Immobilie geerbt – was nun? Warum Erbengemeinschaften früh Klarheit schaffen sollten

BURGDORF IMMOBILIEN gibt praktische Orientierung für Eigentümerinnen und Eigentümer, die eine Immobilie geerbt haben – und vor der Frage stehen: behalten, vermieten oder verkaufen?

Eine geerbte Immobilie ist für viele Menschen zunächst ein emotionales Thema. Oft hängen Erinnerungen, Familiengeschichte und persönliche Bindungen daran. Gleichzeitig entstehen sehr schnell praktische Fragen: Was ist das Haus oder die Wohnung wirklich wert? Soll die Immobilie behalten werden? Ist eine Vermietung sinnvoll? Möchte jemand aus der Familie selbst einziehen? Oder ist ein Verkauf die beste Lösung?

Besonders anspruchsvoll wird die Situation, wenn mehrere Erben beteiligt sind. Dann treffen häufig unterschiedliche Lebenssituationen, Erwartungen und finanzielle Interessen aufeinander. Während ein Erbe die Immobilie vielleicht langfristig halten möchte, bevorzugt ein anderer eine schnelle Auszahlung. Wieder andere wohnen nicht mehr in der Region und können sich weder um Verwaltung noch um Instandhaltung kümmern.

„Eine geerbte Immobilie ist selten nur eine Sachentscheidung“, sagt Markus Burgdorf von BURGDORF IMMOBILIEN aus Niedersachsen. „Es geht um Erinnerungen, Erwartungen, Verantwortung und oft auch um unausgesprochene Konflikte innerhalb der Familie. Genau deshalb ist es so wichtig, frühzeitig eine sachliche Grundlage zu schaffen.“

Die erste Frage: Wer kann und will Verantwortung übernehmen?

Wer ein Haus oder eine Wohnung erbt, übernimmt nicht nur einen Vermögenswert, sondern auch Pflichten. Eine Immobilie muss gepflegt, verwaltet und instand gehalten werden. Rechnungen laufen weiter, Versicherungen müssen geprüft, Nebenkosten bezahlt, Reparaturen organisiert und gegebenenfalls Mieter betreut werden.

Gerade bei älteren Häusern kommen häufig zusätzliche Fragen hinzu: Gibt es Modernisierungsbedarf? Wie ist der energetische Zustand? Welche laufenden Kosten entstehen? Gibt es Leerstand? Sind Unterlagen wie Grundbuchauszug, Bauunterlagen, Energieausweis oder Mietverträge vollständig vorhanden?

„Viele Erben unterschätzen am Anfang, wie viel Arbeit mit einer Immobilie verbunden ist“, erklärt Markus Burgdorf. „Solange niemand verbindlich sagt: Ich kümmere mich darum, entsteht schnell Stillstand. Und Stillstand kostet bei Immobilien fast immer Geld.“

Behalten, vermieten oder verkaufen?

Grundsätzlich gibt es drei typische Wege nach einer Erbschaft: die Immobilie behalten, sie vermieten oder sie verkaufen. Welche Lösung sinnvoll ist, hängt von vielen Faktoren ab.

Ein Behalten kann sinnvoll sein, wenn ein Erbe die Immobilie selbst nutzen möchte oder wenn die Familie einen langfristigen Bezug zum Objekt hat. Dann müssen sich die Beteiligten jedoch darüber einigen, wie die übrigen Erben ausgezahlt werden und wer künftig die Verantwortung trägt.

Eine Vermietung kann eine gute Option sein, wenn die Immobilie in einem vermietbaren Zustand ist, die Lage eine stabile Nachfrage erwarten lässt und jemand die Verwaltung zuverlässig übernimmt. Doch auch hier sollten Erbengemeinschaften ehrlich prüfen, ob sie die Rolle als Vermieter wirklich ausfüllen können und wollen.

Ein Verkauf ist häufig dann die sachlich beste Lösung, wenn keiner der Erben vor Ort ist, niemand die Immobilie selbst nutzen möchte, größere Investitionen anstehen oder die Erbengemeinschaft eine klare finanzielle Aufteilung bevorzugt.

„Der Verkauf ist nicht automatisch die richtige Lösung“, betont Burgdorf. „Aber er ist oft die klarste Lösung, wenn mehrere Erben beteiligt sind und keiner langfristig Verantwortung übernehmen möchte.“

Der größte Konfliktpunkt: der Preis

Ein zentraler Streitpunkt bei geerbten Immobilien ist fast immer der Wert. Viele Eigentümer orientieren sich an Erinnerungen, früheren Preisvorstellungen oder einzelnen Angeboten aus Immobilienportalen. Doch Wunschpreise und Marktpreise liegen häufig deutlich auseinander.

Ein zu hoher Angebotspreis kann dazu führen, dass eine Immobilie lange am Markt bleibt, viele Besichtigungen stattfinden und dennoch kein Abschluss zustande kommt. Das Objekt wirkt mit der Zeit weniger attraktiv, Interessenten werden skeptisch und am Ende muss der Preis oft doch reduziert werden.

„Nicht der Wunschpreis verkauft eine Immobilie, sondern der Preis, den der Markt akzeptiert“, sagt Markus Burgdorf. „Eine realistische Preiseinschätzung ist deshalb kein Bremsklotz, sondern die Grundlage für einen erfolgreichen Verkauf.“

Praxisbeispiel aus Hameln: 60 Besichtigungen ohne Erfolg

Wie schwierig unterschiedliche Preisvorstellungen innerhalb einer Erbengemeinschaft werden können, zeigt ein Fall aus der Praxis von BURGDORF IMMOBILIEN.

