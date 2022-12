Starke.Immobilien: Immobilienmakler für Kiel und Umland

Starke.Immobilien ist Ihr Immobilienmakler für Nortorf, Bordesholm, Eckernfoerde, Flintbek, Gettorf, Neumuenster, Preetz, Rendsburg, Schwentinental und Kiel.

Starke.immobilien ist der Partner Nr. 1 bei allen Fragen rund um die Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Kiel und dem Kieler Umland, z.B. dem Kreis Rendsburg – Eckernförde, Neumünster, Preetz und dem Kreis Plön.

Als Immobilienmakler für das Kieler Umland liegen insbesondere folgende Gemeinden im Fokus:

* Nortorf

* Bordesholm

* Eckernfoerde

* Flintbek

* Gettorf

* Neumuenster

* Preetz

* Rendsburg

* Schwentinental

* Kiel

Zum erfolgreichen Verkauf eines Hauses oder einer Wohnung gehören professionelles Marketing, das Erstellen von hochwertigen Exposés, das Durchführen von qualifizierten Besichtigungsterminen und vieles mehr. Als Immobilienbesitzer sollte man an dieser Stelle nichts dem Zufall überlassen. Starke.Immobilien bietet Immobilienverkäufern das Rundum-Sorglos-Paket, bei dem der Kunde von langjähriger Erfahrung bei Preisgestaltung, Verhandlungen und Verträgen profitiert. Umfassende Kenntnisse in Region und Recht wirken sich positiv auf Veerkaufspreis und Ablauf aus.

Starke.immobilien setzt den Fokus auf persönlichen Kontakt und bietet persönliche Beratung, Engagement, Kommunikation auf Augenhöhe und die nötige Expertise. Kontinuierlicher Fortschritt, regelmäßige Weiterbildung und die Nutzung modernster Technik bieten genau das, was heutzutage von einem professionellen Immobilienmakler erwarten wird.

Der Erwerb und der Verkauf von Immobilien sind Vertrauenssache. Umso wichtiger sind Erfahrung, Marktkenntnis und Zuverlässigkeit. Immobilienwünsche sind oft einzigartig und individuell – genauso wie der Service als Immobilienmakler als kompetenter Berater und zuverlässiger Ansprechpartner. Starke.Immobilien ist spezialisiert auf die Vermittlung von Eigentumswohnungen, Häusern, Wohnimmobilien, Zinsobjekten, Gewerbeimmobilien und Grundstücken in Kiel und Umgebung.

Hausverwaltung in Kiel ist ein weiterer Angebotsbaustein von Starke.Immobilien. Die Wirtschaftlichkeit und Werterhaltung der Immobilie steht dabei stets im Vordergrund. Auf Wunsch erörtert Starke.immobilien die Lösungen mit dem Kunden zusammen, überwacht die Arbeiten und nimmt die erbrachte Leistung ab. Im direkten Kontakt mit den Mietern können zudem Probleme umgehend beseitigt und Fragestellungen beantwortet werden. In der Vergangenheit konnten Starke.Immobilien auf diesem Wege zufriedene Mieter gewinnen, die sich in der jeweiligen Hausgemeinschaft wohlfühlen und sich vertrauensvoll an die Hausverwaltung wenden.

Immobilienfinanzierung: Nach wie vor gilt die Investition ins Eigenheim als eine der sichersten und beliebtesten Methoden der Altersvorsorge. Ab einem bestimmten Zeitpunkt mietfrei zu wohnen & Werte zu schaffen sind ebenfalls gute Gründe, die für den Erwerb einer Immobilie sprechen. Zur Vermittlung der Wunschimmobilie in Kiel zählt in der Regel auch die Kalkulation des finanziellen Rahmens. Viele wünschen sich einen Ansprechpartner mit Weit- und Vorsicht. Für eine erste Abschätzung und einem Vergleich bietet Starke.Immobilien hier die Möglichkeit, erste Eckdaten zur Berechnung zukommen zu lassen.

Mit Starke.Immobilien haben Eigentümer einen erfahrenen Profi an der Seite. Langjährige Markterfahrung, ausgeprägte Fachkompetenz durch viele vermietete / verkaufte Wohnungen und ein perfektes Netzwerk rund um Immobilien – mit Starke.Immobilien Hält der Eigentümer bei der Vermietung das Ass im Ärmel und findet einen zuverlässigen, langfristigen Mieter. Starke.Immobilien bietet vom Marketing über die Prüfung der Mietinteressenten bis hin zu den Besichtigungen – kurz gesagt von A bis Z – ein Rundum-Sorglos-Paket an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Starke.Immobilien

Frau Christiane Starke

Dorfstraße 21

24109 Melsdorf

Deutschland

fon ..: +49 4340 499366

web ..: https://starke.immobilien/

email : info@cs-direkt.com

