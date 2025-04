Polar mit spannenden News auf der FIBO: Wie Polar 360 Corporate Health, Fitness & Mental Health vereint

Mentale & körperliche Fitness sind der Schlüssel für ein langes & erfülltes Leben. Eine Dysbalance hat Auswirkungen auf alle gesellschaftl. Bereiche. Polar 360 macht Gesundheit zum Gesellschaftsthema.

Polar – der neue starke Partner im B2B Bereich

Der Markt entwickelt sich stark in Richtung individueller Gesundheitslösungen, die über digitale Schnittstellen mit Wearables, Apps und Corporate-Plattformen verknüpft werden. Unternehmen und Fitnessanbieter erkennen zunehmend den Mehrwert datenbasierter Gesundheitsstrategien. Polar setzt mit Polar 360 hier an, indem sie flexible, gut integrierbare Lösungen für Firmen/Studios bereitstellen.

Gesundheit – ein notwendiges, gesellschaftliches Thema

„Die Förderung des Wohlbefindens, bzw. der Gesundheit, ist heute nicht mehr nur eine individuelle Aufgabe, sondern eine kollektive Anstrengung, bei der Unternehmen, Organisationen und die Gesellschaft eine entscheidende Rolle spielen. Mit Polar 360 haben wir das Produkt auf den Markt gebracht das unsere Vision antreibt, Menschen weltweit zu einem gesünderen und zufriedenerem Leben zu verhelfen.

Mit den Polar Technologien und den Schnittstellen im Bereich der Biosensor- und Datenanalyse-Ökosystemen sowie den individuellen Anpassungen der Unternehmen, ist der Name Programm, denn Polar bietet mit Polar 360 eine kompakte, umfangreiche und vollständige Lösung: Polar 360°. „Damit stellt Polar sein wissenschaftliches und technischen Know-How einer deutlich größeren Nutzerbasis zur Verfügung als bisher“, so Sander Werring, CEO von Polar.

Polar’s Vision in einem Produkt vereint: Polar 360 bietet maximale Expertise auf kleinstem Raum

Dabei handelt es sich um ein Armband, designt, um in allen Lebenssituationen getragen zu werden und ein Powerpaket an Biodaten, die es der/dem Träger/In ermöglicht, seine eigene Leistungsfähigkeit besser einzuschätzen und Fitnessstudios/ Unternehmen hilft, die Mitarbeiter-, bzw. Kundenzufriedenheit, -gesundheit in den Fokus zu rücken. Ohne ein auffälliges Display hat es eine dezente Optik und ist dabei extrem leistungsstark: es vereint Polar’s führende Sensortechnologie und Algorithmen in einem zurückhaltenden und eleganten Design.

Polar 360 bietet Unternehmen und Organisationen jetzt die Chance, gemeinsam mit ihren Mitarbeitern in den Bereichen Fitness, Gesundheit oder auch Arbeitssicherheit den nächsten Schritt zu gehen. Interessierten Unternehmen bietet Polar die Möglichkeit die Daten und Algorithmen der Marke zu nutzen und das Polar 360 Armband auf die Notwendigkeiten und die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter zuzuschneiden, zu branden und einzusetzen. Zusätzlich können Daten und Algorithmen des eigenen Unternehmens integriert werden.

Basierend auf den qualitativ hochwertigen Biodaten mit fundierten Messwerten sowie dem umfangreichen Algorithmen-Portfolio von Polar, können jetzt die Bereiche Well-Being, Gesundheit und Fitness neu definiert werden.

Einfache Anwendung: API oder SDK, der Kunde entscheidet

Mit Polar 360 stellt Polar eine für den Markt einzigartige Lösung vor, die einen vielseitigen und konfigurierbaren Ansatz für Fitness-, Aktivitäts- sowie Gesundheits-Tracking ermöglicht. Die mit dem Polar 360 gesammelten Daten werden durch wissenschaftlich validierten Algorithmen und Funktionen von Polar in aussagekräftige Erkenntnisse umgewandelt, um sie über das API (Application Programming Interface) von Polar nahtlos in die Unternehmensanwendungen zu integrieren. Darüber hinaus ermöglicht das robuste SDK (Software Development Kit) von Polar

den Unternehmen, eigene individualisierte Algorithmen und Anwendungen zu entwickeln, die die

Rohdaten des Sensors nutzen.

Die Anwendungsmöglichkeiten des 360 sind unglaublich umfangreich Durch die kontinuierliche Messung wichtiger Biomarker, einschließlich Herzfrequenz und Hauttemperatur (nur über SDK), liefert der Polar 360 z.B. Daten, die ein Unternehmen über seine eigenen Algorithmen interpretieren kann, um frühe Anzeichen von Burnout, übermäßiger Müdigkeit oder sogar extreme Temperaturen zu erkennen.

Ein innovativer Schritt in eine bessere Zukunft

„So wie Polar vor fast 50 Jahren die Wearables-Industrie ins Leben gerufen hat, gestalten wir jetzt, wie Wearables in 50 Jahren genutzt werden. Es ist eine aufregende, ehrgeizige Reise, und wir freuen uns, sie gemeinsam mit unseren Partnern anzutreten“, so Werring.

Einst ausschließlich im Sport verwurzelt, öffnet Polar nun neue Türen in den B2B-Markt, für eine gesündere, verantwortungsvollere und fittere Gesellschaft und Zukunft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prime Communication

Frau Christine Heitzig

Gneisenaustr. 6

40477 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 017620322499

web ..: https://www.polar.com

email : christine.heitzig@primecom.agency

Seit fast 50 Jahren berät Polar Menschen in den Bereichen Gesundheit, Sport und Fitness mit der weltbesten Messtechnologie und datengestützten Erkenntnissen, um sie auf ihrem Weg zu einem glücklicheren und gesünderen Leben zu unterstützen – vom Einsteiger bis zum Profisportler. Polar ist bekannt für sein beispielloses Engagement in der Wissenschaft und sein tiefes Verständnis von Sport, Wellness und Technologie. Polar hat sich weltweit in der Branche als der bevorzugte Partner für alle etabliert, die ihr wahres Potenzial entdecken wollen. Unsere preisgekrönte Produktpalette umfasst bahnbrechende Sport-Wearables, die elegant mit den Polar Trainings-Apps und Cloud-Services zusammenarbeiten.

