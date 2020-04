Immobilien in Höhenkirchen-Siegertsbrunn bei München

Preise legen im Schnitt um 5 % zu.

Etwa 17 km im Südosten Münchens befindet sich die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Eine Region mit etwas Abstand zum Großstadttrubel in München, aber doch im Gebiet des Verkehrsverbundes München. In Höhenkirchen-Siegertsbrunn haben sich viele Dienstleistungsunternehmen niedergelassen, auch die Infrastruktur ist gut gerüstet; es gibt mehrere Kindergärten, Horte, Grundschulen, ein Gymnasium, ein Seniorenzentrum. Auch findet man in der Umgebung viel Grün mit einem hohen Erholungswert. Bezüglich Immobilien kann man hier vorwiegend Einfamilienhäuser finden, oft mit Garten, mitunter sind auch Doppelhäuser und Reihenhäuser Teil des Bildes.

Immobilienpreise in Höhenkirchen-Siegertsbrunn:

Angebotspreise von April 2019 bis April 2020:

Die Zahl der in Höhenkirchen-Siegertsbrunn angebotenen Häuser lag in den vergangenen 12 Monaten bei 23, lediglich drei davon waren als neu gebaute Häuser ab dem Baujahr 2019 inseriert. Bei den Häusern erreichte der Quadratmeterpreis meist Werte zwischen 4.500 und 9.000 EUR pro m², der Durchschnitt lag für Einfamilienhäuser und Reihenmittelhäuser bei ca. 5.750 EUR pro m², bei Doppelhaushälften und Reiheneckhäusern etwas höher, im Schnitt 6.500 EUR/m². Statistisch gesehen war beim Kauf eines durchschnittlichen 200 m² Einfamilienhauses mit rund 1,2 Mio. EUR Kaufpreis zu rechnen, bei einer 160 m² Doppelhaushälfte mit gut 1 Mio. EUR. Im Haussegment liegt die jährliche Preissteigerungsrate damit effektiv etwas unter 5 %.

Unter der Rubrik Wohnungsangebote waren 32 Wohnungen offeriert. Abgesehen von den drei Neubauobjekten bewegten sich die Baujahre für die angebotenen Wohnungen sonst meist im Bereich 1970 – 1994. Der verlangte Quadratmeterpreis lag im Mittel bei 6.200 EUR pro m², womit eine durchschnittliche 70 m² Eigentumswohnung auf etwa 430.000 EUR Kaufpreis kam. Im Vergleich zum Vorjahr liegen die Wohnungspreise damit etwa 5 % höher, die Steigerungsrate ist damit nur etwa halb so hoch wie in der nahegelegenen Landeshauptstadt München.

Tatsächliche Verkaufspreise:

Im Unterschied zu den reinen Angebotspreisen folgen an dieser Stelle noch die Preisangaben des Immobilienverbandes Deutschland für Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Die Zahlen beziehen sich auf Immobilien mit gutem Wohnwert (Durchschnittswerte, Stand: Herbst 2019):

Häuser: Einfamilienhaus 150 m²: etwa 1,02 Mio. EUR, Reihenmittelhaus 120 m²: etwa 790.000 EUR.

Eigentumswohnungen: Hier wird der Quadratmeterpreis als relevante Größe angegeben. Dieser lag für Bestandswohnungen bei durchschnittlich 5.100 EUR pro m², für Neubauwohnungen bei ca. 6.600 EUR pro m².

„Wer eine ländliche Wohngegend mit einer gut ausgebauten Infrastruktur sucht, ist in Höhenkirchen-Siegertsbrunn gut aufgehoben. Umgeben von einem Waldgürtel und viel Grün bietet der Ort zahlreiche Möglichkeiten für Erholung und Freizeit“, sagt Immobilienmakler München Rainer Fischer, Inhaber der Firma Fischer Immobilien, in der Nymphenburger Straße in München.

Quellen: Wikipedia, www.hoehenkirchen-siegertsbrunn.de, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH; IVD-Preisindex 2019, Herbstausgabe; dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers für Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

Deutschland

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Das Münchner Maklerbüro startete im August 1994 mit dem Immobilienverkauf. Nach über 22 Jahren am Rotkreuzplatz, ist es seit 2017 in der Nymphenburgerstraße in der Maxvorstadt ansässig. Es hat sich auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum München spezialisiert. Seit Bestehen wurden über 1.100 Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke an solvente Käufer vermittelt. Der Münchner Immobilienmakler arbeitet unter anderem mit externen Finanzierungsberatern zusammen, präsentiert alle Angebote auf sieben verschiedenen Internetplattformen und geht auch mal neue Wege in der Vermarktung von Immobilien. Telefonische Erreichbarkeit ist 7 Tage die Woche sichergestellt. Ansprechpartner für Immobilienverkäufer ist Herr Rainer Fischer.

