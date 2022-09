No Limits

Ein Tag auf dem privaten Eventhof von Musiker und Extremsportler Joey Kelly

Die Kelly Familiy ist sein zu Hause, doch seine Welt ist die Herausforderung.

Es gibt kaum einen anderen Menschen im Show-Business, der mehr unter Beweis stellt, dass die einzigen Grenzen, die sind, die wir uns selbst setzen.

Er finishte 8 Ironman innerhalb von nur 12 Monaten – ein Rekord, den vor ihm noch keiner schaffte, lief unter anderem den Ultraman auf Hawaii, den Sahara-Wüstenlauf und beendete gerade die erste Etappe seiner Panamericana-Reise, gemeinsam mit seiner Familie.

Joey Kelly zeigt, wie viel wir erreichen können, wenn wir ein Ziel haben und er zeigt auch wie es geht: durch Mut, Fleiß, Bescheidenheit, Respekt anderen gegenüber und mit Hilfe seines Mottos: No Limits!

Für das Rodgauer Trainerpaar Maren Held und Holger Gutzeit Grund genug, das 2. Jahr in Folge ein Event auf seinem Privathof zu veranstalten, das es schaffen sollte, Joey’s Spirit weiterzugeben.

Maren Held (www.maren-held.de) und Holger Gutzeit (www.holger-gutzeit.de) betreiben seit Kurzem ihr gemeinsames Projekt in Rodgau „FachWerk für Gesundheits- und Erfolgskonzepte“ und kennen Joey Kelly bereits aus vorherigen Projekten. „Wenn es jemanden gibt, der dich auf eine ganz bescheidene Art und Weise vom Leben begeistern kann, dann Joey Kelly“ finden die beiden und taten sich erneut mit ihm zusammen, um ein Event auf die Beine zu stellen, das Menschen die Möglichkeit gibt, ein Stück dieser Motivation und Power zu erleben und mitzunehmen.

Unter der Eventorganisation von Holger Gutzeit konnten sich zahlreiche Gäste aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, von einem begeisternden Ereignis mitreißen lassen. Und ganz nach dem Motto „Jeder Mensch kann sein eigenes Ziel erreichen“, wurde der Tag unter anderem von Maren Held unterstützt, welche als Gesundheits- und Stress-Coach, zusammen mit den Teilnehmern, einen Alltagstransfer des Event-Mottos „No Limits“ kreierte.

Tiefe Einblicke in die Zeit der Kelly Family, unglaubliche Geschichten, eine Fahrt im Kelly-Bus und Joey Kelly … ein Sportler, bescheidener Show Star, Familienmensch und Lebenskünstler … all das, machte diesen Tag unvergesslich.

Auch im kommenden Jahr, veranstalten die beiden Trainer wieder dieses Event und wer so etwas einmal erleben möchte, darf sich herzlich gerne unter info@holger-gutzeit.de melden.

Holger Gutzeit: „Das Event mit Joey Kelly sprengt immer wieder aufs Neue auch die Grenzen meiner Vorstellung – das muss man erleben!“

