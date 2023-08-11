  • VIDAC PHARMA HOLDING PLC plant die Aufnahme ihrer Aktien in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Primärmarkt)

    Die geplante Aufnahme zielt darauf ab, die Handelbarkeit der Aktien zu verbessern und den künftigen Zugang zum XETRA-Handel zu erleichtern.

    London (UK), 21. Oktober 2025 – Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), gibt bekannt, dass sie beabsichtigt, einen Antrag auf Einbeziehung ihrer Aktien in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, Teilbereich Primärmarkt, zu stellen. Die Einbeziehung der Aktien auch in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Primärmarkt) über die bereits bestehenden Einbeziehungen in die Freiverkehre der Börsen Hamburg, Stuttgart und Berlin hinaus soll dazu dienen, die Handelbarkeit der Aktie zugunsten der Investoren weiter zu erhöhen, insbesondere durch eine spätere Einbeziehung der Aktie in den XETRA-Handel. Die Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Primärmarkt) ist nach derzeitigem Stand für Anfang November geplant. Die Einbeziehung steht unter der Voraussetzung der Zustimmung der Börse Düsseldorf und kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher vorausgesagt werden.

    Unser Ziel ist es, die Aktien von Vidac Pharma für Investoren zunehmend zugänglicher zu machen, sagte Dr. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma Holding PLC. Die geplante Aufnahme in Düsseldorf und der mögliche Handel an der XETRA sind wichtige Schritte zur Stärkung der Liquidität im Aktienhandel und zur Verbreiterung unserer Investorenbasis.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Vidac Pharma Holding Plc
    Dr Max Herzberg
    20-22 Wenlock Road
    London N1 7GU
    United Kingdom
    www.vidacpharma.com/
    investors@vidacpharma.com
    +972-54-4257381

    Über Vidac Pharma

    Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL) erwiesen.

    Wichtige Informationen

    Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte glaubt, schätzt, erwartet, beabsichtigt, kann, wird, plant, fortsetzen, fortlaufend, potenziell, vorhersagen, projizieren, anvisieren, anstreben oder sollte, und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

