Start-Up JEKA aus Dresden bringt Kindertattoos „DU & ICH“ auf den Markt

Sich gegenseitig Herzen auf die Hand malen, ist eine liebvolle Geste zwischen Eltern und Kindern. Die Gründerin hat sich davon inspirieren lassen und Kindertattoos mit doppelten Motiven entwickelt.

Die neuen Kindertattoos Du & Ich funktionieren wie Freundschaftsbändchen. Die Kinder können eines der Tattoos ihren Freunden oder ihren Eltern schenken und so ihren

Zusammenhalt und ihre Verbindung deutlich machen.

Gründerin Kathleen Prautzsch: „Als Mama einer wundervollen Tochter weiß ich, wie wichtig kleine Gesten der Zuneigung für uns beide sind. Mit meinen neuen Tattoos möchte ich das ,Liebe schenken‘ noch ein bisschen einfacher und vielfältiger machen.“

JEKA Papier- und Spielwaren ist ein junges Start-Up aus Dresden, das 2018 gegründet wurde

und im Rahmen ihrer Produktlinie Mal Mich Munt Ausmal-Tischdecken aus Papier vertreibt.

Ganz neu im Sortiment sind die Kindertattoos – zusätzlich zur „Du und Ich“-Edition auch in den Motiven „Fantasie & Entdecker“ sowie „Naturkinder“. Alle Kindertattoos wurden dermatologisch getestet, werden in Deutschland produziert und sind vegan. In jedem der Sets sind 5 Tattoobögen enthalten und die Anwendung, die auf der Rückseite der Verpackung erklärt wird, ist simpel.

Etwas ganz Besonderes ist der Motivbogen „Naturkinder“, der von den Themen

Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit inspiriert wurde, die der Gründerin sehr wichtig sind.

In ihrem Onlineshop malmichbunt.de verkauft die Gründerin zusätzlich zu ihren eigenen

Produkten kreative und nachhaltige Produkte für Kinder von kleineren Herstellern aus

Deutschland.

JEKA Papier und Spielwaren ist ein Start-Up aus Dresden und produziert liebevoll gestaltete Kreativartikel für Kinder. Unter dem Motto „Lasst uns die Welt ein bißchen bunten und glücklicher machen“ vertreibt die Gründerin Kathleen Prautzsch neben ihren eigenen Produkten eine große Auswahl an Bastelprodukten und Spielwaren kleiner Hersteller aus Deutschland in ihrem Onlineshop www.malmichbunt.de

