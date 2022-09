Spielwaren Hoyer, ihr Fachgeschäft für Spielwaren und Babyartikel in Tutzing am Starnberger See.

2010 eröffnete Spielwaren Hoyer in Tutzing mit hochwertigen Produkten und viel Spielwert für Fantasie und Kreativität. Das Sortiment ist oft aus den Bereichen Fairtrade, Bio/Öko und Recycling.

“ Wir haben die tollsten Kunden die es gibt“ betont Erica Hoyer und blickt inzwischen auf fast zwölf Geschäftsjahre zurück, die sehr abwechslungsreich waren. Ende November 2010 öffnete Spielwaren Hoyer, Kirchenstraße 5 in Tutzing, seine Türe. Der Fokus von Frau Hoyer liegt von Anfang an auf hochwertigen Produkten bei denen die geltenden Richtlinien eingehalten werden. Egal ob ein Ball, eine Puppe, ein Holzauto oder eine Kugelbahn. Sehr wichtig ist ihr dabei auch der Spielwert wo Fantasie und Kreativität angeregt werden. So z.B. mit Figuren, Verkleidung und neutralem Spielzeug, mit dem Kinder eigene Gedanken entwickeln und Spiele gestalten können. Es ist Frau Hoyer auch immer ein Anliegen möglichst deutsch produzierte oder zumindest europäisch produzierte Ware da zu haben. Besonders wichtig ist Erica Hoyer, dass das von ihr ausgewählte Spielzeug, welches sie mit viel Herz verkauft, nicht durch Kinderarbeit hergestellt ist. Das liebevoll ausgewählte Sortiment ist oft aus den Bereichen Fairtrade, Bio/Öko und Recycling. “ Das macht mich und den Laden aus, dass ich darauf achte“ Sehr gerne nehmen ihre Kunden auch den Einpackservice in Anspruch, für den der Kunde eine kleine Spende in die Spendenkasse gibt, das jedes Jahr an eine soziale Einrichtung für Kinder weitergegeben wird. Ebenfalls gut angenommen werden die Geburtstagskisten in denen die Kinder ihre Geburtstagswünsche hineinpacken und die geladenen Gäste ein passendes Geschenk finden können. Ein besonderes Highlight sind die personalisierten Schnullerketten. Je nach Wunsch werden Farbe, Name und Zubehör vom Kunden ausgewählt und in die Schnullerkette verarbeitet. Freuen sie sich auf einen Besuch und stöbern durch das reichhaltige Angebot.

Spielwaren Hoyer, ihr Fachgeschäft für Spielwaren und Babyartikel in Tutzing am Starnberger See. Wir bieten Ihnen liebevoll ausgesuchte Spielwaren an und achten sehr auf hochwertiges Spielzeug unter Einhaltung aller gültigen Standard's in den Bereichen Spielzeugsicherheit und Qualitätssicherung. Außerdem versuchen wir möglichst viele deutsch produzierte Artikel im Sortiment anzubieten.Wichtig sind uns auch der Spielwert um den Kindern die Möglichkeit für Fantasie und Kreativität offen zu halten.

