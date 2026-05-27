Historisches Bankgebäude am Ostertorwall 40 in Hameln wird jetzt verkauft

Ehemalige Creditbank und späterer Standort der Vereins- und Westbank: Burgdorf Immobilien bietet eines der markantesten Wohn- und Geschäftshäuser der Stadt an.

Hameln/Salzhemmendorf, 27. Mai 2026 – Mit dem Wohn- und Geschäftshaus am Ostertorwall 40 in Hameln kommt ein außergewöhnliches Gebäude auf den Markt. Die repräsentative Immobilie im Herzen der Stadt wurde im Jahr 1902 errichtet und zählt durch ihre Architektur, ihre historische Bedeutung und ihre zentrale Lage zu den besonderen Immobilienangeboten in Hameln. Der Angebotspreis liegt bei 2.500.000 Euro zzgl. 3,57 Prozent Maklercourtage.

Das Gebäude wurde ursprünglich für die Kreditbank Hameln errichtet. Historische Quellen führen aus, dass die Bank auf den 1861 gegründeten „Credit-Verein zu Hameln“ zurückgeht und am Ostertorwall 40 ein großzügigeres Gebäude errichtete, das über viele Jahrzehnte als bedeutender Bankstandort diente. Später wurde das Haus mit der Geschichte der Vereins- und Westbank verbunden, bevor die Filiale nach knapp hundert Jahren am Ostertorwall im Jahr 1998 an den Pferdemarkt 9 umzog.

„Dieses Gebäude ist kein gewöhnliches Anlageobjekt. Es ist ein Stück Hamelner Stadtgeschichte – und zugleich eine Immobilie mit beeindruckendem Zukunftspotenzial“, sagt Markus Burgdorf, Immobilienmakler (IHK) und Inhaber von Burgdorf Immobilien. „Die Verbindung aus historischer Architektur, zentraler Lage, hochwertiger Sanierung und flexiblen Nutzungsmöglichkeiten findet man in Hameln nur sehr selten.“

Die Immobilie liegt auf einem Eckgrundstück am inneren Zirkel der Altstadt, in Grenzlage zum historischen Stadtkern. Schulen, Kindergärten, Bahnhof, Krankenhaus, Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig erreichbar. Die gute Sichtbarkeit am Ostertorwall, die Nähe zur Innenstadt und die vorhandene Infrastruktur machen das Objekt sowohl für Gewerbe als auch für Wohnen interessant. Direkt vor dem Haus ist eine Bushaltestelle und direkt gegenüber ein großer, öffentlicher Parkplatz mit rund 100 Stellplätzen.

Nach dem Erwerb im Jahr 1998 wurden laut Exposé in mehreren Etappen rund 2,8 Millionen Euro in Restaurierung und Sanierung investiert. Das Gebäude wurde von 1998 bis 2000 kernsaniert und in den Jahren 2014 bis 2017 sowie 2020 bis 2025 weiter modernisiert. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören unter anderem Massivbauweise mit Stahlbeton-Spanndecken, Glasfaser-Internet, Fußbodenheizung, teils iPhone-steuerbar, Nussbaum-Massivparkett, hochwertige Vorwerk-Wollteppiche, Marmorarbeiten sowie restaurierte Sandsteinfassaden mit aufwendigen Skulpturen und Figuren.

Auch im Inneren erinnert vieles an die frühere Banknutzung: Im Erdgeschoss sind unter anderem Original-Tresortüren, ein Tresorraum mit ca. 12,7 Quadratmetern sowie elegante Original-Messingschließfächer von 1902 erhalten. Diese Details verleihen dem Objekt eine besondere Atmosphäre und eröffnen außergewöhnliche Möglichkeiten für repräsentative Gewerbe-, Büro-, Praxis-, Gastronomie- oder Wohnkonzepte.

Die Nutzungsmöglichkeiten reichen von hochwertigen Wohnungen über Einzelhandel, Dienstleistung und Büroflächen bis hin zu Gastronomie, Atelier- oder Ausstellungskonzepten. Das Kellergeschoss bietet ca. 362 Quadratmeter Bruttofläche inklusive Abstell- und Nebenräumen und verfügt laut Exposé über zusätzliches Nutzungspotenzial, etwa für ein Café, ein Szenelokal, eine Altstadtkneipe, ein Restaurant oder Concept-Store-Flächen. Das Erdgeschoss umfasst ca. 358 Quadratmeter Bruttofläche inklusive einer Garage mit ca. 57 Quadratmetern und verfügt über großzügige Gewerbeflächen mit exklusiver Schaufensterqualität.

Die oberen Geschosse bieten weitere hochwertige Flächen. Das 1. Obergeschoss umfasst ca. 290 Quadratmeter Bruttofläche mit Terrasse und gehobener Ausstattung. Das 2. Obergeschoss verfügt ebenfalls über ca. 290 Quadratmeter Bruttofläche, Paradebalkone und drei Wohneinheiten. In den Dachgeschossen befinden sich zwei architektonisch besondere Luxuswohnungen mit ca. 171 und ca. 164 Quadratmetern, die sich jeweils über zwei Etagen erstrecken und teils über Brücken aus edlem Nussbaum-Massivholz verfügen.

„Wer dieses Haus erwirbt, kauft nicht nur Quadratmeter, sondern Charakter, Lage und Geschichte“, so Markus Burgdorf. „Gerade für Investoren, Unternehmer oder Projektentwickler bietet der Ostertorwall 40 die Chance, ein prägendes Gebäude Hamelns neu zu positionieren und gleichzeitig seine besondere Identität zu bewahren.“

Laut Verkaufsunterlagen liegt der realisierbare Mittelwert der monatlichen Mieteinnahmen – abhängig von Ausbau, Nutzungskonzept und Vermietung – bei ca. 18.000 bis 32.000 Euro. Mieterlöserhöhungen werden durch weiteren Ausbau und unterschiedliche Ausstattungsvarianten als möglich beschrieben.

Mit dem Verkaufsangebot richtet sich Burgdorf Immobilien insbesondere an Kapitalanleger, Projektentwickler, Unternehmer und Käufer mit Sinn für historische Architektur, die ein außergewöhnliches Wohn- und Geschäftshaus in zentraler Hamelner Lage suchen.

Kontakt für Presse und Interessenten:

Markus Burgdorf, Immobilienmakler (IHK)

Telefon: 0171 55 44 884

E-Mail: markus.burgdorf@burgdorf-immobilien.com

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Herr Markus Burgdorf

Marienwalder Straße 1

31020 Salzhemmendorf

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email : markus.burgdorf@burgdorf-immobilien.com

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