigte Bewertung geht mit einer unveränderten Bewertung des Unternehmens durch den Analysten in britischen Pfund einher. Das Kursziel wurde leicht von 4,20 auf 4,10 pro Aktie angepasst, um den Wechselkursschwankungen zwischen dem britischen Pfund und dem Euro Rechnung zu tragen, wobei das Vertrauen in den langfristigen Wert des Unternehmens unverändert bleibt.

    Diese erneute Kaufempfehlung folgt auf die kürzlich erfolgte behördliche Genehmigung in Deutschland zur Einleitung der neuen klinischen Phase-2-Studie von Vidac Pharma zur aktinischen Keratose (AK), die sich speziell auf hochproliferative Läsionen konzentriert – ein klinisch bedeutendes Patientensegment mit erheblichem ungedecktem Bedarf.

    Dr. Max Herzberg, Gründer und CEO von Vidac Pharma, kommentierte:

    Wir sind stolz darauf, dass eine hochkarätige Analystengruppe wie Sphene Capital aufgrund ihres Verständnisses unserer Wissenschaft die Bedeutung dieser neuen Behauptung für unsere zukünftige Marktpositionierung erkennt. Ihr anhaltendes Vertrauen unterstreicht die klare Ausrichtung unseres Programms auf dem Weg zur Phase-3-Studie.

    Vidac Pharma setzt sich weiterhin für die Weiterentwicklung seiner innovativen Tuvatexib (VDA-1102)-Plattform ein und entwickelt weiterhin erstklassige Therapien, die auf die abnormalen Stoffwechselwege von Krebs und präkanzerösen Hautläsionen abzielen.

    Um die vollständige Analyse von Sphene Capital zu lesen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link vidacpharma.com/de/investor-relations-de

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Vidac Pharma Holding Plc
    Dr Max Herzberg
    20-22 Wenlock Road
    London N1 7GU
    United Kingdom
    www.vidacpharma.com/
    investors@vidacpharma.com
    +972-54-4257381

    Über Vidac Pharma

    Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL) erwiesen.

    Wichtige Informationen

    Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte glaubt, schätzt, erwartet, beabsichtigt, kann, wird, plant, fortsetzen, fortlaufend, potenziell, vorhersagen, projizieren, anvisieren, anstreben oder sollte, und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

