GEORGI Immobilien – Ihr Immobilienmakler in München, Pasing, Obermenzing, Untermenzing, Hadern/Großhadern, Laim, Neuhausen-Nymphenburg, Fürstenried, Forstenried, Aubing und Gräfelfing.

Eigentümer, die Ihre Immobilie in München veräußern wollen, können auf die Unterstützung von GEORGI Immobilien zählen. Das Maklerbüro in München verfügt über tiefgreifende Expertise rund um den Verkauf von Liegenschaften in der bayerischen Landeshauptstadt.

Die Liebe zu München, die verbindet

Für GEORGI Immobilien ist München weit mehr als professioneller Wirkungskreis – es ist die Liebe zur Heimat, die das Team Immobilienmakler GEORGI bewegt.

München zählt sicher zu den schönsten Städten in Deutschland. Die Stadt hat durch und durch historisches zu bieten, viel bayerische Kultur, herrliche Biergärten und natürlich Teile der besten Kultureinrichtungen Deutschlands.

Die Stadt bietet einen dynamischen und facettenreichen Immobilienmarkt rund um Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Wohnungen. Insbesondere die stark steigenden Preise der letzten Jahre, einhergehend mit einer wirtschaftlichen anspruchsvollen Gesamtsituation, erfordern beim Immobilienverkauf in München Fingerspitzengefühl. Besonders im Fokus des Immobilienbüros liegen die Stadtteile Pasing, Obermenzing, Untermenzing, Hadern/Großhadern, Laim, Neuhausen-Nymphenburg, Fürstenried, Forstenried, Aubing und Gräfelfing.

Ganzheitliche Lösungen für München aus einer Hand

Mit digitalen und klassischen Medien bietet GEORGI Immobilie alle passenden Marketing-Strategien am Markt an. Zum Einsatz kommt dabei auch professionelles Equipment für Foto- und Videoaufnahmen. Jeder einzelne Raum wird perfekt abgelichtet und Luftaufnahmen helfen den Interessenten, die Immobilie besser kennenzulernen. Aus den Dateien werden virtuelle 360-Grad-Rundgänge, welche den Interessenten und den Verkäufern bei Besichtigungen jede Menge Zeit sparen.

Das große Ziel: Zwei zufriedene Parteien beim Notar. Kundenzufriedenheit steht an oberster Stelle der Unternehmenspriorität und stellt die Grundlage des Unternehmenserfolges dar. Referenzen, Auszeichnungen und Kundenstimmen bestätigen diesen Erfolg.

Immobilienverkauf ist Vertrauenssache

Immobilienverkauf ist ein persönliches Geschäft – gerade in Zeiten des Internets: Aus diesem Grund fließen die individuellen Bedürfnisse, Vorstellungen, Ideen und Wünsche der Kunden bei Immobilienmakler GEORGI in den Vermarktungsprozess mit ein. Im Austausch und enger Abstimmung mit den Kunden von der Ersteinwertung, über die Besichtigungen der Immobilie, bis hin zur Organisation und Vorbereitung des Notartermines deckt GEORGI Immobilien den kompletten Prozess eines erfolgreichen Immobilienverkaufs in Dialog mit seinen Kunden ab.

Unterstützung für Immobilienkäufer

Potenzielle Interessenten, die auf der Suche nach einer geeigneten Wohnung oder einem Haus in München sind, finden mit GEORGI Immobilien das passende Objekt. Fokus liegt auch auf der Vermittlung altersgerechter Wohnobjekte, die perspektivisch einen hohen Nutzen bieten. Barrierefreie Zugänge, großzügig bemessene Räumlichkeiten und ein moderner Grundriss tragen dazu bei, für alle Fälle vorbereitet zu sein.

Alexander Georgi und sein Team freuen sich darauf, Münchener Wohnträume zu erfüllen.

GEORGI Immobilien – Ihr Immobilienmakler in München

GEORGI Immobilien – Ihr Immobilienmakler in München

Sie suchen einen verlässlichen Immobilienmakler in München? Ein erfahrenes Team, das auf eine ehrliche Beratung setzt und tiefgreifende Marktkenntnisse vorweist? Dann sind Sie bei uns von GEORGI Immobilien genau richtig. Wir kümmern uns um die zielführende Vermittlung von Immobilien im Einzugsgebiet rund um München und bieten Ihnen beim Verkauf Ihrer Immobilie das beste Vermarktungskonzept – insbesondere in Pasing, Obermenzing, Untermenzing, Hadern/Großhadern, Laim, Neuhausen-Nymphenburg, Fürstenried, Forstenried, Aubing und Gräfelfing.

