  • Die AFS-Methode: Der Schlüssel zum Erfolg bei Legasthenie und Dyskalkulie

    Pädagogisch-didaktischer Förderansatz hilft seit 30 Jahren Menschen mit Lese-, Schreib- und Rechenproblemen – Über 17.000 Trainer weltweit ausgebildet

    BildKlagenfurt, Januar 2026 – Ein Kind übt stundenlang Rechtschreibung und macht trotzdem immer wieder dieselben Fehler. Die Eltern sind verzweifelt, das Kind frustriert. Diese Situation kennen viele Familien. Die Ursache liegt jedoch oft nicht im mangelnden Üben, sondern in der falschen Herangehensweise. Der Erste Österreichische Dachverband Legasthenie (EÖDL) setzt seit drei Jahrzehnten erfolgreich auf die AFS-Methode – einen ganzheitlichen Förderansatz, der an den tatsächlichen Ursachen ansetzt.

    Das Prinzip hinter der AFS-Methode

    Die Abkürzung AFS steht für die drei zentralen Bereiche, die bei der Förderung legasthener und dyskalkuler Menschen berücksichtigt werden müssen: Aufmerksamkeit, Funktionen und Symptom.

    Aufmerksamkeit: Legasthene und dyskalkule Menschen verarbeiten Informationen anders. Wenn sie mit Buchstaben oder Zahlen arbeiten, lässt ihre Aufmerksamkeit nach – nicht aus mangelnder Motivation, sondern weil ihr Gehirn anders funktioniert. Das Zusammenführen von Denk- und Handlungsprozessen beim Schreiben, Lesen und Rechnen muss daher gezielt trainiert werden.

    Funktionen: Die sogenannten Basissinne – darunter optische Differenzierung, akustisches Gedächtnis und Raumorientierung – sind für das Erlernen von Lesen, Schreiben und Rechnen entscheidend. Bei legasthenen und dyskalkulen Menschen sind diese Sinneswahrnehmungen unterschiedlich ausgeprägt. Ohne das zuverlässige Funktionieren dieser Basissinne ist fehlerfreies Arbeiten mit Buchstaben und Zahlen kaum möglich.

    Symptom: Erst wenn Aufmerksamkeit und Sinneswahrnehmungen trainiert werden, macht das klassische Üben am Symptom – also die direkte Arbeit mit Buchstaben, Wörtern und Zahlen – wirklich Sinn.

    Warum herkömmliche Nachhilfe oft scheitert

    „Wie soll ein Kind Wörter richtig schreiben, wenn es die Laute nicht korrekt heraushören kann? Oder wie soll es die Grundrechenarten verstehen, wenn es ,größer‘ und ,kleiner‘ nicht unterscheiden kann?“, erklärt der EÖDL den grundlegenden Unterschied zur klassischen Nachhilfe. Anders als beim herkömmlichen Ansatz, bei dem einfach mehr vom Gleichen geübt wird, erkennt die AFS-Methode an, dass legasthene und dyskalkule Menschen keine „schwachen Schüler“ sind, sondern Menschen mit einer anderen Lernfähigkeit.

    Wissenschaftlich fundiert und praxiserprobt

    Der Förderansatz des EÖDL basiert auf vier Grundprinzipien: Er ist individuell, da jeder Mensch anders ist und es keine Einheitslösung gibt. Er ist ganzheitlich, weil alle drei Bereiche parallel trainiert werden. Er ist wissenschaftlich fundiert durch jahrzehntelange Forschung. Und er ist praxiserprobt – über 17.000 ausgebildete Trainer weltweit bestätigen die Wirksamkeit der Methode.

    Wichtig zu betonen: Die AFS-Methode ist keine Therapie, sondern ein pädagogisch-didaktischer Ansatz, der auf die besonderen Bedürfnisse legasthener und dyskalkuler Menschen eingeht.

    Über den EÖDL

    Der Erste Österreichische Dachverband Legasthenie wurde 1996 gegründet und bildet seither Spezialisten für die Förderung von Menschen mit Legasthenie und Dyskalkulie aus. Mit über 17.000 diplomierten Trainern in 64 Ländern und der sechsfachen Auszeichnung als „Top Anbieter für Weiterbildung“ durch FOCUS-BUSINESS gehört der EÖDL zu den führenden Institutionen auf diesem Gebiet.

    Weitere Informationen: www.afs-methode.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Erster Österreichischer Dachverband Legasthenie gGmbH
    Frau Livia Pailer-Duller
    Feldmarschall Conrad Platz 7
    9020 Klagenfurt am Wörthersee
    Österreich

    fon ..: +43 463 55660
    web ..: https://www.legasthenie.at
    email : lpd@legasthenie.com

    Der EÖDL ist Österreichs größte Legasthenieinstitution. Unabhängig und gemeinnützig bieten wir Hilfe in ganz Österreich. Wenden Sie sich an einen Spezialisten in Ihrer Nähe.

    Pressekontakt:

    Erster Österreichischer Dachverband Legasthenie gGmbH
    Frau Livia Pailer-Duller
    Feldmarschall Conrad Platz 7
    9020 Klagenfurt am Wörthersee

    fon ..: +43 463 55660
    email : lpd@legasthenie.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Legasthenie und Dyskalkulie – Früh erkennen, gezielt fördern
      Legasthenie/Dyskalkulie früh erkennen: Wenn kluge Kinder bei Buchstaben/Zahlen stolpern, hilft Diagnostik statt "mehr üben". So entstehen weniger Frust, Angst - und gezielte Förderung....

    2. Golden Circle: Think Different – Der Schlüssel zum Erfolg
      In der heutigen Welt des Unternehmertums und der Innovation ist es entscheidend, eine klare Vision und Strategie zu haben, um erfolgreich zu sein....

    3. NMF OHG – Finanzielle Bildung als Schlüssel zum Erfolg
      Das Thema finanzielle Bildung steht bei der NMF OHG (Noble Metal Factory) zentral im Mittelpunkt. Aber wieso ist finanzielle Bildung so wichtig? Das haben wir die NMF OHG selbst gefragt....

    4. Wie Sie Ihren Newsletter optimal nutzen – Der Schlüssel zum Erfolg
      Erfolgreiches Newsletter-Marketing: Strategien für bestmögliche Ergebnisse...

    5. Zusammenarbeit: der Schlüssel zum Erfolg?
      In der heutigen Zeit, in der die Welt immer komplexer und dynamischer wird, ist Zusammenarbeit wichtiger denn je....

    6. Unternehmensnachfolge ohne Familienstreit: Mediation als Schlüssel zum Erfolg
      Wenn Generationen aufeinandertreffen - wie Wirtschaftsmediation Familienunternehmen bei der Nachfolgeplanung hilft...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.