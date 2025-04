simpleshow integriert KI-Avatare in Video-Plattform

Mit der Kombination aus lebensechten KI-Avataren und bewegten Illustrationen veröffentlicht simpleshow ein neues Erklärvideo-Format mit hohem persönlichen Identifikationsgrad.

2. April 2025 – simpleshow, die KI-basierte Plattform für Erklärvideos, stellt ein neues KI-Videoformat vor. Nutzende können ab sofort ein Avatar-Erklärvideo erstellen, das realistische, menschenähnliche Avatare und leicht verständliche, animierte Illustrationen zu einem zeitgemäßen und dynamischen Videoformat kombiniert.

Die neue Avatar-Option folgt dem bekannten automatisierten Text-zu-Video-Erstellungsansatz und verleiht digitalem Storytelling eine menschliche Note. Die integrierten Avatare sind ausdrucksstark und sprechen und bewegen sich auf natürliche Weise. Das neue Format bereichert die bekannten Erklärvideos so um emotionale Tiefe und Authentizität.

Die im gleichen Zuge optimierte simpleshow-Oberfläche macht die Videoerstellung und -anpassung noch einfacher. Illustrationen, Avatare und Hintergründe lassen sich nahtlos integrieren und an die Markenidentität anpassen. Mit einer Vielzahl an Hintergrundstilen, dynamische Animationen und individuellen Markenfarben wirkt jedes Video professionell und hochwertig. Zudem können die Avatare in allen auf der simpleshow-Plattform verfügbaren Sprachen und Stimmen sprechen, einschließlich nachgebildeter Nutzerstimmen, und ermöglichen so eine natürliche und ansprechende Kommunikation für ein globales Publikum.

Dr. Sandra Böhrs, Chief Marketing Officer von simpleshow, erklärt:

„Unsere KI-Avatare setzen neue Maßstäbe für Erklärvideos, indem sie menschenähnliche Interaktionen mit eingängigen visuellen Elementen kombinieren. So stellen wir sicher, dass Botschaften nicht nur gehört, sondern selbst komplexe Themen wirklich verstanden und verinnerlicht werden. Dank schneller Anpassbarkeit und vielfältiger Sprachoptionen können Unternehmen wirkungsvolle, markenkonforme Videos in großem Umfang erstellen.“

Ob für Schulungen, Marketing oder interne Kommunikation – die KI-Avatare von simpleshow sorgen für eine tiefere Zuschauerbindung und verwandeln Inhalte in sympathische und dynamische audiovisuelle Erlebnisse.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

simpleshow GmbH

Frau Viktoria Koleva

Am Karlsbad 16

10785 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 809 502 133

web ..: https://simpleshow.com

email : presse@simpleshow.com

simpleshow ist die führende Plattform für digitale Produkte und Dienstleistungen rund um Erklärvideos. Mit der Mission, moderne Kommunikation einfach und prägnant zu gestalten, ermöglicht der Marktführer es jedem, komplexe Themen klar und ansprechend zu erklären. Die KI-gestützte SaaS-Lösung simpleshow video maker erlaubt Nutzer*innen, in über 20 Sprachen professionelle Erklärvideos in nur wenigen Klicks zu erstellen. Dieses „Zauberwerk“ basiert auf jahrelanger Erfahrung mit der Produktion von Zehntausenden Videos und eLearning-Kursen in über 50 Sprachen. Das simpleshow-Team betreut Kunden von Büros in Berlin, Luxemburg, London, Miami, Singapur, Hongkong und Tokio aus. Große internationale Unternehmen schätzen simpleshow als Partner, der komplexe Themen einfach und effektiv erklärt.

