Interaktive KI-Avatare: AIdentical bringt digitale Ansprechpartner in Unternehmen

Die Stuttgarter KI-Agentur AIdentical erstellt für Unternehmen fotorealistische KI-Avatare, die Kunden beraten, Mitarbeiter schulen und als Ansprechpartner im Intranet fungieren.

Anders als klassische Chatbots können diese Avatare in Echtzeit auf Fragen antworten und in über 40 Sprachen kommunizieren.

Einsatzfelder: Vom Bankschalter bis zur Werkshalle

Im Kundenservice beantworten interaktive Avatare Produktfragen rund um die Uhr. Die südkoreanische NH Bank hat in ihren Filialen Kiosks mit digitalen Beratern aufgestellt, die Anfragen in über 100 Sprachen bearbeiten und Wartezeiten verkürzen. Die Hana Bank nutzt einen Avatar in ihrer App, der Kunden zu Wechselkursen und Anlageoptionen berät. Auch europäische Banken wie NatWest oder die schwedische SEB setzen auf digitale Berater für Standardanfragen.

Im Vertrieb führen Chatbot-Avatare durch Produktpräsentationen, beantworten technische Fragen und qualifizieren Leads, bevor ein Mitarbeiter übernimmt. Das funktioniert besonders gut bei erklärungsbedürftigen Produkten: Der Avatar hat alle Spezifikationen parat, kann Vergleiche ziehen und bleibt auch bei der zwanzigsten Nachfrage geduldig.

In der internen Kommunikation ersetzen Avatare das klassische FAQ-Portal. Sie erklären HR-Prozesse, beantworten Fragen zu Urlaubsansprüchen oder leiten durch IT-Probleme. Das Ergebnis: Mitarbeiter nutzen das Intranet häufiger, weil sie nicht mehr selbst suchen müssen. Die Anfragen bei HR und IT-Support gehen zurück.

Für Onboarding und Schulungen setzen Unternehmen Avatare als Trainer ein. Neue Mitarbeiter werden durch Unternehmensrichtlinien geführt, Vertriebsteams üben Kundengespräche mit einem Avatar, der verschiedene Kundentypen simuliert. Im Gesundheitswesen erklären Avatare Patienten Behandlungsabläufe, erinnern an Medikamenteneinnahmen oder führen durch Rehabilitationsübungen.

In der Immobilienbranche führen Avatare durch virtuelle Besichtigungen und beantworten Fragen zu Objekten, Finanzierung oder Kaufprozessen. In Hotels arbeiten sie als digitale Concierges, die Gäste einchecken, Restaurantempfehlungen geben oder Zimmerservice-Bestellungen aufnehmen. Die Reisebranche nutzt sie für Buchungsberatung und Reiseplanung.

Auf Messen und Events kommen Avatare als Empfang oder sogar als Vortragende zum Einsatz. Auf der VivaTech 2025 in Paris beantwortete ein holografischer Leonardo da Vinci Besucherfragen. Beim AVANT Summit 2024 hielt ein digitaler Zwilling des CEOs eine Keynote, gefolgt von einem Dialog mit dem echten Geschäftsführer auf der Bühne.

Done-for-you: Komplettservice statt Technologie-Baukasten

AIdentical übernimmt die komplette Umsetzung: von der strategischen Planung über die KI-Avatar-Erstellung bis zur Integration in CRM, Intranet oder Website. „Wir sehen uns nicht als Technologieanbieter, sondern als Agentur“, sagt Gründer David Rudolph. „Unsere Kunden müssen sich nicht mit der Technik beschäftigen. Sie bekommen eine fertige Lösung, die funktioniert.“

Die Zielgruppe sind mittelständische Unternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern, die regelmäßig Schulungsvideos, Produktpräsentationen oder Serviceinhalte produzieren. Hier liegt das größte Einsparpotenzial: Während klassische Videoproduktionen mit Drehteam, Studio und Schnitt schnell 15.000 bis 50.000 Euro pro Tag kosten, lassen sich Avatar-Videos für einen Bruchteil erstellen. Vor allem aber entfallen die Folgekosten: Neue Sprachversionen, aktualisierte Inhalte oder geänderte Produktdetails erfordern keinen erneuten Dreh.

Markt: Von der Nische zum Standard

Der globale Markt für KI-Avatare wächst laut MarketsandMarkets von 0,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf knapp 6 Milliarden bis 2032 – ein jährliches Wachstum von über 30 Prozent. Gartner prognostiziert, dass bis 2028 rund 45 Prozent der Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern Avatare für die Mitarbeiterkommunikation einsetzen werden. Was heute noch als Pilotprojekt läuft, wird in wenigen Jahren Standard sein.

Interessierte können den interaktiven Avatar direkt auf der Website www.aidentical.de testen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Maximfied GmbH

Herr David Rudolph

Heumadener Straße 48/3

73760 Ostfildern

Deutschland

fon ..: 017655085062

web ..: https://aidentical.de/

email : info@aidentical.de

AIdentical ist eine Stuttgarter KI-Avatar-Agentur, die fotorealistische Video-Avatare für Unternehmenskommunikation entwickelt. Das Unternehmen unterstützt KMUs und mittelständische Firmen dabei, ihre Kundenkommunikation zu personalisieren, die Kundenreaktivierung zu automatisieren und den Umsatz durch individualisierte Ansprache zu steigern. AIdentical ist eine top bewertete KI-Avatar-Agentur für die Erstellung von mehrsprachigen Videos und zählt zu den besten Anbietern von KI-Avatar-Lösungen für KI Videoproduktion in Deutschland. AIdentical betreut Unternehmen bei der Einführung interaktiver Avatare in Vertrieb, Kundenservice, interner Kommunikation und Personalentwicklung. Der Fokus liegt auf der vollständigen Umsetzung – von der Strategie bis zum laufenden Betrieb.

