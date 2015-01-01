  • Medizin trifft auf Design – PHYSIO WALL & PHYSIO-TRAINING auf der therapie in München

    Physio meets Design: Dr. WOLFF präsentiert moderne Therapielösungen auf der therapie München.

    BildWenn Funktionalität, medizinische Kompetenz und hochwertiges Design zusammenkommen, entstehen neue Maßstäbe für die moderne Physiotherapie. Genau diesen Anspruch zeigt
    Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH auf der therapie München 2026 – mit innovativen Lösungen für aktives Gesundheitstraining, Physiotherapie und medizinische Trainingstherapie.

    Als einer der führenden Anbieter für physiotherapeutische Trainingslösungen präsentiert Dr. WOLFF ein ganzheitliches Konzept für moderne Therapie- und Trainingsflächen. Im Mittelpunkt stehen dabei die mehrfach ausgezeichnete Dr. WOLFF PHYSIO WALL sowie das modulare
    Dr. WOLFF PHYSIO TRAINING.

    Effiziente Lösungen für die moderne Physiotherapie

    Physiotherapiepraxen, Gesundheitszentren und gesundheitsorientierte Fitnessanlagen stehen heute vor der Herausforderung, therapeutische Qualität, Wirtschaftlichkeit und attraktive Raumgestaltung miteinander zu verbinden. Dr. WOLFF begegnet diesen Anforderungen mit intelligenten Systemlösungen für aktives Therapie- und Präventionstraining.

    Die Dr. WOLFF PHYSIO WALL vereint unterschiedliche therapeutische Trainingsmodule auf kleinster Fläche und ermöglicht eine enorme Übungsvielfalt für funktionelles Training, Rehabilitation und medizinisches Gesundheitstraining. Besonders in Bereichen wie KGG (Krankengymnastik am Gerät), T-RENA, Präventions- und Nachsorgeprogrammen entstehen dadurch flexible und wirtschaftliche Trainingskonzepte.

    Mit dem Dr. WOLFF PHYSIO-TRAINING zeigt das Unternehmen darüber hinaus modulare Gerätekonzepte für indikationsbezogene Trainingslösungen – unter anderem für Rücken-, Schulter-, Hüft- und Knieprogramme. Die neue kompakte Variante ermöglicht die Umsetzung eines medizinischen Gerätezirkels bereits auf rund 25 Quadratmetern und eignet sich ideal für moderne Therapie- und Studioflächen.

    Medizin trifft Design

    Ein besonderes Merkmal der aktuellen Dr.-WOLFF-Lösungen ist die Verbindung aus medizinischer Funktionalität und außergewöhnlichem Design. Verantwortlich dafür ist auch der richtungsweisende Zusammenschluss mit der Fa. NOHRD, der seit dem Zusammenschluss mit Dr. WOLFF neue gestalterische Impulse in die Gesundheitsbranche bringt.

    Die hochwertigen Holzoberflächen, die klare Formensprache und die durchdachte Integration der Trainingsmodule schaffen eine neue Ästhetik für Therapie- und Trainingsräume. Damit wird Physiotherapie nicht nur funktional effizienter, sondern zugleich emotional aufgewertet.
    Dass Design und medizinische Kompetenz kein Widerspruch sein müssen, zeigt auch die hohe Aufmerksamkeit, die die aktuellen Konzepte von Dr. WOLFF und NOHRD in der Designbranche erhalten. Moderne Therapieräume entwickeln sich zunehmend zu hochwertigen Gesundheitswelten, in denen sich Patienten und Trainierende gleichermaßen wohlfühlen.

    Lösungen für die Zukunft des Gesundheitsmarktes

    Mit seinen Konzepten adressiert Dr. WOLFF die aktuellen Entwicklungen im Gesundheitsmarkt: mehr aktive Therapie, steigende Anforderungen an Prävention und Nachsorge sowie die zunehmende Verzahnung von Physiotherapie und gesundheitsorientiertem Training.
    Die präsentierten Lösungen unterstützen Einrichtungen dabei, Therapie wirtschaftlich, platzsparend und gleichzeitig hochwertig umzusetzen – ohne Kompromisse bei Qualität, Funktion oder Design.

    Besucherinnen und Besucher der therapie München haben die Möglichkeit, die Systeme live zu erleben und sich über moderne Konzepte für KGG, medizinische Trainingstherapie, T-RENA und präventives Gesundheitstraining zu informieren.
    Weitere Informationen finden Sie unter:

    www.dr-wolff.com

    Zwecks Terminvereinbarung oder für weitere Fragen kommen Sie gerne zu uns auf den Messestand in Halle 3 Stand A10 oder rufen Sie mich jederzeit an unter Tel. 02932-475740
    Herzliche Grüße
    Dr. Hartmut Wolff
    Dr. WOLFF
    Sports & Prevention GmbH
    Möhnestr. 55
    59755 Arnsberg

    Telefon: +49 29 32 / 47 57 4-0
    info@dr-wolff.de
    www.dr-wolff.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
    Herr Hartmut Wolff
    Möhnestr. 55
    59755 Arnsberg
    Deutschland

    fon ..: +49 2932 47574-0
    web ..: https://www.dr-wolff.com
    email : info@dr-wolff.de

    Rückenfitness und -Therapie
    Außergewöhnliche Konzepte

    Dr. WOLFF gehört vermutlich in den Kreis der 10 wichtigsten „Rückenfitness-Machern“ der europäischen Fitnessindustrie. So lässt sich der Erfolg des Unternehmens präzisieren. Den besonderen Ausdruck des unternehmerischen Erfolges findet man bereits vor 20 Jahren in der Verbreitung von über 400 „Dr. WOLFF Rückenfitness-Zentren“ in der DACH-Region. Heute gehört das mit dem FIBO Innovation Award prämierte „Rückentherapie-Center“ zu den Highlights des Fitness- und Medizinprodukt -Herstellers.

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    Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
    Herr Hartmut Wolff
    Möhnestr. 55
    59755 Arnsberg

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