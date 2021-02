Noé® bringt energiesparendes Hausboot in Deutschland auf den Markt

Eine Generation alternativer Hauskäufer reduziert ökologischen Fußabdruck

Das französische Unternehmen Noé® hat sein umweltfreundliches Hausboot auf den deutschen Markt gebracht. Das solargetäfelte Hausboot Noé ® ist ein Kanal- und Seeboot, das grundsätzlich in den Segelkategorien B und C zugelassen werden kann. Angepasst sowohl an das Kaileben in einer Großstadt als auch an das Reisen auf Kanälen und europäischen Flüssen, lässt Noé ® Sie überall und jederzeit „ankern“.

Mit einer Gesamtlänge von 24m und in sieben große anpassbare Teile unterteilt – das Steuerhaus, hinterer Laderaum, Wohnraum, Terrassen, Gewächshaus, Motorabteilung und Laderaum unter-deck – ist Noé ® aus natürlichen Materialien gebaut. Das Hausboot ermöglicht es seinen Bewohnern, ihre eigene Energie zu produzieren, die sie zu Hause benötigen, so dass monatliche Stromrechnungen eine Sache der Vergangenheit sind. Dieses moderne Hausboot eliminiert die Notwendigkeit, an Wasser- oder Stromnetze angeschlossen zu sein und stellt sicher, dass sie Heizung, Beleuchtung und die Möglichkeit nutzen können, warmes und kaltes Essen auf Ihrem Teller zu haben, wenn Sie „nach Hause“ kommen. Das an Bord verzehrte Obst und Gemüse wird wahrscheinlich im von einem Permakultur-Spezialisten entworfenen Noé ® Gewächshaus produziert.

Noé ® beseitigt die Herausforderungen und Belastungen des Verkaufs und Kaufs eines Hauses, den Umzugsstress, und die damit verbundenen, zeitaufwändigen Papiere, die bei einem traditionellen Immobilienkauf notwendig sind. Mit Noé ® können Sie einfach Ihr Haus und Ihr Auto (für die absolut notwendigen Kurztrips zum Arzt und Zahnarzt zum Beispiel) mitnehmen.

Für diejenigen, die den gleichen Wohnkomfort wie ein Landhaus und einen Lebensstil abseits des neugierigen Auges der nahen Nachbarn suchen, bietet das Noé ® Hausboot einen ähnlichen High-end-Lebensstandard wie ein herkömmliches Haus. Im Gegensatz zu den Hausbooten, die traditionell mit einem einfacheren Lebensstil verbunden sind, bietet das Noé ® Hausboot nahezu identische Bequemlichkeiten zu einem traditionellen Haus und verfügt über einen Blick auf das Wasser, einen Parkplatz für Ihr Auto und ein optionales Schwimmbecken. Noé ® bietet eine maximale geografische Flexibilität und ermöglicht es seinen Bewohnern, ihr aktuell gewähltes Land über malerische Flussrouten zu erkunden und einen Landschaftswechsel zu genießen, wenn sie in ihre nächste Region, ihr nächstes Land oder ihren nächsten Kontinent ziehen möchten.

Nicolas Lallemand, Gründer und Geschäftsführer bei Noé, sagte: „Unser Hauptziel ist es, eine Symbiose zwischen dem Bau von Booten und maßgeschneiderten Heimen zu schaffen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen.“

Um mehr über das Noé ® Hausboot zu erfahren, kontaktieren Sie contact@noe-boats.com.

Redakteure:- Für weitere Informationen, kontaktieren Sie Liz Menches im Noé ® Pressebüro unter +33 6 17 24 09 09 / liz.menches@i–voice.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

i–voice

Frau Liz Menches

avenue des fauvettes 537

06410 Biot

Frankreich

fon ..: 0033617240909

web ..: http://www.i–voice.com

email : liz.menches@i–voice.com

Pressekontakt:

i–voice

Frau Liz Menches

avenue des fauvettes 537

06410 Biot

fon ..: 0033617240909

web ..: http://www.i–voice.com

email : liz.menches@i–voice.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Öffentliche Versteigerung von verpfändeten Unternehmensanteilen Luftreiniger AC 100 – die Lösung gegen Viren, Milben, Hausstaub, Pollen, Feinstaub etc.