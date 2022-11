Erklärvideo-Pionier simpleshow trägt mit neuer Webseite wachsender Plattform Rechnung

Die marktführende Erklärvideo-Plattform simpleshow präsentiert sich in einem neuen Look und mit neuen Funktionen.

Mit einer neuen Webseite vereint simpleshow ab sofort ihr Angebotsportfolio in einer Webpräsenz. Die optisch wie inhaltlich überarbeitete simpleshow Plattform-Webseite gibt Nutzern einen klaren Überblick über die Tools und Dienstleistungen, die simpleshow für die Erstellung einfacher Erklärvideos bietet. Die Neugestaltung bietet ein ultimativ benutzerfreundliches Erlebnis mit verbesserter Navigation und einem modernen Erscheinungsbild. Kunden finden darüber hinaus Inhalte und Angebote für Ihre spezifischen Einsatzgebiete.

Susanne Ilemann, Geschäftsführerin von simpleshow, erklärt:

„So wie sich der Markt und die Technologie entwickelt haben, hat sich auch simpleshow weiterentwickelt. Wir sind sehr stolz darauf, eine neue Website zu präsentieren, die widerspiegelt, wie unsere Kunden aus einer Vielzahl von Unternehmensbereichen auf der ganzen Welt mit simpleshow arbeiten. Die Website macht es einfach, auf Anwendungen und Services zuzugreifen und die Vorteile der Kommunikation mit Erklärvideos zu entdecken.“

simpleshow.com bündelt die Angebote des Unternehmens, die zuvor auf verschiedene Websites verteilt waren. Die beliebte SaaS-Lösung simpleshow video maker und professionelle simpleshow-Videoproduktionen sind jetzt mit einem Klick erreichbar.

Die neue Website adressiert viele Benutzergruppen mit spezifischen Inhalten und Anwendungsfällen, darunter Training, Learning & Development, HR, Sales und Marketing, interne Kommunikation, Compliance, Projektmanagement und mehr. Auch die kostenfreie Classroom-Lösung ist über die Plattform-Webseite erreichbar.

Weitere Informationen über simpleshow und die neue Website finden Sie unter https://simpleshow.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

simpleshow GmbH

Frau Viktoria Koleva

Am Karlsbad 16

10785 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 809 502 133

web ..: https://simpleshow.com/de/

email : marketing@simpleshow.com

Über simpleshow: simpleshow ist die Pionierplattform für digitale Produkte und Dienstleistungen rund um Erklärvideos. Geleitet von der Mission, moderne Kommunikation einfach und verständlich zu machen, ermöglicht der Marktführer jedem, komplexe Themen auf klare und ansprechende Weise zu erklären. Die KI-gestützte SaaS-Lösung simpleshow video maker ermöglicht es Nutzer*innen, mit wenigen Klicks professionelle Erklärvideos in mehr als 20 Sprachen zu erstellen. Eine Magie, die aus jahrelanger Erfahrung in der Produktion von zehntausenden von Videos und eLearning-Kursen in über 50 Sprachen stammt. Das simpleshow-Team betreut seine Kunden von Büros in Berlin, Luxemburg, London, Miami, Singapur, Hongkong und Tokio aus. Große internationale Unternehmen schätzen simpleshow als Partner für die Fähigkeit, einfache und effektive Erklärungen zu liefern.

Pressekontakt:

simpleshow GmbH

Frau Viktoria Koleva

Am Karlsbad 16

10785 Berlin

fon ..: +49 30 809 502 133

web ..: https://simpleshow.com/de/

email : marketing@simpleshow.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

creditweb baut BtoB-Commerce weiter aus Das Beste zum Schluss