  • Tradition trifft Innovation: Heil.bar GmbH bezieht neue Räume in Lendersdorf

    Fachkundige Physiotherapie Praxis in Düren-Lendersdorf.

    BildDüren-Lendersdorf – Nach 21 Jahren erfolgreicher Arbeit schlagen Silke und Stefan Eßer ein neues Kapitel für ihre Praxis „Heil.bar GmbH“ auf. Am 15. Mai 2026 eröffnet das Team die neuen, modernen Praxisräume in der Hüttenstraße 29.

    Die Physiotherapie Praxis setzt dabei auf ein internationales Team und ein erweitertes medizinisches Konzept. Ein besonderes Highlight der neuen Räumlichkeiten ist der hochmoderne Gerätepark des Herstellers Dr. WOLFF. Mit dem neuen „Backcheck“ – einem computergestützten System zur Rückenanalyse – bietet die Heil.bar künftig noch präzisere Diagnostik und Trainingstherapie an.

    „Wir bleiben unserer Linie treu: Hochqualifizierte Physiotherapie und Osteopathie, aber jetzt in einem Umfeld, das technisch und räumlich auf dem neuesten Stand ist“, erklären Silke und Stefan Eßer. Zur offiziellen Eröffnungsfeier von 15:00 bis 18:00 Uhr sind alle Nachbarn, Patienten und Interessierten herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl ist mit dem „Törtchenmobil Café flink“ und frischen Quiches der Bäckerei Beys bestens gesorgt.

    Unsere Leistungen:

    Orthopädie- Krankengymnastik, Manuelle Therapie, Kieferbehandlungen, Hock- und Mulligan Techniken, Atemtherapie, Skoliose Training, Training bei Inkontinenz, Spiraldynamik nach Smirsek

    Altersunabhängige Behandlung
    Neben Kinder und Säuglingsbehandlung bieten wir auch die passende Behandlung bis ins hohe Alter

    Neurologie
    PNF, Bobath, Alltagstraining für Schlaganfall und Parkinson Patienten, sensomotorik Training, Kinesiologie, Nerv Dehnungen nach Butler

    Naturheilkunde
    Schwerpunkt Energiebehandlungen: Bioresonanz, Elektroakupunktur nach Voll, Radionik, klassische und miasmatisch, homöopathische Techniken, orthomolekulare und ernährungstechnische Beratung

    Nebenbehandlungen
    Fango, Elektro, Ultraschall, Heißluft, Schröpfen-blutig und trocken, Pulsation, Dry needeling, bioadaptive Impulstherapie ( Physiokey)

    Ostheopatische Techniken
    FDM, Faszientherapie, Triggerpointbehandlungen, Craniotechniken, viszerale Techniken

    Chiropraktische Techniken
    Wirbelsäule und Extremitäten

    Massagetechniken
    Manuelle Lympfdrainage, klassische Massagen, Bindegewebsmassagen, Reflexzonenmassage, Dorn -Breuß

    Markiert euch den 15.05.2026 fett im Kalender! Nach 21 Jahren in der Physiotherapie gehen wir den nächsten großen Schritt. Silke und Stefan Eßer laden euch herzlich ein, unsere neuen, tollen Räume in der Hüttenstraße 29 kennenzulernen.
    Was euch erwartet:

    – Modernste Räumlichkeiten für Physiotherapie & Osteopathie
    – Hightech-Gerätepark & Backcheck von Dr. WOLFF
    – Unser internationales Experten-Team

    Und das Beste: Wir feiern gemeinsam!
    Von 15:00 bis 18:00 Uhr verwöhnen wir euch mit:
    – Köstlichkeiten vom Törtchenmobil Café flink
    – Herzhaften Quiches der Bäckerei Beys

    Kommt vorbei, schaut euch um und entdeckt, wie wir Gesundheit modern interpretieren. Wir freuen uns auf euch!
    Hüttenstraße 29, 52355 Düren-Lendersdorf

    #Heilbar #Düren #Lendersdorf #Neueröffnung #Physiotherapie #DrWolff #CafeFlink #BäckereiBeys #GesundheitDüren

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
    Herr Hartmut Wolff
    Möhnestr. 55
    59755 Arnsberg
    Deutschland

    fon ..: +49 2932 47574-0
    web ..: https://www.dr-wolff.com
    email : info@dr-wolff.de

    Rückenfitness und -Therapie
    Außergewöhnliche Konzepte

    Dr. WOLFF gehört vermutlich in den Kreis der 10 wichtigsten „Rückenfitness-Machern“ der europäischen Fitnessindustrie. So lässt sich der Erfolg des Unternehmens präzisieren. Den besonderen Ausdruck des unternehmerischen Erfolges findet man bereits vor 20 Jahren in der Verbreitung von über 400 „Dr. WOLFF Rückenfitness-Zentren“ in der DACH-Region. Heute gehört das mit dem FIBO Innovation Award prämierte „Rückentherapie-Center“ zu den Highlights des Fitness- und Medizinprodukt -Herstellers.

    Pressekontakt:

    Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
    Herr Hartmut Wolff
    Möhnestr. 55
    59755 Arnsberg

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    web ..: https://www.dr-wolff.com
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