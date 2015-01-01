Immobilienmakler werden zunehmend über KI gefunden: ChatGPT, Google und mehr

Eigentümer suchen Immobilienmakler zunehmend über KI Assistenten. Empfehlungen erscheinen direkt in Antworten. Sichtbarkeit entsteht durch klare Inhalte, lokale Signale und saubere Technik.

Immer mehr Eigentümer suchen nicht mehr nur in klassischen Suchmaschinen nach einem Immobilienmakler, sondern stellen ihre Frage direkt an KI Assistenzsysteme. Häufig geht es dabei um sehr konkrete Anforderungen, zum Beispiel „Empfiehl mir einen Immobilienmakler in meiner Nähe, der Erfahrung mit Eigentumswohnungen hat“. Für Makler verändert sich damit ein zentraler Teil der Neukundengewinnung: Die Empfehlung entsteht zunehmend in einer Antwort, nicht mehr nur in einer Liste von Links.

KI Suche wächst, Suchverhalten verschiebt sich

Mehrere Entwicklungen zeigen, wie schnell sich das Nutzerverhalten verändert:

* Gartner prognostiziert, dass das Volumen traditioneller Suchmaschinen bis 2026 um 25 Prozent sinken wird, weil Suchmarketing Marktanteile an KI Chatbots und virtuelle Agenten verliert.

* Adobe berichtet, dass sich Traffic aus KI Empfehlungen stark entwickelt hat: Laut Adobe ist dieser von Juli 2024 bis Mai 2025 um das 13 Fache gestiegen.

* Daten von Datos, zitiert vom Wall Street Journal, zeigen für die USA: Im Juni 2025 entfielen 5,6 Prozent des Desktop Suchtraffics im Browser auf KI Chatbots statt auf klassische Suchmaschinen.

* Google rollte AI Overviews ab Mai 2024 breit aus und kündigte an, diese bis Ende 2024 auf über eine Milliarde Menschen auszuweiten.

Was bedeutet das für Immobilienmakler

In der Praxis kommen Interessenten häufiger mit einer Vorentscheidung in den Erstkontakt. Sie vergleichen weniger Anbieter parallel und stellen dafür konkretere Fragen zu Prozess, Spezialisierung, Referenzen und regionaler Erfahrung. Einige unserer Maklerkunden berichten zudem, dass Anfragen explizit mit Bezug auf ChatGPT oder ähnliche Tools zunehmen.

„KI Antworten werden zur neuen Empfehlungslogik. Wer dort nicht auftaucht, verliert Sichtbarkeit, auch wenn die eigene Website in der klassischen Suche solide dasteht“, sagt Yana Shchetsura von Brandingstuff.

Woher KI Systeme ihre Informationen beziehen

Je nach System entstehen Antworten aus unterschiedlichen Quellen:

* Google AI Overviews und AI Mode basieren auf den Mechanismen der Google Suche und zeigen relevante Links, damit Nutzer Inhalte vertiefen können.

* Perplexity beschreibt den Ansatz als Echtzeit Websuche mit anschließender Verdichtung in eine zusammenhängende Antwort.

* OpenAI beschreibt, dass die Entwicklung von ChatGPT und den zugrundeliegenden Modellen unter anderem auf öffentlich zugänglichen Inhalten, lizenzierten Inhalten sowie Daten von menschlichen Trainern basiert.

Kurz gesagt: KI Systeme verdichten häufig das, was online bereits klar, konsistent und vertrauenswürdig veröffentlicht ist. Je besser diese Grundlage, desto höher die Chance, in Antworten genannt oder als Quelle verwendet zu werden.

Sichtbarkeit in KI Antworten beginnt bei der klassischen Suche

Viele glauben, Optimierung für Google werde weniger wichtig, weil Interessenten direkt über KI suchen. In der Praxis ist die Grundlage weiterhin Suchmaschinenoptimierung: KI Oberflächen greifen häufig auf Inhalte zurück, die sauber auffindbar, indexierbar und als relevant eingestuft sind. Google selbst schreibt, dass die bewährten Best Practices der Suchmaschinenoptimierung auch für KI Funktionen wie AI Overviews und AI Mode relevant bleiben. Es gibt keine zusätzlichen Anforderungen und keine speziellen Extra Optimierungen nur für diese KI Darstellungen.

Was Makler konkret tun müssen, um in KI Antworten aufzutauchen

Technische Basis absichern: Inhalte müssen erreichbar und indexierbar sein. Wichtige Informationen sollten als Text vorliegen, nicht nur als Bild oder in schwer auslesbaren Elementen.

Lokale Signale stärken: Google Unternehmensprofil vollständig pflegen, Einzugsgebiet klar benennen, Kontaktdaten überall konsistent halten, zum Beispiel Name, Adresse, Telefon.

Zitierfähige Inhalte erstellen: Leistungen und Abläufe konkret erklären und typische Fragen direkt beantworten, zum Beispiel Wertermittlung, Verkaufsprozess, Erbfall, Scheidung, Vermietung, Kosten und Zeitrahmen.

Strukturierte Daten sauber einsetzen: Zum Beispiel LocalBusiness, RealEstateAgent und FAQ, immer passend zum sichtbaren Inhalt auf der Seite.

Vertrauen nach außen belegen: Bewertungen, Fallbeispiele, klare Ansprechpartner, Erwähnungen auf relevanten Portalen und seriöse Verlinkungen erhöhen die Chance, als Quelle genutzt zu werden.

Aktualität zeigen: Bestehende Seiten regelmäßig pflegen, Marktbezug und Spezialisierung sichtbar halten, statt Inhalte nur einmal zu veröffentlichen und dann liegen zu lassen.

Über Brandingstuff

Brandingstuff ist eine Werbeagentur aus München mit Fokus auf Immobilienmakler. Das Team unterstützt Makler bei Markenauftritt, Website, Content und Sichtbarkeit, sowohl in klassischen Suchsystemen als auch in KI gestützten Antwortsystemen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Brandingstuff Werbeagentur

Frau Yana Shchetsura

Mittbacher Straße 4

81829 München

Deutschland

fon ..: +4917624907706

web ..: https://brandingstuff.de

email : info@brandingstuff.de

Als Full-Service-Werbeagentur aus München bieten wir Ihnen alles, was eine starke Marke braucht – und das aus einer Hand. Unser Team aus Spezialisten deckt sämtliche Bereiche ab: von der strategischen Planung und kreativen Konzeption über überzeugendes Design bis hin zum präzisen Online-Marketing.

Pressekontakt:

Brandingstuff Werbeagentur

Frau Yana Shchetsura

Mittbacher Straße 4

81829 München

fon ..: +4917624907706

email : info@brandingstuff.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zufallsfunde mit Geschichte: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen über spannende Münzfundgeschichten Alter eröffnet Räume: Frauen dominieren mutig ihre Zukunft