Bei einem Mehrfamilienhaus in Hameln wollte einer der Erben unbedingt einen rund 20 Prozent höheren Angebotspreis durchsetzen als die Marktpreiseinschätzung des Maklers ergeben hatte. Er überzeugte auch die Miterben davon, es zunächst mit dem höheren Preis zu versuchen.

Das Ergebnis: Rund 60 Besichtigungen fanden statt – ohne Verkaufserfolg.

„Das Interesse war da, aber der Preis passte nicht zum Markt“, berichtet Burgdorf. „Viele Verkäufer verwechseln Besichtigungen mit echter Kaufbereitschaft. Entscheidend ist aber nicht, wie viele Menschen schauen, sondern ob qualifizierte Käufer bereit sind, den geforderten Preis auch zu bezahlen.“

Erst als Burgdorf ankündigte, das Mandat niederzulegen, einigte sich die Erbengemeinschaft auf den marktfähigen Preis. Danach ging alles sehr schnell: Innerhalb einer Woche war das Haus reserviert, drei Wochen später wurde der Kaufvertrag beurkundet.

„Dieser Fall zeigt sehr deutlich, wie wichtig klare Beratung und die Bereitschaft zur Realität sind“, so Burgdorf. „Ein überhöhter Preis kostet Zeit, Energie und Vertrauen. Ein marktfähiger Preis bringt Bewegung in den Prozess.“

Warum Neutralität für Erbengemeinschaften so wichtig ist

In Erbengemeinschaften kann es hilfreich sein, eine neutrale externe Einschätzung einzuholen. Denn ein Immobilienexperte bewertet nicht nach emotionaler Bindung, sondern nach Lage, Zustand, Nachfrage, Vergleichsangeboten, Nutzungsmöglichkeiten und realistischen Marktchancen.

Diese neutrale Sicht kann helfen, Diskussionen zu versachlichen. Statt dass einzelne Erben ihre persönliche Meinung durchsetzen, entsteht eine gemeinsame Entscheidungsgrundlage.

„Gerade bei mehreren Erben braucht es Transparenz“, sagt Markus Burgdorf. „Alle Beteiligten sollten verstehen, wie ein Preis zustande kommt, welche Verkaufsstrategie sinnvoll ist und welche Folgen ein zu hoher oder zu niedriger Angebotspreis haben kann.“

Ratgeber: Die wichtigsten Schritte nach dem Immobilienerbe

Wer eine Immobilie geerbt hat, sollte nicht überstürzt handeln, aber auch nicht zu lange warten. Sinnvoll ist ein strukturierter Ablauf:

Zunächst sollten alle relevanten Unterlagen zusammengestellt werden. Dazu gehören unter anderem Grundbuchinformationen, Bauunterlagen, Wohn- und Nutzflächenangaben, Energieausweis, Mietverträge, Versicherungen, Kostenübersichten und Nachweise über Modernisierungen.

Danach sollte geklärt werden, wer zur Erbengemeinschaft gehört und welche Ziele die einzelnen Beteiligten verfolgen. Möchte jemand einziehen? Soll vermietet werden? Soll verkauft werden? Gibt es finanzielle Zwänge oder Fristen?

Im nächsten Schritt empfiehlt sich eine realistische Einschätzung des Immobilienwertes. Diese sollte nicht allein auf Internetanzeigen beruhen, sondern den konkreten Zustand, die Mikrolage, die aktuelle Nachfrage und die Zielgruppe berücksichtigen.

Erst dann sollte entschieden werden, ob die Immobilie gehalten, vermietet oder verkauft wird. Bei Unsicherheiten können zusätzlich steuerliche und rechtliche Fachleute eingebunden werden, insbesondere wenn es um Erbschaft, Auszahlung einzelner Erben, Vermietung oder Verkauf geht.

Typische Fehler vermeiden

Aus Sicht von Markus Burgdorf gibt es einige Fehler, die Erben besonders häufig machen:

Viele starten mit einem zu hohen Angebotspreis, weil sie „Verhandlungsspielraum“ einplanen möchten. Andere unterschätzen den Aufwand einer Vermietung oder lassen die Immobilie über längere Zeit leer stehen, ohne eine klare Strategie zu entwickeln. Häufig wird auch zu spät über notwendige Unterlagen, Energieausweis, Instandhaltungsbedarf oder Zielgruppen nachgedacht.

Besonders schwierig wird es, wenn einzelne Erben Entscheidungen blockieren oder Erwartungen nicht offen ausgesprochen werden. Dann verzögert sich der Prozess, obwohl die Immobilie weiter Kosten verursacht.

„Eine Erbengemeinschaft sollte möglichst früh klären, ob alle dasselbe Ziel verfolgen“, rät Burgdorf. „Wenn das nicht der Fall ist, braucht es umso mehr Struktur, Transparenz und eine sachliche Moderation.“

Fazit: Erst Klarheit schaffen, dann entscheiden

Eine geerbte Immobilie kann eine große Chance sein – aber auch eine Belastung, wenn Entscheidungen aufgeschoben werden. Wer frühzeitig den Zustand, den Wert, die Nutzungsmöglichkeiten und die Interessen aller Beteiligten klärt, vermeidet Konflikte und schafft die Grundlage für eine gute Entscheidung.

Ob Selbstnutzung, Vermietung oder Verkauf: Entscheidend ist, dass die Lösung zur Immobilie, zur Marktsituation und zur Lebensrealität der Erben passt.

„Am Ende geht es nicht darum, möglichst schnell irgendeine Entscheidung zu treffen“, sagt Markus Burgdorf. „Es geht darum, eine tragfähige Entscheidung zu treffen. Eine, die wirtschaftlich sinnvoll ist und von allen Beteiligten mitgetragen werden kann.“

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email : markus.burgdorf@burgdorf-immobilien.com

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