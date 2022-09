JJ Manöverschluck beim International Spirits Award des Meininger Verlags mit „Gold“ ausgezeichnet

JJ Manöverschluck hat bei ihrer ersten Teilnahme auf Anhieb eine Prämierung mit „Gold“ beim renommierten Wettbewerb „International Spirits Award“ erreicht.

JJ Manöverschluck, die führende Marke Deutschlands im Bereich Segler-Spirituosen, hat bei ihrer ersten Teilnahme auf Anhieb eine Prämierung mit „Gold“ beim renommierten Wettbewerb „International Spirits Award“ erreicht. Ausgezeichnet wurde das Produkt „JJs Manöverschluck“.

Veranstalter des jährlichen Wettbewerbs ist der Meininger Verlag. Im Bewertungsprozess werden sowohl Optik, Geruch, Geschmack als auch Gesamteindruck der über 600 teilnehmenden Produkte evaluiert. Die Verkostung fand in einem sog. Blind Tasting statt, d.h. die Juroren kannten weder Produktnamen noch Flaschendesign. In dieser professionellen Bewertung überzeugte JJs Manöverschluck mit seinem fruchtig-frischen und weich-milden Geschmack.

David Schmidt-Hofner, Gründer und Geschäftsführer JJ Manöverschluck: „Unsere Kundenfokussierung und die Emotionen aus der Segelei bilden den Ausgangspunkt für die Zufriedenheit unserer Kunden und somit den Erfolg von JJs Manöverschluck. Den Spaß, den unsere Kunden und ihre Freunde mit JJs Manöverschluck haben, ist für uns Bestätigung, aber zugleich Antrieb, weitere Segler-Spirituosen auf Kiel zu legen.“

English Version

JJ Manöverschluck wins „Gold“ at International Spirits Award

JJ Manöverschluck, the leading German brand focused on sailing and maritime themed spirits, won „Gold“ at the renowned „International Spirits Award“. It was the first time the company had entered the competition. The award went to the product „JJs Manöverschluck“.

The annual event is organized by the Meininger Verlag. The more than 600 participating products were evaluated along visual appearance, smell, taste, and overall impression. The judging was in the form of a blind tasting, which means the jurors did not know the products names or the bottle design. JJs Manöverschluck excelled in the professional assessment through its fruity-fresh and soft-mild taste.

David Schmidt-Hofner, founder and CEO JJ Manöverschluck: „Our customer focus and the emotions of sailing are the starting point for the satisfaction of our customers and thus for the success of JJs Manöverschluck. The fun, which our customers and their friends have with JJs Manöverschluck, validates us but also spurs us on to lay the keel for additional sailing spirits.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JJ Manöverschluck UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jens Jennissen

Zinnowitzer Str. 5

10115 Berlin

Deutschland

fon ..: 017610637537

web ..: http://www.manoeverschluck.de

email : presse@manoeverschluck.de

Über JJ Manöverschluck

JJ Manöverschluck ist die führende Marke Deutschlands im Bereich Segler-Spirituosen. Entwickelt von Seglern für Segler und maritime Freunde, bieten die Produkte von JJ Manöverschluck ein easy-drinking Erlebnis mit innovativen Geschmacksprofilen, verpackt in ein frisches und stringentes maritimes Design. Der preisgekrönte JJs Manöverschluck entsteht auf der Basis eines Jamaika-Rums und wird mit Mandarinen und Butterscotch verfeinert. Für jede verkaufte Flasche werden 0,50 EUR an Organisationen gespendet, die sich für die Sauberkeit der Meere einsetzen.

About JJ Manöverschluck

JJ Manöverschluck is the leading brand in Germany focused on sailing and maritime themed spirits. Created by sailors for sailors and maritime friends, it offers an easy-drinking experience with innovative tastes, packaged in a refreshing and historical maritime design. The award winning JJs Manöverschluck is based on a Jamaica rum blend and tastes of sun-ripened mandarins and butterscotch. For each bottle sold the company donates 0.50 EUR to organizations, which keep the oceans clean.



Pressekontakt:

JJ Manöverschluck UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jens Jennissen

Zinnowitzer Str. 5

10115 Berlin

fon ..: 017610637537

email : presse@manoeverschluck.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

No Limits