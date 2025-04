Immobilien smarter managen: Die Lösung für maximale Kontrolle und Transparenz!

Com In: Der führende CREM-Software-Anbieter im DACH-Raum

Schwerin im April 2025 – In der heutigen Geschäftswelt sind Immobilien weit mehr als nur Gebäude – sie sind strategische Vermögenswerte, die intelligent verwaltet werden müssen. Doch viele Unternehmen stehen vor einer zentralen Herausforderung: Wie lassen sich Unternehmensimmobilien effizient, kostensparend und strategisch durchdacht managen? Immobilienverwaltung umfasst eine Vielzahl an Prozessen – von Vertragsmanagement über Wartung bis hin zu Flächenoptimierung. In vielen Unternehmen sind diese Abläufe unnötig kompliziert und führen zu Kosten- und Zeitverlusten.

Die Antwort bietet die Com In GmbH & Co. KG. Als führender Anbieter im Bereich Corporate Real Estate Management (CREM) stellt Com In eine innovative, integrierte Softwarelösung bereit, die alle relevanten Prozesse in einem System bündelt. Die Com In Lösung automatisiert zahlreiche Vorgänge, schafft klare Workflows und sorgt für mehr Effizienz bei gleichzeitiger Reduzierung der Verwaltungskosten. Mehr erfahren unter www.comin.de

Die Zukunft heißt com.in Application Suite

Com In befindet sich in einer entscheidenden Transformationsphase: Die bewährten Einzelprodukte com.TRADENET und com.LIVIS werden in die com.in Application Suite überführt. Diese neue Lösung vereint sämtliche Funktionen für ein ganzheitliches, effizientes und strategisch ausgerichtetes Immobilienmanagement – ohne Medienbrüche, ohne Insellösungen.

Warum Com In der ideale Partner ist

Umfassende Lösung aus einer Hand: Unsere Software deckt den gesamten Immobilienlebenszyklus ab – von der Planung über den Betrieb bis zur Verwertung.

Branchenexpertise als Differenzierungsmerkmal: Unsere langjährige Erfahrung und individuelle Betreuung machen uns zu einem Partner, der nicht nur Software, sondern auch fundiertes Know-how und Implementierungsunterstützung bietet.

Führend im DACH-Raum: Com In positioniert sich als der Anbieter für CREM-Software in Deutschland, Österreich und der Schweiz – mit einer zukunftsweisenden Lösung für Unternehmen jeder Größe.

Die Einführung einer Immobilienmanagementsoftware erfordert nicht nur technisches Know-how, sondern auch tiefgehendes Branchenwissen. Hier hebt sich Com In GmbH & Co. KG deutlich vom Wettbewerb ab. Neben der leistungsstarken Software profitieren Kunden von persönlicher Beratung, professioneller Implementierung und langfristiger Unterstützung durch ein erfahrenes Expertenteam.

Mit der com.in Application Suite bietet Com In nicht nur eine leistungsstarke Software, sondern einen ganzheitlichen Ansatz, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre Immobilienstrategie effizienter und erfolgreicher zu gestalten. Mehr Transparenz, optimierte Prozesse und ein erfahrener Partner an Ihrer Seite – das ist Corporate Real Estate Management auf höchstem Niveau. Erfahren Sie mehr auf www.comin.de und optimieren Sie Ihr Immobilienmanagement mit Com In!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Com In GmbH & Co. KG Consulting + Solutions

Herr Torsten Hecht

Graf-Schack-Allee 11

D-19053 Schwerin

Deutschland

fon ..: +49 (0)385 / 5 93 33-0

fax ..: +49 (0)385 / 5 93 33-90

web ..: https://www.comin.de

email : info@comin.de

