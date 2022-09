Immobilienbericht für München Feldmoching 2022

Preise im nördlichsten Stadtteil Münchens

Feldmoching ist der nördlichste Stadtteil Münchens, ein Stadtteil, der sich noch einen weitreichenden dörflichen Charakter erhalten hat. Inmitten von Felmoching findet man noch immer alte Bauernhöfe, die mittlerweile zwar weitgehend renoviert sind, aber immer noch einen deutlichen Eindruck vom einstigen Bild vermitteln. Im Umkreis folgen in einer lockeren Struktur Siedlungen mit Ein- und Zweifamilienhäusern, mancherorts trifft man auch auf mehrgeschossige Wohnsiedlungen, die durchaus schon an städtisches Wohnen erinnern. Feldmoching ist auch ein gerne besuchtes Ausflugsziel der Münchner. Drei Seen liegen im Gebiet und das unter Naturschutz stehende Schwarzhölzl empfiehlt sich ebenfalls gut für Erholungszwecke.

Immobilienpreise Feldmoching, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise 2022):

Häusermarkt:

48 Häuser gab es im vergangenen Jahr im Münchner Stadtteil Feldmoching zu kaufen. Den höchsten Anteil am Angebotsvolumen hatten Doppelhaushälften gefolgt von Einfamilienhäusern, eine geringe Zahl an Reihenhäusern war ebenfalls im Angebot. Gute 10 % aller inserierten Häuser waren Neubauobjekte, ansonsten waren die Baujahre bunt gemischt, auch einige renovierte Altbauten gab es. Neben einer geringeren Anzahl von teureren oder günstigeren Häusern bewegte sich der Quadratmeterpreis meist in einem Bereich von 8.000 – 11.000 EUR pro m² Wohnfläche über alle Haustypen und Baujahre hinweg. Das durchschnittliche Einfamilienhaus in Feldmoching war statistisch 165 m² groß und kostete rund 1,7 Mio. EUR, die durchschnittliche Doppelhaushälfte war bei gleicher Wohngröße mit rund 1,2 Mio. EUR günstiger. Das durchschnittliche Reihenhaus lag bei 125 m² Durchschnittsfläche preislich ebenfalls bei rund 1,2 Mio. EUR.

Wohnungsmarkt:

Für Wohnungen gab es insgesamt 121 registrierte Verkaufsofferten. Die Wohnungen waren etwa zu einem Viertel neu gebaut, rund die Hälfte hatte ein 1960er oder 70er Baujahr, die übrigen verteilten sich hauptsächlich auf die Baujahre 1980 bis 2010. Neubauwohnungen kosteten in den Immobilienangeboten des letzten Jahres durchschnittlich 10.500 EUR pro m², Gebrauchtwohnungen durchschnittlich 8.200 EUR pro m². Eine Untersuchung der Einzelangebote ergibt für Eigentumswohnungen in Feldmoching bei 60 m² Wohnfläche einen Durchschnittspreis von etwa 490.000 EUR, bei 100 m² durchschnittlich 935.000 EUR.

Grundstücksmarkt:

In diesem Segment waren insgesamt 11 Grundstücke für die Wohnbebauung zum Verkauf ausgeschrieben. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis lag bei ca. 2.850 EUR pro m².

„Feldmoching ist eine schöne Stadtrandlage, die durch die Ausweitung Münchens über die Jahre gewonnen hat und durch die Erholungsgebiete nicht total verbaut werden kann. Daher ist Feldmoching als Wohnlage dauerhaft interessant.“, findet Immobilienmakler Rainer Fischer,

